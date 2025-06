Estos son los conciertos imprescindibles de julio 2025 que podrás disfrutar en A Coruña

Las citas musicales del mes de julio prometen no dejar indiferente a nadie, pues presentan una serie de artistas de gran reconocimiento nacional e internacional. Tenemos, por un lado, personalidades de habla hispana como Pablo López, Miguel Bosé o Diego El Cigala, aclamadas a lo largo de los años por el público español.

Pero tampoco faltará el sonido de artistas internacionales, como Alanis Morisette, Marc Anthony, Foster The People, Il Divo o Lionel Richie. Todos estos artistas se presentarán en la ciudad coruñesa para ofrecer unos espectáculos inolvidables. ¡Date prisa y reserva tus entradas antes de que se agoten!

5 de julio: Pablo López

Cartel del nuevo espectáculo de Pablo López que llegará a la ciudad herculina este mes

Uno de los cantautores españoles más importantes de nuestra generación llega a la ciudad herculina como una de las grandes citas musicales del mes. Pablo López presentará su aclamado show: Concierto 360 grados, donde piano y voz se unen para ofrecer a su público una experiencia inolvidable.

Este formato 360, con el que en 2019 hizo Sold Out a lo largo de España, regresa por todo lo alto este 2025 para presentar este espectáculo en el que se fusionará intimismo y dinamismo. El artista malagueño interpretará sus grandes éxitos en un pulido formato acústico.

El concierto de Pablo López tendrá lugar en el Coliseum coruñés a las 22:30 horas. Las últimas entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 48,60 euros. ¡Date prisa antes de que se agoten!

9 de julio: Alanis Morisette

Cartel del concierto de Alanis Morissette en A Coruña

El programa de O Gozo Festival del año 2025 ya había anunciado hace unos meses el concierto de Alanis Morissette en A Coruña, una de las citas musicales más importantes de julio, que se suma a la de Lionel Richie a finales de mes.

La cantautora canadiense, ganadora de siete premios Grammy, presenta su World Tour 2025, que recorrerá varios países de Europa, Norteamérica y Sudamérica. La voz y mente detrás del gran álbum noventero Jagged Little Pill traerá el mejor sonido del pop-rock a los escenarios coruñeses.

El concierto de Alanis Morissette tendrá lugar en el Coliseum y empezará a las 21:30 horas. Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 51 euros. ¡No te pierdas esta cita única!

11 de julio: Miguel Bosé

Cartel de la gira 2025 de Miguel Bosé

Una de las personalidades que más ha influído en el panorama musical actual, Miguel Bosé, regresa a los escenarios por todo lo alto después de sus problemas de voz. Presentará su nueva gira 2025-2026, Importante, que recorrerá diversas ciudades de Sudamérica y España.

El autor de canciones tan icónicas como Amante Bandido, Sevilla, Como un lobo o Morena Mía ya había dado el pistoletazo de salida de su tour con un concierto en México en el mes de febrero. Ahora llega a Galicia, donde ofrecerá un único concierto en la ciudad herculina.

El concierto de Miguel Bosé tendrá lugar en el Coliseum a las 22:00 horas. Las entradas están disponibles en el corteingles.es desde 55 euros.

12 de julio: Leiva

Cartel de la nueva gira de Leiva

El mes de julio también trae consigo otro ciclo de importantes conciertos: Coruña Sounds, cuyo programa incluye a artistas y solistas de tanta relevancia actual como Arde Bogotá, Sabina y, por supuesto, Leiva, quien regresa a los escenarios desde su descanso en 2023.

El artista madrileño presenta su sexto proyecto de estudio, gestado entre Madrid y Texas, donde se refleja su inconfundible sonido de rock&roll. El álbum Gigante da también nombre a esta nueva gira, que presentará durante todo el año 2025 por diferentes países de España y Latinoamérica.

El concierto de Leiva tendrá lugar en el Muelle de Batería coruñés a las 21:00 horas. Actualmente las entradas se encuentran SOLD OUT.

13 de julio: Marc Anthony

Cartel del próximo espectáculo en vivo de Marc Anthony en A Coruña

El artista estadounidense Marc Anthony, una de las voces más icónicas de la salsa y el pop latino, se embarca en una ambiciosa gira mundial que ha bautizado como En vivo. Tal y como revela su nombre, será un espectáculo en el que interpretará en directo algunos de sus mayores éxitos.

El público coruñés podrá cantar y bailar al ritmo de canciones como Vivir mi vida, Flor pálida, Valió la pena o la icónica colaboración con el artista Pitbull, Rain Over Me. Será un espectáculo que reafirmará al cantante como una de las figuras más influyentes de la música latina.

El concierto de Marc Anthony tendrá lugar en el Muelle de Batería a las 21:30 horas. Las entradas se pueden conseguir en entradas.com desde 71,50 euros.

