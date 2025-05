María López, Miss Abuela de Galicia a los 67 años: "Con los años pierdes el miedo al qué dirán"

"Soy una abuela muy atípica", dice entre risas María López, la nueva Miss Abuela Galicia 2025. A sus 67 años, esta boimortense afincada en A Coruña ha roto moldes al convertirse en una de las caras visibles del modelaje sénior en Galicia.

Aunque siempre fue una mujer coqueta y con carácter, nunca imaginó desfilar en una pasarela o posar en Instagram. "Mis amigas me animaban a hacerme influencer, pero yo lo veía como algo que no era para mí, no es de mi generación", confiesa. Todo cambió cuando conoció a Andrés, conocido como The Spanish King, quien la introdujo en el mundo de las redes sociales. "Le debo mucho a Andrés, me asesoró un montón sobre el mundillo del modelaje senior".

Desde entonces, María no ha parado. Además de ganar el Mrs.+50 Galicia, ha participado en otros certámenes como el Silver Sénior, donde obtuvo una buena posición para la final nacional en Madrid. Su próximo reto es el certamen nacional de Mrs.+50, que se celebrará en Barcelona este año, entre el 27 y el 30 de mayo. "Espero poder traer el título de Gran Dama de España a Galicia", señala con ilusión.

"Siempre me gustó mucho la moda. Ya de joven era bastante revolucionaria: muy presumida y muy descarada", bromea. "Los pantalones anchos que se llevan ahora y las pamelas enormes ya las llevaba yo antes", añade.

Siempre a la última

Antes de subirse a una pasarela, María se había labrado una sólida carrera como empresaria. Empezó a trabajar con tan solo 13 años, pasó por diferentes empleos hasta que descubrió su pasión por el cuidado personal. "Empecé como esteticista con una simple cabina. A los pocos años, llegué a tener nueve salones de peluquería y dos barberías en A Coruña", recuerda. Durante un tiempo, incluso colaboró con la televisión encargándose del estilismo y el maquillaje.

Su vocación por el detalle y el estilo la acompañó siempre. "La peluquería es moda. Siempre hay que estar al día, siempre hay que saber lo que se lleva", afirma. Esa exigencia consigo misma la llevó a reinventarse una y otra vez. "Nunca me permití deprimirme. Tuve que sacar a mis hijos adelante. Me he caído muchas veces, pero siempre me he vuelto a levantar. Una amiga me llama el ave fénix, y creo que tiene razón".

Después de jubilarse, María no pudo quedarse quieta. Creó su propia agencia de organización de bodas, Doctora Amor, con la que ayuda a novias a planificar su gran día. "Toda la vida hice bodas desde la peluquería, pero cuando me volví a casar por tercera vez, organicé la mía de principio a fin y me encantó. A partir de ahí supe que podía convertirlo en un nuevo proyecto".

Ahora, con 67 años y tres nietas, María asegura sentirse más segura y libre que nunca. "Con los años pierdes el miedo al qué dirán. Ya no tienes prejuicios, sabes lo que quieres y cómo lo quieres", reflexiona. A lo largo de su vida se ha casado tres veces, y desde hace quince años comparte su vida con Juanjo, un hombre 17 años menor que ella. "Es el amor de mi vida. Desde que fuimos a cenar juntos, no nos hemos vuelto a separar".

Quien más la apoyaba era su padre, fallecido hace un año, y cuya ausencia aún le pesa. "Siempre se reía con todo lo que hacía. Fue el que más me animó a seguir adelante y el que más orgulloso estaba de mí". Hoy, ese recuerdo continúa acompañándola y le da fuerzas para seguir reinventándose.

Lejos de los estereotipos, esta Miss reivindica el derecho de las mujeres mayores a vivir sin complejos. "Podemos hacer lo que nos dé la gana. No se trata de tener medidas perfectas, sino de tener actitud". Esa misma filosofía es la que intenta transmitir en redes, aunque admite entre risas que la tecnología no es lo suyo. "Soy torpe para las redes, pero cuelgo mis modelitos y me escribe mucha gente. Me encanta que mujeres de mi edad se animen al verme".

Aunque asegura que ya ha vivido "tres cuartas partes de su vida", María no piensa detenerse. Tiene varios desfiles en agenda, sueña con protagonizar campañas de publicidad y, sobre todo, con seguir disfrutando del momento. "Le pido al futuro paz, salud y seguir siendo feliz con lo que tengo. La felicidad es eso: conformarse, valorar lo que tienes y levantarte cada día con ilusión". Porque si algo tiene claro esta abuela atípica es que la edad nunca fue un límite. "A esta edad ya no tengo tiempo que perder. Ahora es cuando más ganas tengo de vivir", concluye.