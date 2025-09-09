Richard Gere se compra una mansión en Oleiros (A Coruña) por 10 millones de euros

Richard Gere y Alejandra Silva han encontrado en Galicia un nuevo refugio. Tal y como adelantó esta tarde la revista Semana, el icónico actor y su esposa han comprado una espectacular mansión en la playa de Santa Cristina, en Oleiros (A Coruña), por un valor aproximado de 10 millones de euros.

Tal y como ha confirmado el medio, la pareja ha decidido ampliar su vínculo con las tierras natales de Alejandra Silva con esta adquisición.

La propiedad se sitúa en un enclave privilegiado, con vistas al mar y todo tipo de comodidades, al ser Santa Cristina una de las zonas más codiciadas del municipio coruñés de Oleiros y en la que ya se habían alojado en ocasiones anteriores.

Esta compra podría suponer un paso más en la mudanza definitiva de Gere y Silva a España. Ambos residen en Madrid desde finales del pasado año, tras adquirir una vivienda en la exclusiva urbanización de La Moraleja.

Ahora, el matrimonio refuerza su conexión con Galicia, más concretamente con el municipio coruñés de Oleiros, tierra natal de Alejandra Silva, con esta nueva residencia frente al Atlántico.