Una pareja de cubanos critica el barrio más "peligroso" de A Coruña: "Pocos se atreven a pisarlo de noche"

Un vídeo de una pareja de cubanos se ha hecho bastante viral por la crítica que hace a un supuesto barrio "peligroso" de A Coruña, generando un poco de polémica y respuesta en las redes por parte de varios coruñeses.

En poco más de 20 minutos la pareja recorre zonas de la ciudad y describen su experiencia en el que consideran un "barrio peligroso". Los comentarios de ambos han generado risas, incluso burlas, por parte de quienes conocen bien la zona.

"Decidimos ir más allá y cenar en uno de los barrios más polémicos"

Un vídeo recientemente publicado por una pareja de cubanos se ha viralizado tras mostrar su recorrido por A Coruña bajo una premisa que nada tiene que ver con la realidad: "Esta vez decidimos ir más allá y cenar en uno de los barrios más polémicos y menos explorados de la ciudad", haciendo referencia a Os Mallos, pues cenan en un restaurante cubano de la Avenida Sardiñeira.

"Acompáñanos en esta aventura urbana donde la comida, la cultura y la calle se cruzan en un escenario que pocos se atreven a pisar de noche", dicen convencidos en la descripción del vídeo.

Pasean por la estación de tren y sus alrededores, cabe destacar que sin ningún problema en todo el trayecto por la Ronda de Outeiro. "Te mostramos todo sin filtros: luces, sombras, sabores callejeros y encuentros inesperados", prosigue sin ningún sentido. Por si fuera poco, otro de los lugares que visitan es la fuente de Cuatro Caminos y la cervecería Estrella Galicia.

A cualquier coruñés que alguien le diga que la zona de Cuatro Caminos es peligrosa, sin duda lo dejará sorprendido. "Tenemos un poco de miedo porque no conocemos la ciudad. No sabemos si nos estamos metiendo en un barrio peligroso", dicen mientras enfocan la emblemática fuente.

Una vez llegan a la Estrella Galicia, su conversación resulta un tanto extraña. Desde decir que al lado de la misma hay un tanatorio y que la gente acude a la cervecería para "desahogar las penas" por perder a seres queridos, hasta hacer una comparativa entre el Deportivo y el Celta y decir que los vigueses son mejores. "Hace poco estaban celebrando que ascendieron a Segunda División", dice él sobre los blanquiazules.

Algo que comenta sobre la Estrella con lo que sí que estará de acuerdo cualquier coruñés es que "es de los lugares más típicos y que más identifican a A Coruña". Por último, también ha criticado que en Coruña hay poca fiesta y que los locales cierran muy pronto.

La forma en que describen ciertos lugares ha generado críticas y risas en los coruñeses, ya que muchos consideran que exageran el tono de peligro en un recorrido que partió desde la estación de tren a la Estrella Galicia, para acabar en el centro de A Coruña.