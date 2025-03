El divertido vídeo que explica por qué Galicia tiene jardines tan verdes y bonitos: "No regamos nunca"

Galicia es famosa por su gastronomía, sus paisajes y su naturaleza, pero también por su lluvia. Y en los últimos días un vídeo viral de TikTok está demostrando el buen humor con el que nos tomamos el mal tanto los gallegos como nuestros visitantes habituales.

Un vídeo de apenas unos segundos explica a su manera por qué Galicia es tan verde y está acompañado de un fragmento de un divertido monólogo del humorista Pablo Meixe, y las imágenes casan tan bien con el extracto que la grabación se ha hecho viral en TikTok. Cientos de miles de visualizaciones y decenas de miles de interacciones así lo atestiguan.

4 estaciones: "Verano, invierno, la de buses y la de tren"

La grabación muestra un vendaval en el centro de Ourense, con el texto sobreimpreso "por qué Galicia tiene jardines tan verdes y bonitos". En el audio puede escucharse a Meixe explicando que nosotros no regamos las plantas, que la lluvia las mantiene así de verde, y que esas plantas que si las riegas mucho se marchitan, "se mueren".

Meixe explica que en Galicia no llueve "por un tubo", ya que "por un tubo no, que no cabe". El humorista asegura que "si hubiera veinte tubos, llovía por los veinte". Además de lo divertido del monólogo, los comentarios del vídeo traen cola. El más celebrado es el que resume el tiempo en Galicia, que se aplica sobre todo al sur de la comunidad: "En Galicia hay 4 estaciones, verano, inviertno, la de autobuses y la del tren".