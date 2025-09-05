TrezeLuzes volverá a reunir en A Coruña a trece Estrellas Michelin para beneficiar a seis fundaciones

A Coruña acogerá el próximo 18 de septiembre en la Finca Montesqueiro la VII edición de TrezeLuzes, la gala benéfica que une alta gastronomía y compromiso social. Este año la cita contará con la participación de ocho chefs con un total de 13 Estrellas Michelin, que elaborarán un menú exclusivo en formato tapa maridado con vinos gallegos y portugueses.

La recaudación, que partirá de un mínimo garantizado de 250.000 euros gracias al apoyo de Disashop, se destinará a seis fundaciones que trabajan en ámbitos como la salud mental, la inclusión social y el apoyo familiar, la educación y la inserción sociolaboral.

Alta cocina en formato solidario

El elenco gastronómico lo forman Maca de Castro, Fina Puigdevall, Nacho Manzano, Bego Rodrigo, Manuel Costiña, Pepe Vieira, Pepe Solla y Brais Pichel, todos ellos reconocidos con al menos una Estrella Michelin. Sus propuestas reinterpretan algunos de sus platos más icónicos en formato reducido, con tapas que reflejarán la esencia de cada territorio y autor.

El menú incluirá, entre otras creaciones, un pan de coca con guiso de col mallorquina de Maca de Castro, la croqueta de jamón de Casa Marcial de Nacho Manzano, el calzone de pollo al ajillo de Bego Rodrigo o la vieira curada en kombu con gazpachuelo verde de Pepe Solla. La cocina gallega tendrá un lugar destacado con elaboraciones de Costiña, Vieira, Solla y Pichel.

El maridaje correrá a cargo de las sumilleres Ebelia Mora Alonso (MIGA), Alba Naya Pardo (NØR), Judith Insua Martínez (Destapa Santa Clara) y Yesica Costa Fernández (JALEO), que han diseñado una propuesta basada en las Denominaciones de Origen Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei, además de una denominación portuguesa.

Imagen de Trezeluzes 2024

Seis fundaciones beneficiarias

La aportación económica de esta edición se repartirá entre la Fundación Meniños (que reserva 50.000 euros garantizados tras haber sido la única beneficiaria en las seis primeras ediciones) y cinco nuevas entidades: Acougo, Fundación Monte do Gozo, Fundación María José Jove, Fundación Infantil Ronald McDonald y Fundación Amador de Castro.

“Este año buscamos ampliar nuestro alcance tanto a nivel de organizaciones como de causas sociales”, señala Lorena Otero, directora de TrezeLuzes, que destaca que la convocatoria reunió 23 candidaturas antes de seleccionar a las seis entidades.

Una cita consolidada

La gala, presentada por la periodista Noelia Rey y la actriz María Mera, incluirá una subasta con experiencias únicas y contará con el apoyo de empresas como Abanca, MasOrange, Amazon, Grupo Nortempo, Northius, Vegalsa, Viña Nora, OZOAQUA, MRW, Congalsa, Axpo, Atalaya, 60 días Expense Management, Asteriscos Patrimonial y Luckia.

Desde su creación en 2018, TrezeLuzes ha recaudado más de 860.000 euros destinados a proyectos sociales. Con la constitución en 2025 de la Fundación TrezeLuzes, la organización busca evolucionar de un encuentro benéfico a una verdadera plataforma de cambio social que siga “iluminando Galicia” a través de la gastronomía y la solidaridad.