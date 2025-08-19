Novo Mesoiro, en A Coruña, contará finalmente con fiestas: serán del 28 de agosto al 1 de septiembre

Tras muchos tiras y afloja, el barrio de Novo Mesoiro contará finalmente con fiestas este verano. En concreto, se organizará la primera edición del Son de Mesoiro, entre los días 28 de agosto y 1 de septiembre.

La jornada del 28 se abrirá a las 18:00, con atracciones, mercados y gastronomía. A las 20:00 tendrá lugar la degustación de mejillones, en colaboración con locales del barrio. Ya desde la apertura y hasta el cierre tendrá lugar a continuación con DJ Juam y DJ Javito.

El día 29, a las 18:00, se abre la actividad. A las 19:00 tendrá lugar la Nova Trova Coruñesa con Ritmos Latinos, a las 22:00 Los Bibbies con Música Yeye y a las 23:59 es el momento de DJ Javito.

El día 30 será uno de los de mayor actividad. A las 12:00 es la apertura y a las 13:00, doble evento: la degustación de empanadas y Desentonados, en plena sesión vermú. A las 16:00, DJ Mon y DJ Javito vuelven al escenario, y a las 18:00 es el tiempo de Maghua. A las 20:00 tocará 13B, a las 22:00 Grumo Miami y a las 01:00 cierra el día DJ Kiddy.

Para el día 31, el cartel no baja de nivel. A las 12:00 será la apertura y a las 13:00, de nuevo doble evento con degustación de callos y actuación de Clandestinos. A las 16:00 es el momento de DJ Mon y Javito y Juam. A las 17:00, fiesta de la espuma con carnaval infantil y a las 18:00 salta al escenario Los Inadaptados. A las 21:00 se cierra la jornada con la Orquesta Sinfonía.

Como traca final, el día 1 de septiembre a las 18:00 se organiza el día do neno, con precios reducidos.