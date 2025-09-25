Ofrecido por:
Estrella Galicia celebra el Oktoberfest en A Coruña con un evento doble
El MEGA acogerá el 26 de septiembre y el 3 de octubre esta fiesta combinando cerveza, historia y gastronomía
Estrella Galicia celebrará el Oktoberfet en A Coruña con dos eventos los días 26 de septiembre y 3 de octubre. El MEGA acogerá las citas en dos jornadas que combinarán desde las 21:00 horas cerveza, historia y gastronomía.
La experiencia consta de un maridaje con cena a cargo de La Teresa. Incluye una cata de cinco cervezas que acompañan a cinco platos de inspiración germánica.
Durante la degustación habrá entretenimiento musical y se darán a conocer algunas curiosidades y datos sobre este festival alemán, cuyos orígenes datan del año 1810.
Concretamente, el menú constará de una cerveza sorpresa con xarda curada acompañada por una ensalada de encurtidos, Erdinger Urweisse con kartoffelsalat, Erdinger Dunkel con magret de pato con frutos rojos y chucrut, Schlenkerla Stifgartenbier con cebolla de Bamberg rellena de carne con guiso de setas y · Black Coupage con milhoja de crema de manzana y praliné de avellanas.
Las entradas para ambas experiencias ya están agotadas.