El director del hotel con más restaurantes Estrella Michelin de España es gallego

El gallego Fernando Turnes tiene una trayectoria impecable que comenzó en el Centro Superior de Hostelería de Galicia y que lo ha llevado al Pirineo Aragonés, a la costa andaluza y ahora a Tenerife, donde es responsable de área del grupo Barceló Hotels and Resorts y también dirige el que se acaba de convertir en el hotel con más restaurantes Estrella Michelin de España, el Royal Hideaway Corales Resort 5 estrellas GL.

Es el restaurante Il Bocconcino by Royal Hideaway, capitaneado por el chef Niki Pavanelli, el espacio gastronómico que acaba de obtener su primera Estrella Michelín. Se une así a sus restaurantes compañeros ya galardonados: El Rincón de Juan Carlos - con dos Estrellas Michelín y liderado por los hermanos Padrón - y San-Hô - con una Estrella Michelín y liderado por Adrián Bosch-, ambos ubicados en el mismo hotel.

Y fruto de una excelencia que hace brillar Tenerife más fuerte que nunca, una gran dirección a cargo del compostelano Fernando Turnes, con quién hemos tenido el placer de hablar para conocer la prestigiosa gastronomía que proponen los restaurantes del hotel, en los que por cierto se puede reservar mesa sin necesidad de estar alojado. Aunque pensándolo bien... ¿Por qué quedarse a medias si puedes tenerlo todo con vistas al mar?

El Royal Hideaway Corales Resort está orientado hacia el mar. Cedida

"Personas". Fernando Turnes tiene clara la respuesta al preguntarle por el secreto de los infinitos reconocimientos que alaban al hotel tinerfeño. "Yo como director me encargo de conceptualizar, conseguir medios y de buscar personas con talento", explica, a lo que añade: "Y estoy orgulloso de haber acertado con la gente que tengo cerca y lo que han sido capaces de desarrollar".

Un gran equipo que celebra con ilusión haberse colocado en lo más top de las listas a nivel internacional al ser uno de los pocos hoteles con tantas Estrellas Michelín a nivel Europa. "Solo está a nuestro nivel el Four Seasons Hôtel George V, en París", confirma el director. ¿Y quién quiere París teniendo Tenerife? De hecho, vamos más allá: ¿Cuántos hoteles a nivel mundial poseen este reconocimiento? "No lo tengo 100% controlado, pero si no estamos en el top cinco, seguro que sí entre los mejores diez del mundo", asegura.

Aunque al Royal Hideaway Corales Resort 5 estrellas GL no le hacía falta otro reconocimiento más para continuar con su éxito, nunca está de más colocarse una Estrella de las grandes, sobre todo con el auge del turismo gastronómico. "Esto nos ayudará a reforzar el hotel y darnos una exclusividad que no teníamos", comenta.

Y es que ahora este resort tiene algo único: tres restaurantes Michelín en un mismo recinto separados por escasos metros. "En una misma estancia un cliente puede probar conceptos completamente diferentes: italiano, cocina de autor, fusión japonesa-canario-peruana...", explica, "e incluso producto de proximidad o propuestas de desayunos en nuestros otros restaurantes".

Restaurante El Rincón de Juan Carlos. Cedida

Le pregunto cómo se llega tan lejos con un hotel que vio nacer en 2018 y que ahora crece imparable y responde al momento: "Con paciencia". Siendo Barceló una cadena dedicada a la hotelería de lujo, conseguir que se apostara por un posicionamiento gastronómico fue todo un reto.

"Cuidando conceptos, rodeándonos de especialistas, conociendo la alta gastronomía, haciendo eventos con los mejores chefs del mundo...", recuerda. "Una cosa nos fue llevando a la otra y ahora tenemos cuatro Estrellas Michelín".

Al preguntarle por Galicia reconoce que todavía no pero que en algún momento sí volverá a casa. "Ahí hay proyectos muy bonitos e interesantes pero no lo que busco en esta etapa profesional", admite. Y es que poco tiene que ver el turismo isleño con el del noroeste peninsular, siendo la primera gran diferencia el volumen.

"Tenerife recibe más de siete millones de turistas al año", señala, "los hoteles aquí están hechos para albergar masas de turistas". El clima, por supuesto, es otro factor clave. "Aquí no hay temporadas bajas", asegura bajo el sol mientras aquí llueve.

Nos despedimos de Fernando hablando sobre el futuro para conocer los próximos objetivos del Royal Hideaway Corales Resort. "Vamos a seguir trabajando para que una cosa lleve a la otra y vayan saliendo oportunidades", afirma. Pero también confiesa, antes de volver a sus quehaceres en la isla, que sí tiene dos deseos: que el restaurante Starfish consiga una Estrella Verde y ganar el reconocimiento al mejor desayuno de hotel en España. "¡El año pasado quedamos de segundos y tenemos la espina clavada!", ríe.