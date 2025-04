J.J. Vaquero antes de visitar A Coruña: "Mi sitio favorito de la ciudad sería el estadio de Riazor"

J.J. Vaquero es un vallisoletano atípico. No responde al estereotipo que existe sobre los castellanos, algo además tan injusto como la propia definición de estereotipo. Humorista, actor y guionista con más de 15 años en ejercicio, su estilo es directo y no tiene filtros. Con él, es imposible no reírte, escores a babor o a estribor.

Guionista de El Hormiguero durante diez temporadas, dio el paso a las pantallas como colaborador de programas como Yu: No te pierdas nada e incluso en monólogos como en El Club de la Comedia.

Su show en solitario Vaquero & Clavero, además de su participación en Mentes Peligrosas, ocupa su vida profesional en la actualidad.

Este humorista visita A Coruña, una ciudad donde nadie es forastero -tampoco un seguidor del Real Valladolid, aunque futbolísticamente la rivalidad nunca ha dejado de existir- y que acoge del 24 de abril al 4 de mayo el ciclo EMHU. Él actuará junto a Álex Clavero y Ana Morgade en el cierre el mismo día 4, con entradas ya agotadas.

A unos días de ser un terapeuta colectivo para los coruñeses, gracias a las dosis de humor que recetará, JJ Vaquero atiende a Quincemil con tranquilidad.

Visita A Coruña en las próximas semanas, ¿preparado para hacer humor para ciudadanos que ni suben ni bajan, como dice el estereotipo del gallego?

¡Preparadísimo para hacer humor para ciudadanos que han llenado el teatro! Además, son mejor público los que ni suben ni bajan, que los que no paran quietos en su butaca.

En un momento de tanta confrontación social, con guerras y demás conflictos, ¿es el humor la terapia que necesita la sociedad?

No sé si es la terapia, pero creo que la mayoría de la gente relaciona haberse reído mucho con habérselo pasado bien, pues riamos mientras podamos.

Ha levantado expectación en A Coruña. ¿Qué podemos esperar de su show? ¿Algún avance? ¿Cómo se divide con Álex Clavero y Ana Morgade?

Yo estoy en una época en la que me gusta hablar de cosas ciertas, así que voy a hablar de que soy gilipollas. En cuanto a cómo nos vamos a repartir el show, haremos monólogos individuales y también alguna pincelada juntos en el escenario. Probablemente esto último fuese sorpresa y no debería haberlo contado, pero ya le he dicho que soy gilipollas.

¿Qué le evoca A Coruña?

Me desperté en un parque con resaca, tenía una moneda de veinte duros, 100 pesetas, con ella podía llamar desde una cabina para decir dónde estaba y que viniesen a buscarme o entrar a un bar y tomarme una caña de cerveza. ¿Qué hice? El camarero que me puso la caña me dejó usar el teléfono del bar y mientras esperaba a que vinieran a por mí me invitó a una segunda birra. Siempre que estoy en A Coruña recuerdo ese momento.

A Coruña es la ciudad donde nadie es forastero. Dígame su lugar favorito, ese sitio donde se perdería...

A ver, voy a ser poco original, pero mi sitio sería el estadio de Riazor, yo soy del Pucela y los que somos de equipo modesto los éxitos del Dépor nos dieron la vida, se podría decir que avivaron nuestra esperanza.

Sea sincero, hacer humor hoy en día es muy diferente a hace quince años...

Sí, las redes sociales lo han cambiado todo, no sé si para mejor o para peor, pero lo han cambiado.

En casa de herrero, ¿cuchillo de palo? ¿Cómo se entretiene un humorista?

Una buena serie en mi sofá, un poco de powerlifting en el gimnasio y un vermut mientras tocan flamenco en directo, me arreglan la semana.

Humorista, actor y guionista. ¿Con cuál se queda?

Humorista es la que me da de comer, guionista es la que digo para que me concedan un préstamo, así que me quedo con actor porque justo ahora el 13 de junio estreno una película “Sujétame el cubata”. Una película en la que me interpreto a mí mismo y Luis Piedrahita que también se interpreta a sí mismo. Me intenta sacar de un lío, como ven, lo de que un gallego me ayude es una constante en mi vida.

¿Dónde veríamos a JJ Vaquero si no fuese encima de un escenario?

Detrás de una barra, que es donde estaba antes de subirme a un escenario, soy un cómico, sí, lo sé, pero también soy consciente de que soy un camarero que ha tenido mucha suerte.