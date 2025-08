Estos son los grandes conciertos y eventos de agosto 2025 que se celebrarán en A Coruña

Las Fiestas de María Pita llegan pisando más fuerte que nunca con la celebración de su 175 aniversario. Durante todo el mes de agosto no habrá ningún coruñés que se pueda aburrir, pues la comisión de fiestas se ha encargado de organizar eventos para todos los gustos y edades: la Feria del Libro, Mostrart, la Romería de Santa Margarita y más eventos que no te podrás perder.

El noveno mes del año también acogerá los conciertos de María Pita, donde se presentarán Bonnie Tyler, Baiuca, Zahara, Vega, Marina Reche y muchos artistas más. A las citas musicales les acompañará el Festival Noroeste Estrella Galicia, que promete una edición inolvidable con Luar na Lubre y The Vaccines como cabezas de cartelera.

Concierto destacado del mes: Alejandro Fernández

Cartel del nuevo concierto de Alejandro Fernández en A Coruña

El domingo 17 regresa a la ciudad herculina el artista mexicano que fusiona magistralmente la música ranchera y mariachi con el pop para presentar su nuevo tour: Alejandro Fernández En Vivo. Actuará en el Coliseum de A Coruña a las 21:30 horas. Las entradas están a la venta desde 70,20 euros en Ataquilla.com

Conciertos de las Fiestas de María Pita

Imagen de la parada de 2022 de la gira en María Pita. Los 40 Principales.

El mes de agosto se inaugura con uno de los eventos más esperados de todo el verano: las fiestas de María Pita, cuya duración irá desde el viernes 1 hasta el domingo 31 de agosto. Durante estos días se podrá disfrutar de una selección de eventos que llenarán de música, ocio y cultura cada rincón de las calles coruñesas.

La parte más esperada de las fiestas de María Pita es, quizás, la exquisita selección de conciertos que año tras año reúnen a centenares de personas en la plaza más icónica de toda A Coruña, donde reina la estatua de María Pita.

Este año, los conciertos y actuaciones de María Pita estarán protagonizados por la cantante galesa Bonnie Tyler, quien ya había revelado la sorpresa hace unos meses. A ella se le ha ido sumando otros artistas de renombre, como Baiuca, Marina Reche o Zahara.

La programación completa de los conciertos de María Pita:

Viernes 1 a las 22:00 horas Baiuca

a las Sábado 2 a las 22.00 horas Bonnie Tyler

a las Domingo 3 a las 22:00 horas Marina Reche

a las Lunes 4 a las 21:00 horas Los Sirex y Los Rebeldes con 111 anos de Rock and Roll

a las Martes 5 a las 22:00 horas Los40 Summer Live con Naiara, Chema Rivas, La Beba, Pikete, Lemot, Vicco, Paula Koops y Walls

a las Domingo 10 a las 22:00 horas Zahara

a las Lunes 11 a las 20:00 horas Rock en Familia

a las Martes 12 a las 22:00 horas Los Satélites con un Homenaje a Sito Sedes

a las Miércoles 13 a las 22.00 horas Uxía

a las Jueves 14 a las 20:00 horas Locos por la música con Nacha Pop, Cómplices, No me pises que llevo chanclas, Melocos, Javier Ojeda, Soraya, La Poptelera y DJ Cherry Coke

a las Domingo 17 a las 22:00 horas Coti

a las Miércoles 20 a las 21:00 horas Orquesta GAOS y Pedro Guerra

a las Jueves 21 a las 21:00 horas Orquesta de Cámara Galega

a las Sábado 23 a las 21:00 horas Orquesta Sinfónica de Galicia

a las Domingo 24 a las 21:00 horas Banda Municipal de Música da Coruña

a las Lunes 25 a las 22:00 horas Vega

Festival Noroeste Estrella Galicia

El Festival Noroeste Estrella Galicia, en una foto de archivo. Concello da Coruña

Dentro del programa de las fiestas de María Pita, cada año se organiza un gran festival gratuito y con diferentes ubicaciones emblemáticas de la ciudad herculina, como la playa de Riazor, Campo da Leña, la plaza de Azcárraga o el Parque de Santa Margarita.

El Festival Noroeste Estrella Galicia presenta una selección de artistas y grupos que uno no se puede perder. Cientos de personas aguardan con impaciencia el anuncio del cartel de este festival que se ha convertido en uno de los eventos más importantes del verano coruñés.

Los cabeza de cartelera de este año son nada más y nada menos que el legendario grupo de música celta gallego, Luar na Lubre, y el grupo británico de indie rock que regresa a Galicia después de su concierto en 2018: The Vaccines. Estos dos son los únicos conciertos confirmados por el momento.

Viernes, 8 de agosto

El viernes 8 se podrá disfrutar del 40 aniversario de uno de los grupos más emblemáticos de la cultura folclórica gallega, Luar na Lubre, quienes encabezarán el cartel de la edición 2025 del Festival Noroeste Estrella Galicia. La formación cantará en directo éxitos como O son do ar o Camariñas en la playa de Riazor.

Sábado, 9 de agosto

El grupo enmarcado en el indie rock británico, The Vaccines, encabeza el cartel de la edición 2025 del Festival Noroeste. A lo largo de los años han sabido reinventarse y mantener una trayectoria impecable con éxitos como If You Wanna, Post Break-Up Sex o Wreckin' Bar (Ra Ra Ra). Todos estos hits y mucho más sonarán el sábado 9 en la playa de Riazor.

Feira do Libro en A Coruña

Cartel de la edición 2025 de la Feira do Libro en A Coruña

Una de las ferias más importantes del año, conocida como la Feira do Libro, tendrá su edición del 2025 desde el viernes 1 hasta el domingo 10 de agosto. Serán 10 días completos en los que el paseo de los jardines de Méndez Núñez se llenarán de casetas de diferentes librerías de Galicia.

