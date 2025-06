Los cinco montes con mejores vistas para observar Santiago de Compostela

Arriba a la izquierda, el Monte de Deus. A su derecha, el Monte do Viso. Abajo a la izquierda, el Monte do Gozo y a su derecha el Pedroso. Quincemil

Santiago de Compostela brilla por su preciosidad, tal y como lo manifiestan muchos de sus visitantes. Su increíble casco histórico, su impresionante catedral, sus plazas y, cómo no, su gastronomía son los motivos que respaldan sus opiniones. Sin embargo, pocos turistas se alejan de la ciudad para, de lejos, observar su skyline (lo que en español significa “silueta urbana”) y, así, apreciar también la grandiosidad de la catedral.

Para ello, aquí van unas propuestas de miradores y montes desde los que apreciar las vistas a la ciudad. Algunos son accesibles solo a pie y a otros se puede llegar con coche e incluso en autobús urbano.

Monte Pedroso

Vistas desde el Pedroso. Turismo de Santiago

Este monte es quizás el más conocido en Compostela, al que muchos compostelanos suben haciendo rutas y donde otros tantos van a ver los fuegos artificiales en las fiestas. Mide unos 456 metros, por lo que es el mirador más alto hacia la ciudad y a él se puede subir, además de a pie o en bicicleta, en coche.

Desde la ciudad se accede a la cima Pedroso en un paseo que dura unos 40 minutos. Este sale desde el parque de Galeras, cruza la aldea de Casas Novas y continúa por el sendero ascendente marcado por el vía crucis. Para llegar allí en coche, se toma la carretera que comienza en O Carme de Abaixo y se coge después el desvío a la derecha. Luego habrá que seguir las indicaciones de los repetidores de televisión.

Monte do Gozo

Vistas desde Monte do Gozo. Turismo de Santiago

Este monte es conocido por ser la cumbre de los festivales y conciertos compostelanos y por ser parte del Camino de Santiago. De hecho, es desde él desde donde los peregrinos comienzan a ver ya el final de su aventura, ya que se ve perfectamente la catedral, aunque con los años las nuevas edificaciones y arboledas la han tapado un poco.

Se puede ir perfectamente andando desde el centro, en coche o en autobús y está a unos cuatro o cinco kilómetros de la ciudad. Para llegar a él, el camino a seguir es sencillo: ve en dirección contraria a los peregrinos, desanda el camino francés hasta llegar a él.

Cidade da Cultura

Vistas desde la Cidade da Cultura. Cidade da Cultura

Desde la Cidade da Cultura, en lo alto del Monte Gaiás, las vistas hacia la ciudad no tienen nada que envidiar a los dos anteriores miradores. Igual que a los anteriores, a la Cidade da Cultura también se puede acceder andando desde cualquier punto de la ciudad. Te recomendamos o bien subir por el Bosque de Galicia o bien paseando por las Brañas do Sar hasta llegar al Multiusos do Sar, subiendo luego hacia el complejo arquitectónico carretera arriba.

Además de subir andando, podrás hacerlo en autobús urbano o en coche, pudiendo utilizar el gran parking de las instalaciones.

Monte do Viso

Vistas desde el Monte do Viso. Turismo de Galicia

De los que se nombran en esta lista este monte es el único al que se necesita subir caminando, pero, además, el que ofrece las vistas más privilegiadas. Este monte al sur de Compostela ofrece una vista completamente panorámica de la ciudad, pudiendo observar desde la zona industrial del polígono, toda la zona nueva y el casco histórico.

Para acceder a él puedes seguir las mismas rutas que sigues hasta la Cidade da Cultura, tanto en coche como andando. Sin embargo, si subes en coche deberás aparcar en el parking de estas instalaciones y, para subir al Monte do Viso, seguirás las rotondas de acceso a la AP-9 para luego acceder al monte a través de varias pistas forestales. Aunque se puede acceder por otras zonas, esta forma es la más conocida. En tu camino a la cima, por cierto, podrás encontrar esculturas de criaturas variadas.

Monte de Deus

Vistas desde el Monte de Deus. Compostela Verde

Este monte está prácticamente integrado en la ciudad, pero, a la vez, algo alejado. Se encuentra detrás del barrio de Vite y a él se puede llegar en coche o andando, subiendo desde la Escuela Oficial de Idiomas varias calles y urbanizaciones arriba.

Sus vistas son algo más especiales, ya que no ofrece una panorámica, sino más bien una vista más acogedora. De hecho, al estar integrado este mirador en una aldea, parece que mirases las vistas desde un balcón alto y tranquilo.