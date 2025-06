Martín, de 21 años, único gallego a un paso de la Gala 0 de OT: "Voy a hacer todo lo que esté en mi mano"

Martín está un paso más cerca de cumplir su sueño. Este coruñés de 21 años es uno de los finalistas del casting final de Operación Triunfo (OT). La academia de música más famosa de la televisión abrirá sus puertas en unos meses con nuevos rostros, y Martín podría ser uno de ellos.

Su talento, carisma y esfuerzo lo han llevado hasta esta etapa decisiva. Si consigue superar esta última fase y convertirse en uno de los concursantes de la Gala 0 de OT, no solo representará a su ciudad, sino a toda la comunidad, ya que es el único representante gallego entre los 85 finalistas.

Martín, único gallego en el casting final de OT

El coruñés Martín pasa a la siguiente fase del casting de OT. Quincemil

"Voy a hacer todo lo que esté en mi mano", asegura Martín en una entrevista telefónica con este medio. "Me puse un poco nervioso cuando vi que estaban descartando a gente en la fase limbo, pero al final recibí la llamada de que estaba dentro".

Martín es el único representante gallego del casting final de Operación Triunfo. "Tengo un poco de presión, pero cuando más preocupación sentí, sinceramente, fue en la fase 1, en la de la pegatina, porque hay gente que lo hace muy bien y por lo que sea no les convence".

Una vez que este coruñés de 21 años consiguió la pegatina, empezó a creer que tenía posibilidades reales de pasar a la siguiente fase. "No estaba segurísimo, pero sabiendo que había muy pocos chicos, estaba más tranquilo".

Cuando el equipo de Operación Triunfo contactó con Martín para decirle que había sido seleccionado para el casting final, la alegría fue inmensa. "Fue un alivio. Cuando me dijeron que estaba en el casting final me tranquilicé", asegura.

Aunque Martín no ha querido desvelar el repertorio con el que espera convencer a Noemí Galera, Manu Guix y Mamen Márquez para ser uno de los 18 participantes de la Gala 0 de OT, nos deja una pista: "solo voy a decir que seguramente vaya a repetir una canción".

En el caso de entrar a la Academia, Martín reconoce que siente algunos miedos. "No sabes si vas a gustar o no, y si luego te va a ir bien. Es muchísima presión, pero intento ir día a día y no pensar mucho en esas cosas. En cuanto a lo positivo, lo tiene claro: "El hecho de estar ahí y pensar solo en música".

Sobre géneros musicales, Martín comenzó su recorrido con el rock, aunque últimamente está escuchando pop y jazz. "Me gusta aprender, pero me decantaría por algo con un toque vintage, que también suene moderno y potente".

"Soy una persona muy dedicada con lo que me gusta y muy perfeccionista", confiesa Martín. Con esta experiencia, más allá de entrar o no en la academia de Operación Triunfo, el coruñés de 21 años se está acercando a vivir de lo que más le gusta: la música.

"Para mí lo ideal es estar llenando salas, cantando mis propias canciones", manifiesta.

Martín ya cuenta con experiencia televisiva. El año pasado logró estar en la final de Factor X con la boy band coruñesa Another Wasted Year (AWY). De hecho, con este mismo grupo actuó en Santiago de Compostela dentro de Los40 Pop 2025 donde compartió cartel con Ruslana, a quien también admira.