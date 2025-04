Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña: música, gastronomía, humor...

El segundo fin de semana de abril se abre con una serie de citas musicales que llevan ya meses apuntadas en las agendas de los coruñeses. Estos días coinciden dos de los conciertos más esperados del 2025: el Blue Electric Light Tour de Lenny Kravitz y Mitología Tour de Veintiuno. Junto a estos dos grandes conciertos tendremos también las actuaciones de artistas como Rockers Go To Hell, Overdrivers, Jorge Pardo Trío y más.

También podremos disfrutar de otro tipo de eventos, como el festival Falando a boca chea, donde veremos a cómicos tan reconocidos como Oswaldo Digón o Pepo Suevos. El teatro estará encabezado por el ciclo de Casting Lear y, en la parte más cultural del fin de semana, podremos acudir a la primera sesión de la XXIV edición del Ciclo de música para unha época.

Programación de conciertos: Lenny Kravitz, Veintiuno y más

Lenny Kravitz en su 'Blue Electric Lights Tour'.

La semana de conciertos se abre el jueves 10 con Lenny Kravitz, el reconocido artista internacional que goza de éxitos atemporales como Are You Gonna Go My Way, Fly Away o It Ain't Over 'Till It's Over. El Coliseum de A Coruña tiene cita con el ganador de un Grammy, quien estará en los escenarios a partir de las 21:30 horas. Las entradas, que oscilan entre los 102 y 119 euros, están a punto de agotarse.

El viernes 11 se reunirán en el Teatro Colón el Coro Infantil, el Coro Joven y la Orquesta Infantil de la Sinfónica de Galicia. Presentarán un concierto que pertenece al proyecto educativo de la OSG: Son futuro. Dará inicio a las 19:00 horas y las entradas se pondrán a la venta en los próximos días.

Los Rockers Go To Hell, uno de los grupos gallegos más importantes de la actualidad, tiene cita en la Sala Garufa el viernes 11 a partir de las 22:00 horas. Harán un viaje por su repertorio musical, recordando sus mayores éxitos. Las entradas se pueden conseguir por 10 euros.

El viernes 11 de abril suena también a la inolvidable música de Led Zeppelin gracias al tributo que le hará EXIT en la Sala Mardi Gras a partir de las 22:30 horas. Éxito tras éxito con un repertorio remasterizado e interpretado por los rockeros residentes del Mardi Gras. Las entradas se encuentran a la venta por 15 euros.

Este fin de semana también tenemos cita en el Hotel NH Collection Finisterre para disfrutar de dos sesiones diferentes del espectáculo Candlelight, una experiencia mágica donde uno podrá disfrutar de su música favorita en vivo. Estas son las dos sesiones que hay programadas para el sábado 12:

Candlelight: Coldplay vs. Imagine Dragons . El concierto empezará a las 19:00 horas . Las entradas están disponibles desde 21,50 euros

. El concierto empezará a las . Las entradas están disponibles desde Candlelight: Tributo a Hans Zimmer. El concierto empezará a las 21:00 horas. Las entradas están disponibles desde 16 euros

El sábado 12 aterriza el grupo indie español Veintiuno con su Mitología Tour en la Sala Inn. El cuarteto toledano se presenta en la ciudad herculina para cantar en directo algunos de sus más conocidos éxitos, como La vida moderna, La Toscana o Dopamina. Se subirán a los escenarios a las 22:00 horas. Las entradas todavía están a la venta por 27,50 euros.

Cerramos el fin de semana de conciertos el domingo 13 con Jorge Pardo Trío, quienes se presentarán en la Sala Garufa a las 20:00 horas. Uno de los grupos más importantes de flamenco y jazz dará un concierto en A Coruña para todos aquellos que deseen disfrutar de una fusión incomparable. Las entradas están a la venta a partir de 22 euros.

Burger Fest

La Burger Fest en Avilés (Asturias), el pasado mes de febrero.

