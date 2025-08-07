A Coruña acoge del 4 de septiembre al 18 de octubre el ciclo Noites na Cidade Vella: este es el cartel

Un instante del acto de presentación. Concello de A Coruña.

La IV edición del ciclo de conciertos Noites na Cidade Vella se celebrará del 4 de septiembre al 18 de octubre, tal y como ha informado esta mañana el Ayuntamiento en una presentación presidida por el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro. Está organizado por la Fundación Rogelio Groba, en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña y la Diputación de A Coruña. El ciclo ofrecerá once conciertos gratuitos en edificios históricos y museos emblemáticos de la ciudad, con entrada libre hasta completar aforo.

El programa reunirá a destacados intérpretes nacionales e internacionales, como el violonchelista Santiago Cañón-Valencia o el violinista Kevin Zhu, el guitarrista Marcos Díaz, el Quartet Hana, el Dúo Mandala, la pianista Marianna Prjevalskaya, entre otros. La Orquesta de Cámara Gallega, orquesta residente del ciclo y dirigida por Rogelio Groba Otero, ofrecerá dos conciertos especiales.

Los conciertos se celebrarán en espacios singulares como el Teatro Rosalía de Castro, el Paraninfo del Rectorado de la Maestranza, las iglesias de las Capuchinas, Santa Lucía y Dominicos, el Museo de Bellas Artes, la Fundación Luis Seoane, el Palacio de Capitanía y la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento.

Este formato propone un itinerario patrimonial y cultural, acercando la música de cámara a la ciudadanía y poniendo en valor la riqueza arquitectónica e histórica de la Ciudad Vieja.

Todos los conciertos serán de acceso gratuito, dirigidos a un público amplio que incluye a vecinos de la Ciudad Vieja, familias, melómanos, estudiantes de música y turistas. La programación incluye también un concierto matinal pensado para público familiar.

Programa