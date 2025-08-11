El Festival Noroeste termina este domingo en A Coruña con Touriñán, Javier Veiga y Lucía Veiga

Xosé A. Touriñán, David Amor, Javier Veiga, Lucía Veiga, Marita Martínez y Patricia Castrillón cierran el Festival Noroeste Estrella Galicia 2025 con una actuación el domingo. Las artes escénicas darán por concluida de esta forma una nueva edición del popular evento, que reunió a más de 115.000 personas en los 38 conciertos programados.

Contos ao Noroeste se celebrará desde las 19:30 horas en el parque de Santa Margarita este domingo 17 de agosto. Las personas interesadas en disfrutar del humor de los seis cómicos ya pueden adquirir las entradas a través de www.ataquilla.com desde 15 euros.

Esta propuesta surgió en la XXXVII edición del Festival Noroeste Estrella Galicia para complementar la programación musical, con actividades para pequeños y mayores. El evento regresa de la mano de humoristas gallegos de primer nivel para despedir la XXXVIII edición del Noroeste.

Los conciertos ya han terminado

El Festival Noroeste apostó este 2025 por los artistas gallegos en una edición que sumó la plaza de María Pita y O Portiño como nuevos escenarios. Siloé, The Vaccines, Luar na Lubre o Grande Amore fueron algunos de los grupos y cantantes que hicieron las delicias del público entre el 6 y el 10 de agosto.

Más de 115.000 personas disfrutaron desde el pasado miércoles del evento, que también contó con el mercado de discos del Noroeste como uno de sus principales atractivos. Tanto Carlos Ares como Luar na Lubre, además, recordaron en sus conciertos a Nonito Pereira.

Las Fiestas de María Pita siguen con una amplia programación hasta finales de mes. El homenaje a Sito Sedes de Los Satélites, los conciertos de Uxía, Vega o Coti, las fiestas de los barrios, la Romería de Santa Margarita... Son muchas las propuestas para disfrutar lo que queda de mes en la ciudad herculina.