A Coruña acoge desde el pasado sábado y hasta el 19 de abril el Burger Fest, un nuevo festival de hamburguesas en Expocoruña. El espacio abrirá de lunes a jueves será de 19:00 a 00:00 horas, y de viernes a domingo de 13:00 a 00:00 horas.

El evento reúne más de una veintena de hamburguesas gourmet y premium, con carnes de distintas razas, maduraciones y estilos. Además de hamburguesas (con sus versiones vegetarianas y sin gluten), este festival contará con otros platos como croquetas, tablas de patatas fritas y postres artesanales.

Proyecciones del fin de semana

Un fotograma del filme surcoreano 'Mil-Jeong'.

El Cine Fórum Metropolitano continúa con su ciclo de proyección de filmes surcoreanos. Este fin de semana se prevén varias sesiones:

BUH-NING (Burning) de Le Chang-Dong: jueves 10 y viernes 11 a las 20:00 horas , sábado 12 a las 17:30 y 20:15 horas . Una adaptación de la historia de Haruki Murakami en el que un joven se compromete a cuidar del gato de una antigua vecina suya. Cuando ella regresa viene acompañada de un adinerado hombre con un extraño hobby. Las entradas están a la venta a 3 euros

de Le Chang-Dong: y a las , a las . Una adaptación de la historia de Haruki Murakami en el que un joven se compromete a cuidar del gato de una antigua vecina suya. Cuando ella regresa viene acompañada de un adinerado hombre con un extraño hobby. Las entradas están a la venta a MIL-JEONG (El imperio de las sombras) de Kim Jee-woon: jueves 10 y viernes 11 a las 20:00 horas, sábado 12 a las 17:30 y 20:15 horas. La acción se centra a finales de los años 20, durante la agrupación japonesa de corea. Un policía japonés, nacido en corea, se debatirá entre seguir su deber o ayudar a una causa mayor. Las entradas están a la venta a 3 euros

Espectáculos de humor: Moncho Borrajo y Candela Peña

Moncho Borrajo en su gira de despedida 'Se acabó'.

Este fin de semana recibe a figuras tan reconocidas como Moncho Borrajo, quien está recorriendo España con su gira de despedida: ¡Se acabó! También visitará la ciudad de cristal la actriz Candela Peña, quien presentará su nuevo espectáculo en directo Peña + Peña.

Moncho Borrajo presenta el sábado 12 en el Teatro Colón su último show en vivo: ¡Se acabó! El mítico humorista hará un repaso por sus mejores textos y sacará a la luz sus monólogos inéditos para hacer una despedida por todo lo alto. Se subirá a los escenarios a las 20:30 horas. Las entradas están a la venta por 20 euros.

El sábado 12 visitará la Sede Afundación el cómico Fede Cyrulnik, quien estará por primera vez en la ciudad herculina. Presentará su nuevo show de stand up comedy: Evolushow. Se subirá a los escenarios a las 20:30 horas. Las entradas están a la venta por 27,50 euros.

El domingo 13 se podrá disfrutar del nuevo show de Candela Peña en el Teatro Colón a partir de las 18:30 horas. Peña + Peña es un espectáculo en el que la actriz española improvisará, compartirá anécdotas y creará un vínculo inigualable con el público. Las entradas están a la venta desde 27 euros.

Casting Lear y otras obras de teatro

Andrea Jiménez, actriz y directora de 'Casting Lear'. Sergio Parra

El viernes 11 y sábado 12 se representará en el Teatro Rosalía de Castro a las 20:30 horas la obra de Andrea Jiménez: Casting Lear. Este show adapta la obra de William Shakespeare Rey Lear y crea una divertida y emocionante historia en la que explora las relaciones entre padres, hijos e hijas a través de un casting. Cada función tendrá un invitado especial. Las entradas están disponibles desde 5,50 euros.

El domingo 13 será la representación de Closka PanicMap, definido como un poema escénico en el que la protagonista Closka, una tortuga gigante, reflexionará acerca de la responsabilidad que tenemos en el mundo. Se representará en el Centro Sociocultural Ágora a las 11:30 y 13:00 horas. Las entradas se pondrán a la venta a partir del viernes 11 y el precio de estas será de 6 euros.

