¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña? Fiestas en los barrios, Beatout y mucho más

Beatout Week, The Champions Burger y mucho más: Qué hacer este fin de semana en A Coruña

La temporada de las fiestas de verano continúa animando cada rincón de las calles de A Coruña. De nuevo, a lo largo de todo el fin de semana se podrá disfrutar de una gran selección de eventos culturales, musicales o de ocio que tienen como gran protagonista a la ciudad de cristal.

Uno de los grandes eventos de estos días serán las conocidas fiestas de Castrillón-Urbanización O Carón, Pedralonga y la Sagrada Familia. Dentro de la programación de este año, presentarán un concierto exclusivo del mítico grupo de rock español Tam Tam Go!

Conciertos destacados del fin de semana

Rafa Callejo, el segundo por la izquierda, con el resto de componentes de la primera época de Tam Tam Go!

El jueves 21 se inicia la víspera del fin de semana con el gran concierto que dará el grupo Tam Tam Go! bajo la programación de las Fiestas de Castrillón. Será un evento de entrada libre y que dará inicio a las 22:00 horas en la plaza Pablo Iglesias.

El viernes 22 nos adentramos finalmente en los grandes días de la semana con una nueva cita en Jazz Filloa, donde esta vez podremos disfrutar de un espectáculo en directo de Trinity. Como siempre, habrán dos pases diferentes: uno a las 21:30 y otro a las 23:00 horas. Las entradas están a la venta desde 10 euros.

Festival Beatout 2025

El festival Beat Out regresa a A Coruña en agosto y estrena colaboración con Galicians in Galicia Cedida

Durante tres días completos, la moda, música y arte urbano se harán con las calles de A Coruña. Desde el día de ayer, miércoles 20, la Beatout Week acogerá una gran variedad de actividades de ocio, cultura, moda y música que repartirán por diferentes localizaciones de la ciudad de cristal. Las entradas están a la venta desde 5,59 euros.

El programa de la Beatout Week durante el fin de semana se centrará en el parque de Santa Margarita:

Jueves, 21 de agosto

19:30 horas - Apertura de puertas

20:00 horas - JOLYYY

21:00 horas - DJ Blando

22:00 horas - Ralphie Choo

Viernes, 22 de agosto

12:30 horas - Apertura de puertas

13:00 - 20:00 horas - Feria de marcas emergentes gallegas y obradoiros

13:30 - 15:30 horas - Sesión vermú x Aperol Spritz

15:30 - 16:30 horas - Freestyle social Poten100mos x Gallos del Norte

16:30 - 18:30 horas - Beatout TALENTS Showcases de talento local

20:00 - 00:00 horas - Conciertos 19:30 horas - Apertura de puertas 20:00 horas - Huda 21:00 horas - Dirty Suc 22:15 horas - Ergo Pro & Ill Pekeño 23:30 horas - Fukai Club Carlota E K.Doze DJ Set



Fiestas de O Castrillón - Urbanización O Soto

Cartel de la edición 2025 de las Fiestas de Castrillón - O Soto

El jueves 21 y viernes 22 se podrá disfrutar de dos días completos de fiesta en la zona de O Castrillón. Será un evento gratuito, abierto para todo el público, que tendrá lugar en la plaza Pablo Iglesias.

La programación para ambos días:

Jueves, 21 de agosto

10:30 horas - Fiesta infantil con hinchables

11:30 horas - Intercambio de Libros infantiles, juveniles y adultos

13:00 horas - Fiesta de la espuma

18:30 horas - XVI Edición del Concurso de Tortillas

22:00 horas - Concierto de TAM TAM GO!

Viernes, 22 de agosto

10:00 horas - Alborada por Son d'aquí Desde plaza da Concordia hasta plaza Pablo Iglesias

11:00 horas - Obradoiro de Macapáxinas

11:30 horas - Intercambio de Libros infantiles, juveniles y adultos

12:00 horas - Cascarillarte Grupo de Teatro MUU con el espectáculo Crunch 2

13:00 horas - Sesión vermú con la charanga Santa Compaña

18:30 horas - Juegos y Deportes Tradicionales con la colaboración del Museo Etnológico de Galcia - MELGA

22:00 horas - Gran Verbena con la Orquesta LOS PLAYERS

Fiestas de la Sagrada Familia

Álex Bergantiños. Alex-Bergantiños-0021

Las fiestas patronales de la Sagrada Familia se celebran del 22 al 24 de agosto. Las fiestas darán comienzo oficialmente a las 21:30 horas del viernes con la lectura del pregón de la mano de Álex Bergantiños y continuarán durante esa jornada y las dos siguientes con esta programación:

Viernes 22 de agosto

21:30 h: Pregón de apertura de las fiestas

Verbena con la orquesta Eureka

Sábado 23 de agosto

Por la mañana: Fiesta infantil con hinchables y fiesta de la espuma en la Praza de San Rosendo

Sesión vermú con Andrés Solórzano y DJ Takesound

Verbena por la noche con DJ Takesound y Orquesta Los Platinos

Viernes 24 de agosto

Desde las 13:00 h: Pulpeira en la pista polideportiva con juegos populares, además de actuaciones de la Coral Polifónica da Sagrada Familia y la Tuna de Veteranos

Fiestas de Pedralonga

Plato de churrasco.

