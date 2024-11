Cinco planes que no te puedes perder este fin de semana en Santiago de Compostela

Santiago de Compostela da la bienvenida a un nuevo fin de semana que llega pasado por agua pero con planes variados para todos, aunque la música será la protagonista indiscutible. El Outono Códax vive su último fin de semana con los esperados conciertos de Shannon & The Clams o Fantastic Negrito, que presentará un avance de su nuevo disco.

Jornadas de folk para los más jóvenes, lo mejor de la cultura gallega y portuguesa en la gala aRi(t)mar; o el ciclo 'Momentos Alhambra Acustiquísimo' son algunas de las alternativas que te proponemos para este fin de semana.

Outono Códax

Fantastic Negrito.

La XIV edición del festival Outono Códax llega a su fin este fin de semana y lo hará con una intensa programación en la que los compostelanos podrán disfrutar de los conciertos de varios artistas de renombre dentro del blues, soul y del rock sureño. Los conciertos serán en la Sala Capitol, a las 20:30 horas.

Jueves 21

Las gallegas Mambas Negras serán las primeras en subirse al escenario. Tras ellas, turno para los californianos Shannon & The Clams, acompañantes habituales de bandas como The Black Keys o Greta Van Fleet, y cuyo estilo se sustenta sobre el garaje rock, el soul de los años 70, el doo wop y la primera psicodelia. La banda cerrará su gira europea en Santiago, donde presentará su séptimo disco, The Moon Is In the WrongPlace.

Viernes 22

El viernes será el turno para la banda británica de rock’and’roll grind-a-go go, The Fuzillis, que estarán acompañdos de The Jive Aces, considerada como la número uno de bandas de swing de Reino Unido.

Sábado 23

Los encargados de cerrar esta edición del Outono Códax serán las gallegas Madame Bird, teloneras del estadounidense Fantastic Negrito, ganador de dos Grammys consecutivos al mejor disco de blues contemporáneo. El artista de Massachusetts presentará en Compostela su último disco, del que se desconoce título como fecha de lanzamiento.

Los conciertos del fin de semana

Ismael Serrano actúa este jueves en Santiago. ISMAEL SERRANO

El cantautor madrileño Ismael Serrano aterriza en la capital gallega este jueves 21 con su gira La canción de nuestra vida. Un espectáculo lleno de poesía en el que el público podrá disfrutar de sus canciones de siempre pero también de temas inéditos. La cita será en el Auditorio Abanca, a las 20:30 horas, y las entradas están disponibles en Ataquilla a partir de los 27 euros.

Otro de los conciertos del fin de semana será el del grupo gallego Battosai, que presentará en la Sala Sónar su último disco, Lágrimas y Milagros, publicado el pasado 31 de octubre. Será el viernes 22, a las 21:30 horas, y las entradas están disponibles desde los 10 euros (12 euros en taquilla).

El viernes 22 también actuará en la capital gallega Lacandona, músico argentino aficando en Santiago. Tras su paso por el festival Feito a Man, Lacandona se presentará por primera vez ante el público compostelano en formato full band. Lo hará en la Sala Riquela, a las 20:30 horas, y las entradas tienen un precio de siete euros.

Música y gastronomía

El ciclo de conciertos en acústico Momentos Alhambra Acustiquísimos trae este fin de semana a Santiago a uno de los grandes nombres de nuestra música, Muchachito Bombo Infierno. En formato one man band, Jairo Perera ofrecerá una actuación íntima, llena de energía y complicidad, en la que los asistentes podrán disfrutar de los ritmos de la rumba, el swing, el funk y el rock and roll. Además, las tapas del directo correrán a cargo del chef Fernando Rodríguez, de O Secadeiro. La cita será el sábado 23, a las 21:30 horas, en el Patio de Cristal del Hotel Monumento San Francisco.

Gala aRi(t)mar

Los integrantes de De Ninghures. Cedida

La cultura gallega y portuguesa se citan este viernes 22 en Santiago de Compostela en la entrega de los premios aRi(t)mar, que reconoce a lo más destacado de la música y poesía gallega y lusa del año. La gala estará conducida por Fillas Bravas de Chévere y contará con la presencia de las dos bandas ganadoras, los gallegos De Ninghures y Os Quatro e Meia; y las dos poetas galardonadas, la viguesa Silvia Penas y la bracarense Sílvia Mota. La entrega de premios será en el Auditorio de Galicia, a las 20:30 horas, y la entrada es libre hasta completar aforo.

Jornada de folk

Jornada de folk en Santiago. Concello de Santiago

El sábado 23 los jóvenes compostelanos podrán disfrutar de una jornada para aproximarse a la tradición musical gallega. En el marco de los presupuestos participativos del Concello de Santiago nace FolkXove, una jornada en la que se impartirán talleres de iniciación a la pandereta y al baile tradicional y que contará con las actucuaciones de los grupos de música folk Treba, Abril e Irmaus da Raia Seca.

Las actividades se realizarán en el Centro Xove da Almáciga a partir de las 11:00 horas y se prolongarán durante toda la jornada. Los talleres son gratuitos pero es necesario inscribirse previamente en info@centroxove.com. La entrada de los conciertos también será libre gasta completar aforo.