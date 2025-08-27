Ester Expósito vuelve a Galicia en su cita de verano: de vacaciones con amigos en una popular romería

La popular actriz Ester Expósito es una de las más aclamadas en la actualidad, acumulando casi 25 millones de seguidores solo en Instagram. Conocida principalmente por su papel como Carla en la serie de Netflix, Élite, y por su interpretación de Lucía en la película Venus, bajo la dirección de Jaume Balagueró, la actriz nunca se pierde su visita a Galicia cada verano.

Aunque nació y se crió en Madrid, su familia materna es natural de Viveiro (Lugo), lugar al que la conocida actriz vuelve todos los veranos en las fechas en las que se celebra la romería de Naseiro. Así, es habitual ver fotografías que comparte ella misma en sus redes sociales junto a sus amigos.

Ester Expósito en la Romería de Naseiro

Story de Ester Expósito @ester_exposito

Ester Expósito ha compartido una serie de fotografías en las historias de Instagram en las que se ve cómo celebra la popular Romería de Naseiro, en la que ya es más que habitual verla todos los años acompañada de su gente.

La actriz no se pierde un año esta fiesta, siendo su oportunidad perfecta para dejar atrás la morriña por estar lejos de su familia materna y sus amigos. En el conjunto de fotografías se le ve disfrutando de la fiesta al máximo, así como del entorno silvestre de Viveiro y todo lo que rodea a esta emblemática celebración.

Imágenes en la Romería de Naseiro compartidas por Ester Expósito @ester_exposito

El vínculo de Expósito con Viveiro es súper especial, y no solo por ser el lugar al que regresa todos los veranos, o donde se reencuentra con sus seres queridos, sino porque también ha ayudado a dar a conocer una marca de ropa vivariense, ENETE, que lanzó un amigo suyo el año pasado.

La Romería de Naseiro

La Romería de Naseiro, conocida como Romaxe do Bo Xantar, es una fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1967 que se celebra a finales de agosto en el valle de Naseiro, en Viveiro (Lugo), y dura alrededor de seis días (este año del 22 al 27 de agosto).

Esta celebración reúne a miles de personas que se instalan en cabañas improvisadas para disfrutar de comida, música, baile en un entorno natural atravesado por el río Landro. El ambiente se transforma con puestos de comida, atracciones y escenarios para las orquestas.

Cada día de la romería gira en torno a un plato típico gallego, comenzando el viernes con el pulpo y siguiendo con otros como el caldo, la empanada o las sardinas.

Uno de los momentos más esperados es el descenso del río Landro: los participantes, disfrazados, navegan por el río desde el Souto da Retorta, creando un espectáculo con mucho humor que refleja el espíritu y la esencia de esta festividad.