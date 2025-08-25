Una turista visita A Coruña y se queda boquiabierta por este motivo: "Podríamos haber venido en invierno"

A Coruña recibe turismo diariamente. Ya sea visitantes que llegan en cruceros, como los que vienen por su cuenta, lo que está claro es que en los meses estivales las calles de la ciudad herculina se llenan de gente de diferentes lugares de España, así como de Europa o del mundo.

Una usuaria de TikTok ha compartido un vídeo en relación al martes pasado, día que A Coruña se vio sorprendida por la lluvia después de casi un mes sin llover, pero que duró poco tiempo. Lo cierto es que todo aquel que estuviese en la calle seguro que volvió a casa empapado.

"Nos prometieron sol. Nos dieron ducha gratis"

Situados al lado del hotel Finisterre, el vídeo en cuestión empieza con una pregunta de un chico a una joven: "¿Qué tal la experiencia coruñesa?" Mientras tanto, se ve cómo llueve en la ciudad, dejando latente la humedad y el frío que se sentía en ese momento.

"Hemos elegido un día fantástico para hacer turismo, como podéis observar", dice ella con cierta ironía mientras señala a su alrededor empapado por la lluvia que sorprendió a todos, tanto coruñeses como turistas.

El vídeo continúa con cierto tono irónico, tratando de ponerle humor al momento. "Luis me ha dejado su sombrero para el sol. Hace mucha claridad, por eso llevo gafas", dice ella, vestida de sudadera y pantalón largo debido al tiempo que se ha encontrado a mediados de agosto en la ciudad herculina.

"Pero sí sí, aquí viendo la ciudad... Para esto podríamos haber venido en invierno, pero bueno...", concluye convencida.

Varios comentarios en su vídeo le reprochan la exageración del vídeo. "Ha llovido 5 minutos, lleva más de un mes sin llover", le dice un usuario, mientras que otro opina que "cayeron cuatro gotas".

Otra usuaria afirma que "en un día en Coruña tenéis: lluvia, viento, solazo y frío polar. Todas las estaciones en una", así como otra dice con decisión que "tiene su encanto, solo necesitas un buen chubasquero".