Se podrá disfrutar de diferentes actividades relacionadas con el mundo de la lectura, como firmas de autores, coloquios, charlas y mucho más. Por supuesto, también se tendrá la oportunidad de hacerse con algunas de las mayores novedades literarias a un precio de lo más asequible.

El horario de la feria del libro será desde las 11:00 hasta las 14:00 horas y desde las 17:30 hasta las 21:30 horas.

XLI edición de la Feria Mostrart

Cartel de la edición 2025 de la feria Mostrart

Durante todo el mes de agosto se podrá disfrutar de otro evento paralela a la Feira do Libro: Mostrart, conocida por ser una de las ferias de artesanía más importantes de España. Durante una edición más, este gran evento reunirá puestos de diferentes lugares de Galicia y España.

En los puestos de artesanía que se expondrán a lo largo de los jardines de Méndez Núñez se podrá encontrar una amplia selección de productos textiles, de madera, calzado, juguetes, cerámicas, bisutería, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

Todos los productos comprados en la Feria Mostrart tienen garantía personal de cada obrador y de la Asociación Galega de Artesáns. El horario de la feria será desde las 11:00 hasta las 14:00 horas y desde las 17:30 hasta las 22:00 horas.

40ª Festa da Carballeira de Zas

Cartel del 40 aniversario de la Festa da Carballeira de Zas

El mes de agosto en la ciudad coruñesa está protagonizado por los festivales gratuitos y las fiestas de María Pita. Sin embargo, estos no son unos eventos delimitados al centro herculino, sino que también se extenderán a barrios y municipios cercanos. Uno de los grandes ejemplos es el Festival de la Carballeira de Zas.

Este festival al aire libre y gratuito lleva ya 40 años años siendo el punto de encuentro de centenares de personas que quieren disfrutar de dos días completos de la mejor música folk y celta de Galicia. Esta nueva edición trae consigo un ambicioso cartel con algunos de los nombres más sonados de la cultura musical gallega.

A Carballeira de Zas quiere celebrar su 40 aniversario haciéndole honor a las cantareiras -las homenajeadas de este año durante las Letras Galegas- con una programación de 100% presencia femenina:

Viernes, 8 de agosto

Desde las 21:00 horas Catuxa Salom Tanxugueiras Agoraphobia



Sábado, 9 de agosto

12:00 horas Uxía Lambona e a Banda Molona A banda da loba

Foliada desde las 18:00 horas con: Chorima Gaiteiras de Xiradela Pandeiretas de Raigañas Gaiteiras DeBuxantes As lerchas Xela Cantareira

con: 20:30 horas - Camela

- Desde las 22:00 horas Caamaño&Ameixeiras Mercedes Peón Ses Señora DJ



Batalla Naval

Batalla Naval de A Coruña en 2018 Shutterstock

El viernes 15 ha sido marcado como el día en el que tendrá lugar el espectáculo pirotécnico de la ciudad herculina conocido como la Batalla Naval. Los fuegos artificiales, como cada año, durarán en torno a 20 minutos y se podrán disfrutar en las playas de Riazor y Orzán, aunque es posible avistarlos en casi cualquier lugar de la ciudad que se encuentre cerca del mar.

Este evento marca la mitad del mes de fiestas de la ciudad de A Coruña e introduce los últimos eventos del mes de agosto. Como es costumbre, una vez finalizado el espectáculo pirotécnico, se podrá disfrutar de la música en directo que traerán diversas formaciones y orquestas.

Feria Viñetas desde o Atlántico

Cartel de la edición 2025 de Viñetas desde o Atlántico

El mes de agosto sigue coronándose como el mes dedicado a la lectura, pues cuatro días después de la finalización de la Feira do Libro se celebrará Viñetas desde o Atlántico, conocida por ser la feria del cómic más grande de Galicia.

Desde el jueves 14 hasta el domingo 17 será el turno del cómic de conquistar las casetas de los jardines de Méndez Núñez. Durante toda esta semana, la ciudad herculina celebrará por todo lo grande este evento, decorando algunos de sus lugares más emblemáticos con personajes cómics, como el Spiderman del Obelisco o el Superman del puente de Alfonso Molina.

A lo largo de estos días también se podrá disfrutar también de una serie de firmas, talleres, visitas y charlas en diferentes localizaciones de A Coruña.

Romería de Santa Margarida

La Romería de Santa Margarita en una imagen de archivo. Concello da Coruña

La conocida Romería del parque de Santa Margarita forma parte de la ambiciosa programación de las Fiestas de María Pita, que se extienden hasta finales de agosto. Esta esperada Romería se proclama como uno de los eventos encargados de cerrar la temporada de fiestas en la ciudad herculina.

Dará inicio el jueves 28 y culminará el sábado 31. Promete ser una celebración de la tradición gallega para todos los públicos y edades.

Por el momento, tan solo hay confirmada una cita musical:

Jueves, 28 de agosto: Gala i Ovidio

El 28 de agosto se presentará por primera vez en directo el proyecto musical del prestigioso productor Raül Refree y Aida Tarrío, una de las integrantes del icónico trío que enamoró a toda España: las Tanxugueiras.

El nombre de este nuevo proyecto es Gala i Ovidio, rindiendo homenaje a a los hijos de la escritora Rosalía de Castro. Tienen como objetivo reinterpretar canciones gallegas tradicionales.

Se podrá disfrutar de este concierto a partir de las 21:00 horas. Las entradas se pueden conseguir desde 21,60 euros en Ataquilla.com