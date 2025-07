10 lugares cerca de Santiago de Compostela para refrescarse este verano: ¿Playa fluvial o piscina?

Que Santiago de Compostela no tiene playa, lo sabemos todos. Pero a la capital gallega no le sobran recursos cerca para poder refrescarse este verano y, ojo, sin tener que coger el coche más de media hora para acercarse al mar.

¿Cómo puede ser entonces esto posible? Pues aquí te proponemos diez opciones, entre las que se encuentran piscinas públicas y, especialmente, playas fluviales. ¡Ahí está el truco!

Piscinas de Fontes do Sar

Piscinas del multiusos Fontes do Sar. Fontes do Sar

Las piscinas exteriores del complejo deportivo Fontes do Sar, en el barrio do Sar (valga la redundancia), son una de las principales opciones para refrescarse en verano sin salir de la propia ciudad. Son de uso público durante la temporada estival y no es necesario estar abonado para poder entrar.

El precio puede ser variado: algo más de cuatro euros para un adulto (puede ser algo más elevada en fin de semana) y menos de tres euros para niños y mayores de sesenta. Para los abonados a las demás instalaciones del complejo, la entrada es gratuita. En su interior hay dos extensas piscinas y zonas verdes para poder colocarse.

A estas piscinas puede llegarse en los autobuses urbanos C6, C11 y 9 y, además, hay parking accesible para quien lleve coche. Sus horarios son de once de la mañana a nueve de la noche en temporada de verano.

Piscinas do Monte do Gozo

Piscinas Monte do Gozo. Turismo de Galicia

Sí, además de ser el epicentro de los grandes festivales y conciertos de la capital, en el Monte do Gozo también hay piscinas. Cierran el 14 de septiembre y su horario es de 11:00 a 20:30 horas.

En cuanto a la estética y al entorno, estas son, sin duda, las piscinas más atractivas de la ciudad. La tranquilidad y naturaleza del espacio son un diez y las plataformas que conectan sobre el agua a las distintas piscinas es ideal. De hecho, el diseño fue finalista en los premios Lledó y FAD de Arquitectura. Sin embargo, las tres piscinas son más pequeñas que las de Sar.

La entrada general cuesta tres euros, para niños 1,50 y para menores de cinco años es gratuita. En este caso, lo ideal sería moverse hasta el espacio en coche.

Playa fluvial de Chaián, Trazo

La playa de Chaián, al atardecer. Turismo de Santiago

Saliéndonos ya de Santiago de Compostela, dejando a un lado las piscinas y cogiendo el coche unos pocos minutos para hacer diez kilómetros podemos llegar a la playa fluvial de Chaián, en Trazo, en el río Tambre.

Es un espacio natural privilegiado, que se extiende a ambas orillas del río con pequeñas islas conectadas por puentes de madera creando una postal singular. Cuenta con todos los servicios necesarios: merenderos, parking e incluso un chiringuito de verano. Además, se programan actividades a lo largo del verano, como la Festa do Escalo.

Playa fluvial de Tapia, Ames

La playa fluvial de Tapia, en Ames. Turismo de Santiago

También bañada por el río Tambre, en la parroquia de Tapia, en el municipio de Ames, se encuentra una de las mejores playas fluviales de los alrededores de la capital. Está a 15 kilómetros de la ciudad, cuenta con alrededor de 15.000 metros cuadrados de área recreativa y con muchos y variados recursos.

Además de los típicos, como los baños o el servicio de socorrismo, en esta playa fluvial hay una piscina para los más pequeños, un bar e incluso un club de piragüismo, en el que además de ofrecerse cursos de verano, también se pueden alquilar kayaks para pasar el rato.

Cuenta con distintas zonas para el baño, como una con arena al lado del antiguo molino de A Insua u otra a la que se accede por unas amplias escaleras. Además, pidiendo un permiso, podrás hacer una barbacoa. Para ello también hay distintos merenderos de piedra.

