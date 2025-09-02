MEGA celebra en A Coruña el Oktoberfest por partida doble: el 26 de septiembre y el 3 de octubre

MEGA no se perderá el festival cervecero más famoso del mundo y, de hecho, lo celebrará por partida doble. Y es que el primer y único recinto museístico de España dedicado a la cultura de cerveza se suma al Oktoberfest con un nuevo plan gourmet que el público podrá disfrutar los viernes 26 de septiembre y 3 de octubre a partir de las 21.00 horas.

El Museo de Estrella Galicia invita al público a celebrar uno de los festivales más afamados del mundo, el Oktoberfest, "de una forma curiosa y exquisita", con una cena maridaje que lo hará viajar hasta las tierras bávaras con los cinco sentidos, para conocer y degustar lo mejor de la famosa fiesta alemana.

Esta doble cena maridaje del Oktoberfest en MEGA, que corre a cargo de La Teresa, incluye una cata de cinco cervezas acompañadas por cinco platos de inspiración germánica. Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia gastronómica al mismo tiempo que descubren curiosidades y secretos de esta fiesta cuyos orígenes se remontan al año 1810.

El menú maridaje constará de lo siguiente:

Cerveza sorpresa con xarda curada acompañada por ensalada de encurtidos

Erdinger Urweisse con kartoffelsalat

Erdinger Dunkel con magret de pato con frutos rojos y chucrut

Schlenkerla Stifgartenbier con cebolla de Bamberg rellena de carne con guiso de setas

Black Coupage con milhoja de crema de manzana y praliné de avellanas

Las entradas para la experiencia del viernes 26 de septiembre están ya agotadas, pero el público puede adquirir todavía sus tickets para la velada del viernes 3 de octubre a través de la página web del museo, www.mundoestrellagalicia.es.

Más de 200 años del Oktoberfest

El Oktoberfest es la fiesta cervecera más popular de Alemania y una de las más celebradas en todo el mundo en la que se puede conocer y disfrutar además de la cerveza, de la gastronomía, la música y la cultura de Baviera.

Esta fiesta tiene su origen en la ciudad de Múnich en 1810 como parte de los festejos de boda del príncipe Luis I y desde entonces la "fiesta de octubre ́" ha seguido celebrándose de forma más o menos ininterrumpida hasta nuestros días, aunque con la llegada del siglo XX se adelantó su celebración al mes de septiembre.

El equipo de Cultura de Cerveza de MEGA ha diseñado una actividad de dos horas de duración que fusiona cerveza, historia y gastronomía y en la que el público se acercará a la historia de esta celebración, descubriendo su origen asociado a una carrera de caballos, su evolución a lo largo de sus más de 200 años y su enorme difusión en el mundo actual.