15 de julio: Foster The People

Cartel de Foster The People del espectáculo que darán en A Coruña

El ciclo de conciertos de O Gozo Fest continúa durante el mes de julio, presentando a Foster The People como su más reciente anuncio dentro del programa. Este icónico grupo norteamericano, de los mayores exponentes del indie pop actual, dará un espectáculo en directo en la ciudad herculina.

Los autores del conocidísimo single Pumped Up Kicks, canción viralizada en las redes sociales, asentó su fama como uno de los grupos alternativos más importantes de la actualidad. Con esta nueva gira presentarán su más reciente disco, Paradise State Of Mind, que vio la luz en 2024.

El concierto de Foster The People tendrá lugar en la sala Pelícano a las 22:30 horas. Las entradas están a la venta por 34 euros en ticketmaster.es

17 de julio: Luis Fonsi

Cartel de Luis Fonsi de su concierto como parte de O Son do Nordés

Uno de los cantantes de música latina más influyentes de la actualidad, Luis Fonsi, llega a la ciudad de A Coruña como parte del programa del festival O Son do Nordés. Será una cita inolvidable para todos sus fans, quienes podrán disfrutar de un concierto en directo del cantante puertorriqueño.

Este artista ha sonado en radios de todo el mundo con sus grandísimos éxitos como Échame la culpa o No me doy por vencido, así como sus colaboraciones con Shakira, Laura Pausini o Demi Lovato. Sin embargo, su canción más reconcocida es su colaboración con Daddy Yanke: Despacito.

El concierto de Luis Fonsi tendrá lugar en el Parque de Santa Margarita a las 22:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 49,50 euros.

19 de julio: Il Divo

Cartel del cuarteto Il Divo para su nuevo espectáculo en el ciclo de conciertos 'Son do Nordés'

El icónico cuarteto conocido como Il Divo aterriza en la ciudad herculina para dar un inolvidable concierto al aire libre. Será un espectáculo enmarcado dentro del Festival Son do Nordés, una experiencia musical y gastronómica que eleva los conciertos coruñeses a otro nivel.

Con su inconfundible estilo crossover clásico, fusionando ópera y pop, Il Divo ha marcado historia como uno de los grupos más sonados en varias generaciones. Durante el 2025 estarán presentando su tour 20th Anniversary, un nuevo espectáculo donde se mezcla tradición e innovación.

El concierto de Il Divo tendrá lugar en el Anfiteatro del Parque de Santa Margarita a las 22:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 55 euros.

19 de julio: Arde Bogotá

Cartel de la gira 2025 de la gira por España del grupo indie Arde Bogotá

El mismo día se podrá disfrutar de un concierto que forma parte de la programación de Coruña Sounds 2025. Quienes se subirán a los escenarios herculinos serán Arde Bogotá, el grupo indie rock que ya se ha ganado un reconocido puesto en la industria musical española.

Durante todo el 2025 darán una gira exclusiva por España, siendo A Coruña uno de sus destinos. Presentarán una experiencia que va más allá de un simple concierto, pues será un road trip y viaje personal dentro del inicio y el fin de un eclipse. Harán un recorrido por sus mayores éxitos.

El concierto de Arde Bogotá tendrá lugar en el Muelle de Batería a las 21:00 horas. Las entradas ya se encuentran SOLD OUT.

20 de julio: Diego El Cigala

Cartel del espectáculo de Diego El Cigala para O Son do Nordés

El ciclo de conciertos de O Son do Nordés continúa con un espectáculo del reconocido cantaor flamenco nacido en Madrid, Diego El Cigala, una de las figuras más icónicas de la música flamenca, convertido en una personalidad importantísima dentro de la cultura popular española.

El cantaor aterriza en A Coruña para hacer un recorrido por los diferentes estilos que ha recorrido a lo largo del transcurso de su carrera, como el tango, la salsa o la música mexicana. También recordará sus grandes éxitos, como Color Esperanza, Ay Cariño y mucho más.

El concierto de Diego El Cigala tendrá lugar en el Anfiteatro del Parque de Santa Margarita a las 22:00 horas. Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 33 euros.

31 de julio: Lionel Richie

Lionel Richie en el cartel de su nueva gira 'Say Hello To The Hits'

El último día del mes de julio será cuando el icónico cantante norteamericano, Lionel Richie, visite A Coruña. Su concierto en las tierras herculinas será su única fecha en España junto al espectáculo que tiene programado en el Wizink Center de Madrid.

El atemporal cantante, ganador de un Oscar, un Globo de Oro y varios Grammy se embarca en la gira que ha bautizado como Say Hello To The Hits. Esta leyenda viva del rock, autor de éxitos como We Are The World o All Night Long, es una de los conciertos más esperados del verano.

El concierto de Lionel Richie tendrá lugar en el Coliseum a las 21:30 horas. Las entradas todavía están a la venta desde 62,50 euros en Ataquilla.com

Conciertos y festivales de julio día a día