Playa fluvial de A Tarroeira, O Pino

La playa fluvial de A Tarroeira está en O Pino. Turismo de Santiago

También en el río Tambre, pero en la confluencia con el Mera, se encuentra esta playa fluvial del ayuntamiento de O Pino, en concreto en la parroquia de San Vicenzo, a 20 minutos en coche de la capital.

Cuenta con una "pequeña piscina" con caudal continuo del río, adecuada para niños y adultos, una amplia zona verde, con merenderos, cantina, zona de barbacoa y un parque infantil, por lo que es una estupenda opción para familias. Además, tiene disponibles varias rutas cercanas para descubrir la naturaleza bien pegada al curso del río.

Pontedapedra, O Pino

La área recreativa de Pontedapedra, en O Pino, es poco conocida. Turismo de Galicia

Rodeada de una frondosa vegetación encontrarás este espacio de encanto a orillas del río Noa, un afluente del Tambre a su paso, de nuevo, por O Pino, ubicado a media hora de Santiago. Esta área recreativa conserva un antiguo molino, así como un puente que le ofrecen a la zona un toque todavía más de ensueño.

Cuenta con parrillas, merenderos, lógicamente zonas verdes para colocarse y, en el caso de este espacio, la zona habilitada para el baño es una especie de piscina natural. De hecho, cuenta con las escaleras típicas de una piscina para poder sumergirte.

Playa fluvial de O Refuxio, Sigüeiro

O Refuxio es la playa fluvial por excelencia en Sigüeiro. Turismo de Santiago

Este es un espacio recreativo de poco menos de una hectárea ubicado en una isla natural formada en el cauce del río Tambre, justo antes de llegar a Sigüeiro, a media hora de Compostela. A ambos márgenes de la isla y dentro de la misma se han habilitado, así, varias zonas para el baño.

Además, el lugar tiene un toque extra pintoresco al contar con una pequeña cascada. También podrás seguir el curso del río por distintas y preciosas rutas por la zona.

Área de recreo de Agronovo, Vedra

La área de recreo de Agronovo ofrece actividades en el agua. Turismo de Santiago

Ubicada en la parroquia de Santa Cruz de Ribadulla, cerca de Ponte Ulla, esta área se sitúa a las orillas del río Ulla y es ideal para disfrutar en familia gracias a su entorno rodeado de naturaleza y vegetación. Además, en ella se realizan distintas actividades acuáticas, como descensos en kayak.

Cuenta también con zonas de merenderos e incluso un parque infantil y sus vistas son inmejorables. Está, por cierto, a 20 minutos en coche de Santiago.

Área fluvial de A Praíña, Teo y A Estrada

Imagen a dron de la parte de A Estrada. Concello de A Estrada

Esta es una playa fluvial en el río Ulla, gestionada por la asociación Entre as Pontes, que ha acondicionado este espacio privado para ofrecer ocio y baño público junto al emblemático puente de Pontevea, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), una de nuestras joyas arquitectónicas.

La zona de baño está, por cierto, a ambos lados, sea en A Estrada como en la parte de Teo. Tardarás alrededor de 20 minutos en coche desde Santiago para llegar a ella.

Playa fluvial de Ribadiso, Arzúa

La playa fluvial de Ribadiso se encuentra en Arzúa. Turismo de Santiago

De las opciones presentadas es la más lejana, pero no por ello merece menos la pena. Está situada a orillas del río Iso, afluente del Ulla, en el ayuntamiento de Arzúa. Esta playa forma parte de la Ruta Val do Iso promovida por el Concello de Arzúa, que conecta diferentes enclaves naturales a lo largo del río.

Esta playa fluvial a media hora de la capital de Galicia tiene distintos puentes, así como los servicios habituales en estos espacios. Está perfectamente preparada para acoger bañistas y es ideal para niños pequeños y familias.