Otro barrio en el que habrá fiestas este fin de semana es Pedralonga, que celebra sus festejos en el aparcamiento de la Fábrica de Armas el sábado 23 de agosto. Esta es la programación:

De 17:00 a 20:00 horas. Actividades infantiles gratuitas. Hinchables y merienda

De 18:00 a 19:00 horas. Espectáculo de magia

20:00 horas. Gaiteiros y gran churrascada a precios populares. El menú incluye ración de carne, criollo, pan, bebida, postre y café

22:00 horas. Gran verbena con la orquesta Pekados y fuegos artificiales

Partido de fútbol: R.C. Deportivo vs Burgos C.F

El jugador del Real Club Deportivo de la Coruña, Yeremay. EFE EFE

Los domingos de fútbol regresan oficialmente al Estadio de Riazor. Este 24 de agosto, a partir de las 17:00 horas, se podrá disfrutar del enfrentamiento del Dépor contra el equipo de Burgos. El equipo blanquiazul tratará de hacerse con su segunda victoria consecutiva.

Fiestas de María Pita

La Feria Mostrart de A Coruña. Quincemil

Las Fiestas de María Pita 2025 siguen este fin de semana en la ciudad herculina donde, además de los festejos varios barrios de la urbe y del Festival Beatout, será posible disfrutar de otras muchas actividades.

Así, tanto la Feria del Libro Antiguo como la Feria Mostrart siguen en los Jardines de Méndez Núñez, mientras que la exposición As Festa de María Pita a través dos seus carteis puede visitarse en Marineda City.

Este jueves la plaza de María Pita acoge desde las 21:00 horas un concierto de la orquestra de Cámara Galega, mientras que el sábado a la misma hora será el turno de la Orquestra Sinfónica de Galicia. La Banda Municipal de Música de A Coruña actúa el domingo a las 21:00 horas en la Semana Clásica de las Fiestas de María Pita.

El Rallye Teresa Herrera de coches clásicos regresa a la ciudad este fin de semana y Cascarillarte, por último, ofrece varios espectáculos:

Cascarillarte: 'Picadiscos Marifaltri', de María Faltri. Parque infantil de Matogrande el jueves 21 de agosto a las 19:30 horas

'Crunch 2', de Muu. Plaza de Pablo Iglesias el viernes 22 de agosto a las 12:00 horas

Cascarillarte: 'Peor imposible', de Peter Punk. Parque de San Rosendo el viernes 22 de agosto a las 19:30 horas

Cascarillarte: 'Experiencias en Familia', de Mago Rafa. Aparcamiento de la Fábrica de Armas el sábado 23 de agosto a las 19:30 horas

The Champions Burger

Así es The Champions Burger en A Coruña: 20 hamburguesas compiten por ser la mejor de España Miriam García

Desde el jueves 14 de la semana pasada, The Champions Burger ha vuelto a la ciudad herculina dentro de su ambiciosa gira por España. Durante este fin de semana nos despediremos de este evento que trae hasta el Muelle de Calvo Sotelo algunas de las propuestas gastronómicas más innovadoras -y deliciosas- de toda España.

Los visitantes tendrán la oportunidad de escoger las hamburguesas que desean degustar entre 20 food trucksde establecimientos diferentes. Un auténtico festín para los amantes de las hamburguesas que tienen ganas de probar algo nuevo.

Además, estas hamburguesas se podrán acompañar de pollo frito, patatas o de un final dulce con algún postre que ofrezcan los establecimientos participantes.

Cada uno de los asistentes podrán valorar la hamburguesa que han consumido a través del QR del ticket de su compra.

The Champions Burger es un evento de entrada gratuita que tendrá un horario de 18:00 a 00:00 horas el jueves y de 12:00 a 00:00 horas el viernes, sábado y domingo.

Un plan cerca de A Coruña: las fiestas de Santa Cruz

Y cerca de A Coruña, comienzan las fiestas de Santa Cruz (Oleiros). Del 21 al 26 de agosto, la parroquia oleirense volverá a vibrar con una de las fiestas más queridas y esperadas del verano coruñés en la Plaza Esther Pita.

Las fiestas de 2025 arrancarán el jueves 21 a las 21:00 con una foliada y A Festa do Chourizo. Habrá actuaciones de Aila y Unto Vello, dos grupos que encarnan la fuerza de la música tradicional gallega desde perspectivas muy diferentes, pero igual de auténticas.

La segunda edición del festival Son do Xaco, que será el viernes día 22, se consolida como uno de los momentos más esperados tras el éxito rotundo de su estreno en 2024. Contará con artistas como Delgao, María Escarmiento, La Banda de Ayer y Praaa.

Pero las verbenas no han perdido protagonismo: Fania Blanco Show, Los Satélites, Finisterre y Fuego convertirán la Plaza Esther Pita en un espacio de encuentro intergeneracional.

La presencia de artistas gallegos de referencia como Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre reflejará también el compromiso con la música de raíz y la cultura propia.

Habrá dos momentos muy esperados en Santa Cruz, la música de The Rapants, el lunes a las 23:30, seguido el martes por los fuegos artificiales, que pondrá el broche final al evento un año más.

La programación mantiene su espíritu familiar y comunitario: la Festa do Chourizo, la dos Callos, la del Langostino o la tradicional Sardiñada reunieran a familias enteras alrededor de la comida y la fiesta.