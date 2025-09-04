Planes que puedes hacer en A Coruña para disfrutar del primer fin de semana de septiembre

Todos los planes que no te puedes perder este fin de semana en A Coruña

Los primeros días del mes de septiembre en A Coruña estarán cargados de festivales y conciertos para todos los públicos, como el Recorda Fest o el Flores Rock, pero también podremos disfrutar de otros eventos.

El festival de cine Lóstrego, Old Navy Tattoo Expo, ForuMáxico 2025 y diferentes eventos deportivos, como la Copa Galicia Senior Masculina o el partido del R.C. Deportivo contra el Real Sporting en el Estadio de Riazor.

Conciertos del fin de semana

Uno de los grandes conciertos de este fin de semana vendrá de la mano de El Cuarteto de Nos

El primer fin de semana del mes de septiembre en A Coruña trae con él una agenda completa de citas musicales. Desde el jueves hasta el domingo, diversas salas de la ciudad herculina presentarán sus primeros conciertos del mes.

Entre ellos, destacamos el espectáculo que tendrá lugar el viernes 5 en la sala Mala Vida, donde se reunirán los amantes del metal para disfrutar del derrochador directo de Hathereal, Anecoid y Cividade Hill.

La sala Pelícano tampoco se quedará atrás, ya que el sábado 6 a las 21:00 horas acogerá el concierto del Cuarteto de Nos. Será una cita imprescindible para los amantes del rock latino, pues este mítico grupo dará un nuevo concierto como parte de su Tour Puertas Europa.

Por último, el mismo día, sábado 6, la malagueña Angela Hoodoo llegará a las 22:30 horas a la sala Mardi Gras, donde hará cantar a todo el público al ritmo de Outlaw Girls, su nuevo trabajo discográfico que fusiona country, blues, western swing y rockabilly.

Exposición de Mercedes Touzón - Do caixón ao aire

Cartel de la nueva exposición de Mercedes Touzón

El jueves 4 a las 19:00 horas se inaugurará la nueva exposición de la artista leonesa afincada en Vilaboa (Culleredo) desde hace ya 22 años. Do caixón ao aire abrirá el público desde el día de hoy hasta el 30 de octubre en la Casa Museo María Pita.

Se trata de una obra de gran delicadeza, formada a través de collages tridimensionales en los que la artista forja, dibuja y adopta materiales reciclados. A través de su nuevo trabajo, Mercedes Touzón desafía los estereotipos que giran alrededor de las técnicas de bordado, costura, tejido o croché.

Lóstrego - Festival de Cine Fantástico

Cartel de la edición 2025 de Lóstrego, el Festival de Cine Fantástico en A Coruña

Desde el día de ayer, miércoles 3, hasta el sábado 6, tendrá lugar el Festival de Cine Fantástico conocido como Lóstrego. Durante estos días se celebrarán diferentes talleres, charlas, exposiciones, proyecciones y actividades infantiles.

La programación completa de Lóstrego:

Jueves, 4 de septiembre

11:30 horas - Taller Crea tu propio monstruo o marioneta

Elaboración de criaturas fantásticas o marionetas con materiales reciclados

20:00 horas - Jacinto

Viernes, 5 de septiembre

11:30 horas - Gymkana Fantástica

Juegos por equipos inspirados en criaturas mitológicas y películas fantásticas

12:00 horas - Malencolía

17:00 horas - PROPS

Charla y debate por Marc Castro sobre objetos icónicos del audiovisual

20:00 horas - Sen alma

Sábado, 6 de septiembre

11:30 horas - Crea y pinta tu figura de Totoro

Actividad artística basada en Studio Ghibli

12:35 horas - Mi vecino Totoro

17:00 horas - Fiesta de disfraces y juegos cooperativos con música

Rally Terra de Galicia

Cartel de la edición 2025 del Rally Terra de Galicia

El campeonato, iniciado el día de ayer, se extenderá hasta el sábado 6. Será la primera edición de un evento automovilístico cargado de adrenalina, velocidad y espectáculo en cada tramo del circuito.

Se concentrará un total de 51 pilotos, que competirán en un recorrido de un total de 375 kilómetros, repartido en siete concellos de la provicnia: A Coruña, Arteixo, Carballo, Cerceda, A Laracha, Malpica y Ponteceso.

