Cinco planes para despedir noviembre en Santiago de Compostela

El mes de noviembre llega a su fin pero lo hace con planes variados para disfrutar del fin de semana en Santiago de Compostela. Marina Reche, una de las artistas revelación del panorama musical español, presentará en la ciudad su último disco. Además, este fin de semana arranca la temporada navideña con el encendido de luces y la apertura del Mercado de Navidad.

La exposición Hospitalitas, que se despide de Santiago después de cinco meses y más de 100.000 visitantes, o el espectáculo infantil Teatro de papel son algunas de las actividades que te proponemos para este fin de semana.

Encendido de las luces de Navidad

La Navidad llega a Santiago este viernes 29 de noviembre con uno de los momentos más esperados, el encendido de luces. El acto central será en la Praza do Obradoiro a partir de las 19:00 horas, pero las actividades comenzarán a las 18:30 horas en dos puntos: Porta do Camiño y Carreira do Conde. Desde allí, las dos comitivas irán acompañadas por los grupos de música tradicional Brincadeira y Cantigas e Agarimos, haciendo paradas en varios puntos para ir encendiendo Compostela hasta llegar al Obradoiro, el eje central de la iluminación navideña.

Allí, habrá un espectáculo de luz a cargo de la Compañía Pablo Méndez y actuaciones musicales de Esperanza Mara y DJ Mil. Todo ello para llegar al plato fuerte de la jornada, que será el encendido de la iluminación. Tras este momento, habrá chocolatada para todos los presentes.

Concierto de Marina Reche

Santiago despedirá noviembre con el concierto de Marina Reche. La cantante alicantina estará en la ciudad el 30 de noviembre para presentar su último álbum, Lo he intentado. Un trabajo en el que la artista muestra su lado más íntimo y vulnerable, así como sus matices más pop y enérgicos. La cita, para la que no quedan entradas, será en la Sala Capitol, a las 21:00 horas.

Compras e iluminación Navideña en el Área Central

Continúan los grandes descuentos con motivo del Black Friday en uno de los centros comerciales referencia de la ciudad. Moda, calzado, complementos, belleza, productos para tus aparatos electrónicos… El Black Friday de Área Central es una gran oportunidad para adelantar las compras de Navidad y adquirir los mejores regalos de las marcas de referencia.

Además, el viernes 29 se celebrará el gran encendido de la iluminación navideña interior y exterior, con muchas sorpresas como un gran mural pintado a mano por la artista Nina Tokitoka. Además, de 17:00 a 20:00 horas el parking del centro comercial será gratuito.

Exposición Hospitalitas

Últimos días para visitar la exposición Hospitalitas, la XXVII edición de Las Edades del Hombre, que se despide de Santiago de Compostela este sábado 30 de noviembre tras recibir más de 100.000 visitantes. Desde el pasado mes de junio, la cripta del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago y el Monasterio de San Martín Pinario acogieron cerca de 170 obras de arte de las diócesis de Galicia y Castilla y León, así como de museos nacionales e incluso internacionales.

Espectáculo infantil

El Teatro Principal de Santiago acoge este 29 de noviembre, a las 20:30 horas, el espectáculo infantil Teatro de papel, una propuesta de circo contemporáneo que busca reivindicar el poder de la imaginación a través de títeres, clown o manipulación de objetos.