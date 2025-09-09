El Museo de Estrella Galicia y Elena Ferro lanzan una colección exclusiva con alma e historia

El Museo de Estrella Galicia y Elena Ferro han lanzado una colección exclusiva de productos de artesanía que podrán comprarse en la tienda. MEGA recupera de esta forma una de sus iniciativas más queridas: MEGA & Co., colaboraciones estrechas con figuras clave de la artesanía de Galicia que pretenden visualizar y promocionar su talento.

MEGA renueva en esta ocasión sus lazos con una de las figuras imprescindibles y más reconocibles de la marroquinería gallega: Elena Ferro, con la que ya había colaborado en 2022. Los nuevos productos que nacen de esta colección cuentan con los colores de Estrella Galicia (negro y rojo) y su logotipo.

Bolsos, capachos, llaveros y zuecos conforman los elementos de esta nueva colección exclusiva que el público podrá ver y adquirir en la tienda MEGA del museo. Una iniciativa que pone en valor el talento y creatividad de la artesanía gallega.

"MEGA&Co representa un compromiso profundo con la artesanía, el impacto positivo y nuestro origen: Galicia. Bajo esta iniciativa queremos impulsar, apoyar y dar visibilidad al trabajo de artesanos y emprendedores que comparten con nosotros no sólo el origen, sino también la pasión por lo que somos", señala la directora de MEGA, Marta Rodríguez.

"De la mano de aliados como Elena Ferro, acercamos al público productos que preservan técnicas y procesos tradicionales, con alma y con historia. Creaciones que fomentan la sostenibilidad y que, inevitablemente, llevan consigo un pedazo de la identidad única de cada artesano", añade la directora de MEGA.

Tradición e innovación

Elena Ferro (Vila de Cruces, 1975) es una de las artesanas gallegas más reconocidas. Ganadora del Premio Nacional de Artesanía 2019, ha crecido entre zuecos de madera: representa a la tercera generación de una familia dedicada a la elaboración de este producto desde 1915 y que Elena ha reinventado dotándolo de actualidad y contemporaneidad.

Así, a través de la innovación, la artesana ha elevado los zocos (un calzado tradicionalmente empleado para su trabajo en el campo) a un nuevo estatus, ocupando con sus suelas de madera, múltiples colores y texturas espacios tan diferentes como pasarelas y alfombras rojas.

"Os zocos cóntannos a nosa historia pasada. Como artesá, quero poñer en valor o rural galego co meu gran de area, contando de onde vimos e que, se hoxe en día somo o que somos, é polo noso pasado. Creo que temos que ser agradecidas coa xente do campo", dice Ferro, que asegura que en su trabajo influyen tanto el mundo rural como las coplas de la música tradicional.

Para MEGA & Co., Elena Ferro se ha inspirado el mundo de la cultura de cerveza y de Estrella Galicia. Además de presentar unos zuecos (rojos y negros) en miniatura, la artesana también ha creado un capacho con asas y borde de cuero, llaveros y un bolso con forma de lata de cerveza. Todos los productos están ya disponibles en la tienda del Museo de Estrella Galicia en A Coruña.