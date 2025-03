Boqueixón (A Coruña) celebra la primera Festa da Filloa de Lestedo con Interés Turístico Nacional

La 42ª Festa da Filloa de Lestedo que se celebra en Boqueixón celebro este 2025 su primera edición como Fiesta de Interés Turístico Nacional. La borrasca Jana se mantuvo al margen, dejando un día sin precipitacións después de obligar el sábado a suspender las fiestas de Entroido y condicionando el Filloa Folk.

Este domingo, las primeras filloeiras se encendían al filo de las 08:00 horas de la mañana y continuaron operando durante toda la jornada.

A las 12:00 horas, comenzaba el desfile de Xenerais da Ulla por las calles de la localidad, siendo este año el más numeroso de las ocho ediciones en las que se lleva celebrando. Contó con cerca de 60 participantes, algunos a caballo, llegados de municipios vecinos.

La marcha estuvo encabezada por el grupo de gaitas de la Asociación Cultural Mestre Manuel Garcio y por la comitiva oficial, presidida por el alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, acompañado del presidente de la Asociación Cultural de la Filloa, José Manuel

Canabal.

Junto a ellos, los conselleiros de Cultura, Román Rodríguez González; Sanidad, Antonio Gómez Caamaño; y Hacienda, Miguel Corgos López-Prado; junto al vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira Varela; y el alcalde de Lalín, Xosé Crespo Iglesias.

También se sumaron los distinguidos con el Mandil de Honra José Manuel Merelles Remy, director de la Agencia de Turismo de Galicia; María Alonso, presidenta de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia; e Isabel Pichel, pregonera de esta

edición.

Una larga comitiva en la que también participaron varios conselleiros y otras autoridades como los alcaldes de Vedra, Abegondo, O Pino y Oroso.

Un ansiado reconocimiento

Ovidio Rodeiro Tato comenzó la ronda de intervenciones felicitando a "ás mulleres e homes de Lestedo que durante tantos anos estiveron traballando para conseguir este recoñecemento".

Un agradecimiento que también extendió a la Xunta de Galicia y a la

Deputación da Coruña por su apoyo. Asimismo, recordó el recientemente firmado hermanamiento con el Concello de Lalín, "non se poden entender o cocido sen filloas nin as filloas sen cocido", por lo que agradeció al alcalde de la localidad poder contar "con ese irmán maior que é a Feira do Cocido, que representa para nós un espello no que mirarnos".

Por su parte, José Manuel Canabal hizo un emotivo discurso recordando que "hai exactamente un ano estaba neste mesmo lugar contando que estabamos traballando para que a Festa da Filloa de Lestedo fora recoñecida como Festa de Interese Turístico Nacional. Hoxe estou aquí para dicir que o conseguimos".

Por su parte, Isabel Pichel, vecina de la localidad y directora del informativo Galicia por Diante Fin de semana de la Radio Galega, recordó sus orígenes y mencionó a todas las casas de su aldea de Pazos, para continuar con las distintas aldeas de la parroquia de Lestedo implicadas en la elaboración de filloas.

"Eu son Isabeliña que, como Balbino, son unha rapaza de aldea. De Pazos, de Lestedo, do Pico Sacro, de Boqueixón", comenzó diciendo la pregonera quien indicó que ""comín filloas, cómoas, seinas facer e será así de por vida".

En este sentido, puso en valor vivir en Boqueixón, si bien puso una condición: "teredes que aprender a facer as filloas porque esta é unha festa que facemos todas e todos hai máis de corenta anos. Iso quere dicir que a veciñanza é boa e xenerosa de xeración en xeración".

La jornada terminó con el Xantar da Filloa convetido en el Cocido da Filloa tras el hermanamiento con Lalín.

En total se repartieron cerca de 300 xantares elaborados por el cocinero Álex Iglesias, que incluía un cocido completo.