La salida oficial será desde la plaza de María Pita.

Festa do Apego

Cartel de la edición 2025 de la Festa do Apego

El viernes 5, a partir de las 17:00 horas, tendrá lugar la Festa do Apego en el Campo da Leña, un evento hecho para celebrar la vuelta al colegio.

Será una fiesta que incluirá música, diversión y un espacio para compartir la lengua en familia. Se podrá disfrutar del espectáculo de Paco Nogueiras conocido como Conto Contigo y de Mama Cabra, que celebra su 25 aniversario.

Recorda Fest 2025

Cartel Recorda Fest 2025

El viernes 5 y el sábado 6, la ciudad herculina acogerá uno de los eventos más esperados del fin de semana: el Recorda Fest, uno de los últimos grandes festivales gallegos de la temporada del verano.

Este año, podremos disfrutar de un cartel cargado de algunos de los artistas más importantes del pop e indie español, quienes se subirán al Muelle de Batería para animar dos jornadas amenazadas por la lluvia.

Las entradas para acudir al Recorda Fest todavía se encuentran a la venta desde 35 euros en recordafest.es

Los horarios del Recorda Fest:

Viernes, 5 de septiembre

16:00 horas - Álex Wall

16:50 horas - Griso

18:00 horas - Nena Daconte

19:15 horas - Marlena

20:45 horas - Xoel López

22:40 horas - Lori Meyers

00:30 horas - La La Love You

2:10 horas - Ultraligera

Sábado, 6 de septiembre

16:00 horas - Efecto Pasillo

17:20 horas - Fran Perea

18:35 horas - Despistaos

20:05 horas - Leire Martínez

21:40 horas - Álvaro de Luna

23:25 horas - La Reina del Flow

00:55 horas - Kate Ryan

1:25 horas - Juan Magán

2:35 horas - Henry Méndez

Flores Rock y Mercado de las Flores

Cartel de la edición 2025 del Flores Rock

Paralelamente, otro de los grandes eventos musicales que se celebrará el viernes 5 y sábado 6 será el Flores Rock en el mítico Barrio de las Flores. Este festival gratuito es un punto de encuentro para todos aquellos amantes del rock y punk de la ciudad herculina.

Durante el viernes y el sábado, los vecinos del barrio y alrededores podrán disfrutar de tres grandes cabezas de cartel: Soziedad Alkoholika, Benito Kamelas y Dirkschneider. A ellos se sumarán otros nombres destacados del rock local, como Nucleus, Far Away Place, Costas o Nashgul.

Los horarios de ambos días:

Viernes, 5 de septiembre

20:00 horas - Far Away Place

21:15 horas - Nashgul

22:15 horas - Dirkschneider

00:15 horas - Dark Embrace

Sábado, 6 de septiembre

13:15 horas - Costas

19:00 horas - Raiade

20:15 horas - Benito Kamelas

22:00 horas - Konflikto

23:35 horas - Soziedad Alkoholika

01:20 horas - Nucleus

Como anteriores años, también se celebrará una edición para para los más pequeños de la familia: el Flores Kids. El viernes 6 podrán disfrutar de las actuaciones de Pako Pakolas a las 18:00 horas y el Dúo Chilú a las 13:00 horas, así como de una serie de talleres, obradoiros y hasta un campamento.

Además, una de las novedades de esta edición es la celebración del Mercado de las Flores, que tendrá lugar el domingo 7. Será una jornada completa amenizada con la música de La Yaya DJ, Collón de Lola y Maghúa. Además, habrán también foodtrucks y actividades infantiles.

ForuMáxico 2025

Cartel de la edición 2025 de ForuMáxico

El primer fin de semana del mes de septiembre presenta ForuMáxico 2025, el ciclo de magia en directo para toda la familia. Todas las actuaciones tendrán lugar en el Auditorio del Fórum Metropolitano y las entradas se podrán conseguir a un precio asequible, desde los 5 euros.

Para estos días tenemos dos diferentes funciones que estarán a cargo de la Maga Fani y el Mago Marco.

