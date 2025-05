El día que Melody revolucionó Luar con 'Bandido': así fue su última actuación en Galicia

España se ha quedado con una sensación agridulce tras su paso por Eurovisión. A pesar de arrasar en las listas de Spotify, Melody y Esa Diva terminaron en el puesto 24 con apenas 37 puntos. "Lo que más necesito es estar con mi familia y coger fuerzas para toda la gira que se viene", explicaba la sevillana, antes de anunciar que cancelaría provisionalmente su agenda con RTVE.

Europa ha vuelto a dar la espalda a España en Eurovisión, pero Melody declaraba sentirse "profundamente satisfecha" con la actuación que realizó. "Me parece que hemos hecho un gran trabajo. Vocalmente, estoy muy feliz. Los bailarines son unos máquinas. Estoy contenta. Esto es algo más y yo con lo que me quedo es con el amor, el cariño y el respeto que me han dado todos los países detrás de cámaras", aseguraba en un comunicado en redes sociales.

Así fue la última actuación de Melody en Galicia

Tras su paso por Eurovisión, Melody ha cancelado provisionalmente su agenda con RTVE y ha decidido volver a Dos Hermanas (Sevilla), su localidad natal, para reencontrarse con su familia. La cantante de El baile del Gorila tiene una extensa agenda de conciertos este verano, si bien ninguna fecha confirmada por el momento en Galicia.

La última visita de Melody a Galicia fue en noviembre del año pasado, cuando presentó Bandido en el programa Luar de la TVG. La representante de España en Eurovisión estrenó el single el pasado 7 de marzo de 2024, pero no fue hasta finales de año cuando viajó al noroeste de la Península ibérica para presentar el tema en la televisión gallega.

Con un conjunto de dos piezas -top y pantalón corto-, mucho arte y el poderío que la caracteriza, Melody revolucionó el plató de Luar con Bandido. La canción es una declaración de empoderación femenino frente a los juegos de seducción tradicionales, que fusiona elementos de pop, electrónica y flamenco, reflejando el estilo de la cantante de Dos Hermanas.

La canción fue muy bien recibida por su ritmo pegadizo y su mensaje de fuerza femenina.

Melody siente un profundo cariño por Galicia y ha participado en varias ocasiones en la Televisión de Galicia (TVG). En el programa Bamboleo, ha interpretado en directo algunos de sus temas más conocidos, como La Putikita, Amante de la Luna y Las cosas del amor.

El tour Esa Diva incluye paradas en diferentes puntos de España, como Gran Canaria (15 de junio), Badajoz (15 de agosto), Puerto de Santa María (20 de agosto), Murcia (4 de octubre) y Barcelona (6 de diciembre). Aún quedan varios destinos por confirmar, y Galicia figura entre los posibles. Por el momento, solo nos queda esperar.