Fuera del municipio de A Coruña, tendremos la última oportunidad de asistir al preestreno de Alta costura de Elefante Elegante, un espectáculo teatral acerca de la tendencia de la fast fashion con un tono divertido e irónico. Los últimos días del preestreno serán el jueves 10 y el viernes 11 a las 11:30 horas. Se podrá disfrutar en el Edificio de Usos Múltiples de O Burgo.

Festival de tradición oral Falando a boca chea 2025

Cartel de la edición de 2025 de 'Falando a Boca Chea'.

El mes de abril recibe uno de los festivales más esperados del año 2025: una nueva edición de Falando a boca chea, un evento que pretende servir como celebración de todo tipo de tradición oral.

Desde el 8 hasta el 12 de abril, el Fórum Metropolitano de A Coruña se llenará de diferentes monólogos, improvisaciones y espectáculos que traerán algunos de los cómicos y oradores más reconocidos del momento. También gozaremos de un pequeño programa alternativo para los más pequeños.

La programación de Falando a boca chea prevista para este fin de semana es la siguiente:

Jueves 10

Quico Cadaval dará su espectáculo en el Auditorio a las 20:30 horas. Las entradas están disponibles a 5 euros

dará su espectáculo en el a las Las entradas están disponibles a Gregorio Saavedra dará una función gratuita en el Vestíbulo a las 19:00 horas

dará una función gratuita en el Vestíbulo a las Raquel Queizás dará una pequeña función de cuentacuentos en la Biblioteca Infantil a las 18:00 horas

Viernes 11

Pepo Suevos dará su espectáculo en el Auditorio a las 20:30 horas . Las entradas están disponibles a 5 euros

dará su espectáculo en el a las . Las entradas están disponibles a Fernando Martínez Abella dará una función gratuita en el Vestíbulo a las 19:00 horas

Sábado 12

Oswaldo Digón dará su espectáculo en el Auditorio a las 20:30 horas. Las entradas están disponibles a 5 euros

dará su espectáculo en el a las Las entradas están disponibles a El Colectivo Amador Cédoche a Palabra dará una función gratuita en el Vestíbulo a las 19:00 horas

Inicio de la Semana Santa en A Coruña

Semana Santa 2025.

La programación para la Semana Santa coruñesa dará inicio el viernes 11 y finalizará el domingo 20 de abril. Siendo una de las festividades más importantes dedicada a la fe cristiana, la Semana Santa se presenta como una serie de procesiones, misas y reuniones sociales y gastronómicas que celebran la muerte y resurrección de Jesucristo.

Para este fin de semana se prevén dos días de procesiones:

Viernes 11

20:00 horas - Procesión de la Virgen de los Dolores. Presidida por el arzobispo de la archidiócesis de Santiago, Francisco José Prieto Fernández

Domingo 13

11:00: horas - Procesión de la Borriquilla

- Procesión de la Borriquilla 19:00 horas - Procesión del Ecce Home Cautivo

Fútbol: Dépor Abanca vs Levante Badalona

Celebración del ascenso del Dépor Abanca. @RCDeportivoFem

El sábado 12 a las 16:30 horas tenemos cita con el fútbol femenino. El Dépor Abanca se enfrentará al Levante Badalona en el Estadio Municipal de Riazor. El partido, además, será televisado por Dazn.

XXIV Ciclo de música para unha época

XXIV edición del Ciclo música para unha época

La segunda semana del mes de abril inaugura una nueva edición del Ciclo de música para unha época en el que podremos disfrutar de una combinación de música y visitas al museo.

El objetivo de esta actividad es establecer un paralelismo entre música y pintura al elegir un estilo musical en concreto y complementarlo con una visita guiada al Museo de las Bellas Artes de A Coruña.

La primera sesión será el domingo 13 a las 12:00 horas. En este caso nos centraremos en el siglo XVII y haremos un recorrido por la pintura barroca que terminará en un concierto de The Sylvains. La entrada es libre.