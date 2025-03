Qué hacer este fin de semana en A Coruña: San Patricio, carrera de la Torre de Hércules y más

El mes de marzo llega a su ecuador y A Coruña se despide del invierno con una agenda de ocio que no dejará indiferente a nadie. El deporte será uno de los grandes destacados del fin de semana. La Carrera Popular de la Torre tendrá lugar este próximo sábado, 15 de marzo; en ella está prevista la participación de más de 2.300 corredores y corredoras.

Los amantes del audiovisual podrán disfrutar del festival Imaxinaria, mientras que los fans de Recycled J tendrán la oportunidad de ver al artista en directo en la sala Pelícano. Aunque en la agenda de Quincemil puedes consultar todos los planes del fin de semana, en este artículo te contamos aquellos eventos que no te deberías perder. ¡Comenzamos!

Carrera Popular Torre de Hércules 2025

Varias corredoras inician el recorrido de la X Carrera Popular Torre de Hércules. @coruna_deportes

¡Todo listo para la Carrera Popular de la Torre de Hércules! El circuito de carreras populares Coruña Core comienza este próximo sábado, 15 de marzo, con una prueba de 6,6 kilómetros en la que está prevista la participación de más de 2.100 corredores y corredoras. En categorías inferiores estarían presentes 896 personas y en la caminata del 8M, actividad paralela, se anotaron 531 personas.

La XIII Baixada Popular arrancará a las 17:00 horas desde el Paseo de los Menhires. Las categorías inferiores serán las primeras en dar el pistoletazo de salida. A continuación, correrán los inscritos en las categorías sub10, sub12, sub14, sub16 y sub18. A las 20:00 horas comenzará la carrera popular absoluta y cinco minutos después, a las 20:05 horas, lo harán los inscritos en la andaina solidaria.

El recorrido, de 6,6 kilómetros y sobre asfalto, comenzará en el paseo de los Menhires, para después continuar por el barrio de Adormideras y el entorno de la playa de San Amaro. El trazado seguirá por el Paseo Marítimo, a lo largo de Pelamios con vuelta posterior en dirección a la Torre, también por esta zona, con meta al pie de la Torre de Hércules.

La recogida de dorsales estará habilitada tanto el viernes 14, en horario de 17:00 a 21:30 horas, como el sábado 15, de 10:00 a 15:00 horas, en el frontón de la Ciudad Deportiva La Torre. Los participantes en la categoría absoluta contarán con un servicio de duchas y vestuario, disponible a partir de las 19:30 horas. También se ofrecerá un servicio de guardarropa en el frontón, en horario de 19:00 a 21:30 horas.

Festival Imaxinaria

Premiados en el Festival Imaxinaria de A Coruña. Moncho Fuentes

Del 12 al 16 de marzo, la Sede Afundación A Coruña acoge una nueva edición del Festival Internacional de Animación Imaxinaria, un proyecto que nace con el objetivo de promocionar y dar a conocer la animación audiovisual menos comercial, y funcionar también como punto de encuentro de profesionales del sector, donde Galicia posee una amplia y reconocida tradición innovadora.

De las 42 películas a concurso, 38 llevan este 2025 la firma de cineastas que llegan de una quincena de países como Canadá, Irán, Corea del Sur, Estados Unidos, Chile y Venezuela. Siete proceden de España y entre ellos está la gallega Uxía Larrosa Villanueva, que compite con Sobre el rostro.

El encuentro recibirá también al músico, compositor y animador Coke Rioboó, quien formará parte del jurado de la Sección Oficial, al tiempo que será objeto de otra de las retrospectivas del certamen, ofrecerá una charla sobre técnicas de animación y recibirá el premio Activismo en Acción.

La recaudación de las entradas, que están ya a la venta en Ataquilla.com, se destinará íntegramente al Banco de alimentos Rías Altas.

Conciertos de Recycled J y Vega

Recycled J. @Recycled_J en X

La música nunca falta en la programación cultural de la ciudad, y este fin de semana no iba a ser una excepción. Recycled J llega A Coruña mañana viernes, 14 de marzo, con un concierto en la sala Pelícano que comenzará a las 22:00 horas. El artista, conocido por ser un referente dentro de la escena del rap madrileño, cuenta en Spotify con alrededor de 1,5 millones de oyentes mensuales.

Al día siguiente, el sábado 15, será el turno de Vega. La artista presentará cada uno de los temas de su último disco IGNIS a partir de las 21:00 horas en el Teatro Colón. Estará acompañada de los músicos con los que ha grabado el álbum: Ricky Falkner, Xavi Mole, Víctor Valiente, Dani Ferrer, Angie Sánchez y David Soler. Las entradas continúan a la venta a partir de 24,84 euros.

En último lugar, y no por eso menos importante, Lorenzo Santamaría se despide de los escenarios con una extensa gira que pasará el domingo, 16 de marzo, en el Teatro Colón. Este referente del pop melódico y romántico español celebrará sus más de 50 años en la música con un repertorio de temas que incluye grandes éxitos como Para que no me olvides, Si tú fueras mi mujer, Noches de blanco satén o Te daré mi vida. Entradas a la venta en Ataquilla.com.

Espectáculo Entrañas

Interior del teatro Rosalía de Castro. coruna.gal

Vuelve al Teatro Rosalía de Castro el Ciclo Principal de Teatro en su edición de primavera, una completa programación con 13 destacadas obras teatrales a nivel gallego y nacional. Este fin de semana es el turno de Entrañas, de El Patio Teatro. En una tímida clase de anatomía, las preguntas se amontonan para desentrañar alguno de los misterios del cuerpo humano. El resultado, un juego, una breve lección de anatomía.

¿Dónde van nuestros cuerpos cuando desaparecen? ¿Qué somos? ¿De qué estamos hechos? ¿Qué es un cuerpo? Son algunas de las preguntas que plantea Entrañas. La obra tiene una duración estimada de 45 minutos (sin descanso) y hay dos pases el sábado 15: el primero, a las 18:30 horas, y el segundo, a las 20:30 horas. Hazte con tus entradas en Ataquilla.com.

San Patricio

El Museo de Estrella Galicia celebrará San Patricio. Estrella Galicia

El Museo MEGA de Estrella Galicia celebrará San Patricio en A Coruña al más puro estilo irlandés. MEGA ofrecerá un viaje a Isla Estmeralda a través de los sentidos con un menú que correrá a cargo de Álvaro Victoriano, chef del Restaurante Peculiar. Sus recetas maridarán con diferentes cervezas típicas de Irlanda para completar una inmersión única y festejar San Patricio.

Las entradas para esta cena maridaje temática con platos y cervezas al más puro estilo irlandés están disponibles a través de la web oficial del museo.