Se buscan vecinos en este bonito pueblo del interior de Galicia: hay trabajo y casas desde 45.000 euros

La despoblación del rural gallego es un problema que pone en jaque la riqueza cultural y natural de Galicia. Las pocas oportunidades laborales y la escasa vivienda generan que muchos vecinos opten por abandonar los pueblos en los que se criaron para desplazarse a grandes urbes. Así, nacen iniciativas como 'Holapueblo' que buscan revertir esta situación y devolver la vida al rural.

Uno de los pueblos que lucha por acabar con la despoblación es Ribas de Sil (Lugo). En este precioso lugar situado en el corazón de la Ribeira Sacra viven poco más de 900 habitantes. La mayor parte reside en el valle que comparte con su vecino Quiroga. Te contamos los motivos por los que podrías mudarte a esta localidad y empezar una nueva vida.

Sobre Ribas de Sil

Monasterio gótico romántico de Santo Estevo de Ribas de Sil Shutterstock

Ribas de Sil es un municipio situado en el margen izquierdo del río Sil. Enclavado en un valle, cuenta con un clima ideal para cultivos típicamente mediterráneos como los cítricos, cerezas y el olivo.

Su capital, San Clodio, se encuentra en un entorno privilegiado gracias al río Sil, que no solo aporta belleza natural sino que también es el eje del turismo local, con una playa fluvial bien equipada con pistas deportivas.

Junto con Folgoso do Courel y Quiroga, forma parte del único Geoparque Mundial de la UNESCO en Galicia, reconocido por su riqueza paisajística y geológica.

El municipio cuenta con un gran legado histórico y patrimonial, con dos iglesias románicas de tipo palentino del siglo XII-XVIII y restos de la antigua abadía de San Clodio, que está destacada en el Camino de Invierno de la ruta Xacobea. También es de gran interés el monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, de los más importantes de Galicia y hoy convertido en parador nacional.

Además, se promueve el turismo activo con opciones como el geocamping y se impulsa la producción vitivinícola, siendo responsable del 60% de la uva de la DOP Ribeira Sacra.

Según Roberto Castro, teniente alcalde de Ribas de Sil, "el pueblo tiene gente afable y acogedora, ávidas de recibir a personas con emprendimientos que sumen al día a día de Ribas de Sil y también a trabajadores, pues estamos en un territorio donde se buscan profesionales con diversas cualificaciones para seguir dando solidez al territorio".

Oportunidades laborales y casas en venta desde 45.000 euros

Ribas de Sil Holapueblo

Ribas de Sil dispone de buenas comunicaciones por carretera, de tal forma que Lugo, Ourense y Ponferrada (León) están a 50 minutos. Además, cuenta con conexión por tren regional con Monforte de Lemos, Lugo y Vigo. Autobús a Monforte de Lemos, Lugo, Santiago y Ourense bajo demanda.

Respecto a la vivienda, si nos fijamos en las opciones disponibles en el portal de Idealista, vemos que en este momento hay un total de 19 viviendas en venta. La más barata parte de los 45.000 euros, aunque alguna estancia necesita un poco de reforma, como la cocina o el baño.

En cambio, por 97.000 euros hay opciones listas para entrar a vivir con todo lo necesario para quienes no quieran realizar ninguna reforma adicional. Por otro lado, actualmente en Idealista no se recoge ninguna vivienda en alquiler en Ribas de Sil.

Oportunidades de empleo

Respecto al empleo, se necesitan trabajadores para el enoturismo y las viñas, así como profesionales de diferentes ámbitos de la salud en la residencia.

Hotel de 1 estrella de 20 habitaciones que busca trabajadores

de 1 estrella de 20 habitaciones que busca trabajadores Restaurante en régimen de concesión

en régimen de concesión Se necesita reforzar la oferta de servicios profesionales de mecánico, electricista, albañilería, carpintería, fontanería…

de mecánico, electricista, albañilería, carpintería, fontanería… El Geocamping demanda trabajadores

demanda trabajadores La empresa de obras públicas demanda operadores, albañiles, peones, encofradores…

demanda operadores, albañiles, peones, encofradores… La residencia de mayores necesita trabajadores del cuidado, limpieza y cocina con certificado de profesionalidad.

necesita trabajadores del cuidado, limpieza y cocina con certificado de profesionalidad. El proyecto de enoturismo Pazo de la Cuesta demanda trabajadores para el mantenimiento de la viña y el desarrollo de actividades turísticas.

Otros servicios que ofrece Ribas de Sil

Ribas de Sil ofrece una variedad de servicios que garantizan una buena calidad de vida tanto para sus habitantes como para visitantes. En el ámbito sanitario, cuenta con un centro de salud con atención médica y de enfermería, así como varias farmacias en San Clodio y Quiroga.

Para urgencias y atención pediátrica se dispone del Punto de Atención Continuada (PAC) en Quiroga, a escasos kilómetros, y un hospital comarcal en Monforte de Lemos.

En cuanto a la educación, hay un colegio de Infantil y Primaria con aula matinal, mientras que la Secundaria y Bachillerato se cursan en Quiroga, con transporte escolar. La Formación Profesional está disponible en Monforte de Lemos, así como una escuela de hostelería en Sober.

A nivel cultural destaca el pabellón deportivo, la vía cicluturista con préstamo de bicicletas y varios parques. La vida cultural se dinamiza con actividades como teatro, clases de música, talleres y conciertos, especialmente en verano en la playa fluvial.