Una turista visita Galicia y no da crédito con lo que se encuentra: "Qué relajación, no hay nadie"

Galicia es un destino turístico muy popular en España, especialmente en verano, gracias a su clima agradable, sus bonitas playas y una gastronomía que conquista a cualquier visitante.

Para los turistas que buscan escapar del calor sofocante y de las playas abarrotadas, Galicia se presenta como un destino turístico ideal. A diferencia de otros enclaves costeros, Galicia ofrece un verdadero oasis de paz y tranquilidad.

"Toda la playa para nosotros"

Así lo ha mostrado @sube.quetellevo en un vídeo publicado en TikTok. "Mientras todo el mundo busca playas abarrotadas, nosotros estamos aquí. Mirad, qué relajación, no hay nadie", dice la creadora de contenido.

Y añade: "No hay nadie, ni para la derecha, ni para arriba, ni para la izquierda. Toda la playa para nosotros".

En el vídeo se aprecia una playa completamente desierta, con la única compañía de su pareja, Javier, y su perrita Lulu. "Es una playa con agua cristalina y estamos en Galicia", comenta.

Acostumbrados a recorrer kilómetros en su autocaravana, la pareja describe Galicia como un auténtico paraíso para este tipo de viajes: libertad total y paisajes que enamoran a primera vista.

Prefieren no desvelar la ubicación exacta de la playa, aunque en los comentarios abundan las conjeturas -desde Baldaio hasta Corrubedo-, todas equivocadas.

A diferencia de otros enclaves playeros de Galicia, esta playa permanece completamente vacía, algo que llama la atención de muchos.

"Entrad en el agua, ya me decís por qué no veis a ninguna persona", dice un usuario, a lo que la pareja responde: "El lugar es espectacular para estar tranquilos".

"Yo he estado en junio en esa zona, meterse cuesta pero es un lujo pasar el día ahí y cerquita del camping con barbacoas para disfrutar del pescado. Para mí, un lujo", señala otro comentario.

Durante su viaje por Galicia, la pareja @sube.quetellevo también ha compartido su visita a otro enclave turístico, esta vez sí revelado: los impresionantes Cañones del Sil.