El viernes 5 a las 20:30 horas, la Maga Fani presentará su surrealista show As aventuras de 1 célula chamada a triunfar, donde revelará a su público los secretos de cómo romper membranas celulares.

El sábado 6 a las 18:30 horas será el turno del Mago Marco de presentar su espectáculo Maxia para soñar, un emocionante viaje que narra las aventuras de un niño que siempre quiso ser mago.

XXXIX edición de la Copa Galicia Senior Masculina

Cartel de la XXXIX edición de la Copa de Baloncesto Senior

El viernes 5 y el sábado 6 son las dos fechas marcadas para que la élite del baloncesto masculino gallego se reuna en el Coliseum de A Coruña a competir en la XXXIX edición de la Copa de Galicia Senior.

Las entradas se pueden conseguir a partir de 19,60 euros en Ataquilla.com. El precio incluye ambos días.

El viernes 5 tendrán lugar las semifinales en horario de 18:30 a 21:00 horas, mientras que el sábado 6 se disputarán las finales a las 20:00 horas.

R.C. Deportivo vs Real Sporting

Escudo del RC Deportivo RC Deportivo

El primer fin de semana de septiembre empieza pisando con fuerza en el Estadio de Riazor de la ciudad herculina. El sábado 6 se enfrentará el R.C. Deportivo contra el Real Sporting a las 16:15 horas como parte de la Jornada 04 de la Liga de Fútbol Profesional.

Mercado del Encanto

Cartel de la nueva edición del Mercado del Encanto

Desde el viernes 5 hasta el domingo 7 se podrá disfrutar en el Hotel Meliá María Pita del Mercado del Encanto, una cita exclusiva en el que se reunirán marcas, diseñadores y artesanos de diferentes puntos de España.

El Mercado del Encanto presenta tres días completos de las últimas tendencias de moda, joyerías, marroquinería, cosméticos naturales, productos gourmet y mucho más. ¡No te lo pierdas!

La entrada al evento es completamente gratis y, además, todos los asistentes podrán participar en el sorteo de una cesta sorpresa.

Los horarios del Mercado del Encanto:

Viernes 5 - De 17:00 a 21:00 horas

- De 17:00 a 21:00 horas Sábado 6 - De 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas

- De 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas Domingo 7 - De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas

Programación Lírica 2025 - Carmen de Bizet de Calixto Bieito

Cartel de la ópera 'Carmen de Bizet' que será representada en el Palacio de la Ópera

El viernes 5 y domingo 7 tendrá lugar una de las primeras representaciones teatrales que forman parte de la Programación Lírica 2025 de A Coruña. Para abrir este ciclo, se ha elegido la obra de Carmen de Bizet producida bajo la dirección de Calixto Bieito.

Este espectáculo es un homenaje al 150 aniversario de Georges Bizet. Por ello, Amigos de la Ópera se ha encargado de organizar una gran representación con más de un centenar de artistas en escena y con banda sonora a cargo de la OSG, que será dirigida porGianluca Martinenghi.

La ópera de Carmen de Bizet se podrá disfrutar a las 19:00 horas de ambas fechas en el Palacio de la Ópera. Las entradas están a la venta desde 43,20 euros.

III Old Navy Tattoo Expo

Cartel de la edición 2025 de Old Navy Tattoo Expo

El sábado 6 y el domingo 7 marcan las dos fechas en las que se celebrará la 3.ª edición de la Old Navy Tattoo Expo en los Salones Galicia del Hotel Attica 21 en Matogrande.

Será uno de los eventos de tatuajes más importantes de la ciudad herculina, pues reunirá a más de 60 artistas nacionales e internacionales que se especializan en el tatuaje tradicional.

Por ello, Old Navy Tattoo Expo ha habilitado espacios para conocer y contactar con cada uno de ellos, reservar sesiones dentro de sus agendas y descubrir a través de ellos las últimas tendencias dentro del mundo del tattoo.

Para amenizar las jornadas, también se podrá disfrutar de varios conciertos conciertos de música en directo y sesiones DJ.

El horario del sábado será de 10:30 a 22:00 horas, mientras que el del domingo será de 10:30 a 20:00 horas.

Las entradas se pueden conseguir desde los 12,24 euros.