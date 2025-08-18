Una madrileña responde a los gallegos que usan el término fodechincho: "En Madrid también les odiamos"

En los últimos años, el término "fodechincho" ha ganado popularidad en Galicia para describir, con toque irónico y cierta retranca, a esos turistas que llegan sin respeto por el entorno o las costumbres locales. Podría decirse, incluso, que es un apodo de protesta contra el turismo masivo.

Una madrileña ha compartido un vídeo en TikTok, @oksanitis, en el que explica que es normal que se les llame "madracas, fodechinchos o como sea que nos llaméis a los madrileños cuando vamos a invadiros vuestras zonas en las que vivís tranquilamente durante el mes de agosto".

"Sinceramente, normal que nos llaméis fodechinchos"

Una usuaria de TikTok ha causado cierto revuelo con unas declaraciones sobre los madrileños, o más bien, sobre un tipo de madrileño concreto. "Y eso que soy madrileña, pero es que sé a qué se refiere la gente cuando habla de los madrileños, los madracas o los fodechinchos", subraya.

El término "fodechincho" es una palabra originaria de las Rías Baixas allá por la década de los 70. En su momento hacía referencia a los turistas que iban a gorronear jureles a los pescadores y las lonjas, pero a día de hoy se ha convertido en un calificativo para designar a aquellos visitantes, sobre todo madrileños, que viajan a Galicia en vacaciones con ciertos aires irrespetuosos.

Sus declaraciones continúan: "Hay muchísima gente que se siente como súper ofendida cuando, dicen, 'es que los madrileños, llegáis, invadís Santander, las playas de Galicia, País Vasco...'". Aquí entra en juego una crítica que muchos gallegos, y otras personas del norte, han hecho durante años: el turismo masivo que se vive en verano.

Lo más llamativo es cuando afirma: "sí, la realidad es que es así. ¿Sabéis una cosa? Es que justo a esos madrileños que van a Cantabria, a Galicia, al País Vasco, a esos madrileños en Madrid también les odiamos", frase que ha generado cierta controversia por lo directa que es.

De esta forma, la joven deja claro que incluso dentro de Madrid hay una división entre distintos tipos de ciudadanos, y que no todos se sienten representados por los comportamientos de ciertos turistas de su misma ciudad.

Tampoco duda en decir que "¿qué clase de madrileño puede ir, alquilar un apartamento en cualquier zona de la costa de Euskadi, de Galicia, de Cantabria o tener casa allí? Que por lo que sea, precisamente no son las zonas de veraneo más baratas de España". Algo que podría entenderse como una crítica directa hacia la "élite" de Madrid.

Y remata con: "E ir toda la familia, estar ahí 2 semanas, alquilar barcos... ¿Sabéis por dónde voy, no? Por lo que sea esa gente de Móstoles, Leganés, Alcorcón y Fuenlabrada, no son", finaliza rotunda.