La historia del gallego Luis Zahera con Camilo Sesto al pedirle un autógrafo: "Le metió una esnifada al rotulador"

Luis Zahera y Karra Elejalde acudieron a El Hormiguero a presentar su nueva película Tierra de Nadie, que se estrena en cines el próximo viernes 28 de marzo. Durante el programa los actores hablaron de la película junto a Pablo Motos, resaltando el frío que pasaron en ciertas escenas del rodaje, así como la peculiaridad de que, en esta ocasión y contra todo pronóstico, el gallego Luis Zahera hace de Guardia Civil y es Karra Elejalde quien hace de narcotraficante. "El mundo al revés", dijo un simpático Zahera.

Más allá de patrocinar la película, la tercera en la que los actores trabajaban juntos, vivieron una noche de lo más divertida con Pablo Motos en la que no faltaron las anécdotas por parte de los tres. Luis Zahera sorprendió por sus historias que, por raro que pueda parecer, resultaron ser todas totalmente verídicas.

El buen ambiente entre Karra y Zahera

El buen rollo y la complicidad entre actores traspasaba la pantalla, algo que se hizo más que evidente cuando Pablo Motos le preguntó a Elejalde qué destacaría de Zahera. De broma, el gallego dijo: "Seguro que va a decir que tengo personalidad múltiple". La respuesta de Karra no dejaba indiferente a nadie: "Pues sí, porque es muy bipolar, eh. Es un hombre dominado por sus distintos yo. Es un compañero muy bueno y siempre mete una morcilla en los textos, siempre los hace suyos". Luis, simpático y dentro del chiste, no dudó ni un segundo: "Sí, todo eso es verdad".

Después de patrocinar la película y hablar sobre el tema que trata, el narcotráfico, los actores también relataron algunas de las dificultades que vivieron durante el rodaje: el frío de la lluvia artificial y alguna que otra lesión. En este sentido, Luis Zahera afirmó, con el tono de humor que lo caracteriza, que se lesionó al darse un golpe: "Fui imbécil al tirarme por una escalera y hacerme daño en una rodilla".

Las historias de Luis Zahera

Pablo Motos no dudó en preguntarle a Zahera sobre su anécdota con Camilo Sesto en la que el actor le pidió un autógrafo al cantante y productor. "Tú sí que le pediste un autógrafo a Camilo Sesto. ¿Cómo es esa historia", le preguntó un interesado Pablo Motos al gallego.

El actor gallego recordó el momento con humor y nostalgia, pues se trataba de una historia en sus inicios en el programa Luar. "Yo empecé en el año 92 en un programa, Luar, el programa más longevo de las autonómicas, aún continúa, con Jose Ramón Gayoso, que te mando un beso enorme; yo estuve 20 años colaborando en ese programa", comenzaba un acelerado Zahera.

"Yo hacía de cartero, y mis hermanas me regalaron una libreta y un rotulador carioca gigantesco", proseguía el actor gallego. "Camilo Sesto acabó su actuación y yo me acerqué a él todo nervioso. Con mi libreta y mi rotulador. Estaba nerviosísimo. Y le dije 'Hola buenas noches Camilo Sesto, me llamo Jose Luis Zahera y empiezo de cartero, aquí de colaborador, y mis hermanas me regalaron esta libreta y este rotulador...". En este instante, el actor comenta que el cantante le frenó el discurso y que le cogió el rotulador, "le metió una esnifada", dijo un gracioso Zahera antes de recalcar la respuesta de Camilo Sesto antes de firmarle un autógrafo "es increíble cómo huelen estos rotuladores", ante las risas del público.

El juego de las "Historias Engañosas"

Llegado el momento en el que las hormigas aparecieron en antena, lo hicieron para jugar a "Historias engañosas", que consistía en que Karra, Zahera y Pablo Motos tenían que contar alguna historia propia que el resto tenía que averiguar si era verdad o mentira. Como era de esperar, el actor gallego no defraudó a la hora de contar sus anécdotas con la retranca gallega y el humor que lo caracteriza.

"Yo hice demolición en las Torres Gemelas", afirmó un Luis Zahera sobre su trabajo para una empresa portuguesa que lo llevó a vivir dos años en Nueva York. "Demolí el piso 62, todo Colgate", decía entre risas. Para dar más pistas, siguió con su historia: "Mi padre que tenía un gran humor negro. Cuando hubo la movida de que cayeron las torres me llamó y me dijo 'hijo mío tú no habrás tenido nada que ver, no?'", dijo entre risas. Pues, por increíble que parezca, la historia resultó ser totalmente verídica.

La siguiente historia que contó fue igual o más sorprendente que la anterior. "Me detuvo la policía por robar un banco de iglesia con Luis Tosar", dijo totalmente serio para darle mayor credibilidad a la historia. "Como no tenía mucho dinero en aquel momento y dos amigos se casaban dije, les voy a regalar un banco de iglesia", y así fue. "Luis Tosar conducía la furgoneta", recalcó el gallego.

Sobre el momento en el que la policía los detuvo, Zahera comentó lo siguiente: "Éramos mínimamente populares por la serie Mareas Vivas, y me vino a detener la policía y me dijo basicamente, 'tú eres tonto niño, que sales en la televisión, cómo robas un banco de iglesia'", ante las risas de su compañero de elenco y el presentador. Para terminar la historia, Zahera comentó que la iglesia no quiso denunciarlos por ser conocidos en la comunidad, así que devolvieron el banco y todo quedó en una anécdota graciosa. "Robé un banco de iglesia, me metí los dedos y lo devolví", terminó un gracioso Zahera en una historia que, de nuevo, era totalmente cierta.