El horóscopo en Galicia para el mes de septiembre según tu signo del zodiaco

Entendido como un sistema de predicción del futuro, el horóscopo basa sus visiones en la posición de los astros y los signos del Zodíaco en un momento dado, revelando cómo esto influye en la vida de las personas.

Si dudas de la validez del horóscopo pero igualmente has llegado hasta aquí, te animamos a dejar de lado el escepticismo y continuar leyendo: Nunca se sabe cuándo la superstición puede volverse tu aliada. ¡Feliz septiembre!

Aries: Del 21 de marzo al 19 de abril

Los paisajes estivales de Galicia llamarán con fuerza a las y los Aries en septiembre antes de tornarse ocres con el cambio de estación. Aprovecha la frescura de la naturaleza para recargarte de energía, pues el otoño será largo y el invierno también. Si tienes la oportunidad, escápate a tomar el sol en las Rías Baixas o piérdete por alguna ruta en la Ribeira Sacra. No temas en explorar territorios poco conocidos, la aventura te inspirará para ese proyecto con el que llevas en mente todo el verano y fortalecerá el vínculo contigo mismo y tu gente más cercana.

Tauro: Del 20 de abril al 20 de mayo

Cuida los excesos pero date caprichos y aprecia el placer de conectarte con la cultura gallega a través del paladar: pulpo á feira, empanada de xoubas, tarta de Santiago… Chegar e encher! Tauro, disfruta de la gastronomía gallega tanto como puedas porque las carnes, los mariscos y los pescados gallegos más exquisitos están deseando llegar a tu plato. Si tienes una cita termínala brindando con un chupito de queimada para atraer la suerte sobre una posible nueva relación. Si estás en pareja, hazlo también, nunca viene mal un poquito de aguardiente para celebrar el amor.

Géminis: Del 21 de mayo al 20 de junio

Dedica tiempo a planificar y no subestimes la organización: los detalles marcarán la diferencia en cada cosa que lleves a cabo. Mantén la disciplina y los frutos llegarán, pero recuerda no adelantarte a contar los hechos antes de que ocurran. Manifiesta tus deseos y ambiciones en silencio para evitar que nadie se te adelante en lo profesional. Comparte las buenas noticias en el momento correcto, ni muy pronto ni demasiado tarde… Non vaia ser o demo. ¿Has hecho alguna etapa del camino de los Faros? Aprovecha septiembre porque bajan las temperaturas y no suele llover.

Cáncer: Del 21 de junio al 22 de julio

Puede que este verano haya sido un poco más atípico que los anteriores, pero esas idas y venidas están a punto de terminar para dar paso a un mes de tranquilidad. Deja atrás todo lo que no te permite avanzar, sobre todo ese libro que en el fondo no tienes ganas de leer. Te vas a cruzar con alguien que hace mucho que no ves: acércate pregúntale qué tal, te sorprenderá todo lo que te va a contar. Por cierto, ¿Hace cuanto que no te paras a mirar la Catedral? Recuerda que hay gente que llega al verla llora y tal vez tú ya ni levantes la cabeza al cruzar…

Leo: Del 23 de julio al 22 de agosto

Se acabó tu mes, Leo, pero lo vas a pasar muy bien en septiembre. Revisa la agenda cultural de Quincemil y llena tu agenda de planes que giren en torno a la música, el arte y la literatura. Hazlo en compañía si ésta es buena, y sino mejor solo: no necesitas tirar de contactos si estás a gusto contigo mismo/a. Conéctate con tus emociones y crearás lazos fuertes también con los demás. ¿Eres del Dépor o del Celta? Una de las dos aficiones se llevará una alegría y la otra no. Éche o que hai! Asegúrate serle fiel siempre a tu equipo, sobre todo en las derrotas.

Virgo: Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Virgo, qué suerte, tu momento acaba de empezar y aun se extenderá un par de semanas más. Aprovecha las buenas vibraciones que el cambio de estación te traerá; atrápalas todas porque no sabes cuándo te podrán hacer falta. Mantente atento/a a todas las personas que se crucen en tu camino porque de una manera u otra, todas te permitirán expandir tus horizontes profesionales y personales. No dejes deudas sin saldar, podrían volverse contra ti: Amiguiños si, pero a vaquiña polo que vale. Bebe más agua que nunca sobra y a muchas personas les falta.

Libra: Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Vete a esa verbena, Libra. No busques excusa porque puede que las encuentres y te pierdas la oportunidad de cantar a todo pulmón esa canción que no te has sacado de la cabeza en todo el verano. Si te desplazas lejos, sentidiño, recuerda que siempre es mejor llegar tarde que no llegar. Haz caso a tu instinto y no te dejes vencer por la morriña cuando se te presente una buena oportunidad; Galicia no se moverá de aquí y podrás volver. Si nunca has visto el solpor en Cabo Home, Fisterra o en los Acantilados de Loiba, deberías…

Escorpio: Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Llama a toda esa gente que hace tiempo que no ves y propón un plan antes de que termine el verano. La rutina y los cielos grises puede que estén la vuelta de la esquina y luego todos nos volvemos perezosos. Organiza esa comida en un furancho o en cualquier restaurante enxebre que te recuerde a esos veranos llenos de anécdotas y te llene de ganas de vivir cosas nuevas. Ojo, no te olvides de nadie al avisar pero tampoco hagas llamadas por compromiso. Si no sabes donde reservar, siempre puedes leer Quincemil para, entre otras cosas, enterarte de los mejores sitios para comer.

Sagitario: 22 de noviembre - 21 de diciembre

¡Basta ya de obsesionarte con grandes viajes! Coge un mapa de Galicia y marca con un lápiz todos esos rincones que aún no conoces. ¿Realmente crees que es necesario viajar a otro continente teniendo tantas joyas aquí, en la terriña? El roadtrip definitivo no recorre la Ruta 66 ni la costa este de Australia, sino Galicia. Conduce a través de la Mariña Lucense o de la Costa da Morte, hay menos tráfico que en la zona sur y el agua está más caliente. Si quieres un paisaje de ensueño camina a través de las Fragas do Eume y si buscas paz visita San Andrés de Teixido un día nublado.

Capricornio: 22 de diciembre - 19 de enero

Considera una visita a un retiro termal y deja que las aguas templadas te aclaren las ideas para revitalizarte física y emocionalmente. No todo tiene que salir perfecto siempre, de hecho, está bien que las cosas a veces se tuerzan. Busca una armonía: no tomes decisiones precipitadas pero permítete improvisar. Nin tanto “arre” que fuxa nin tanto “xo” que pare. Comprueba siempre que dejas la alarma de casa conectada al salir y aprovecha las últimas semanas de la temporada para comprar frutas de verano. Pasa una noche especial en alguna casa rural de la zona desde la que puedas ver las estrellas.

Acuario: 20 de enero - 18 de febrero

No desaproveches ninguna oportunidad de bañarte entre las olas que llegan del Atlántico, el frío de las rías te proporcionará un instante de lucidez en el que tendrás una idea. No la olvides, anótala y tenla presente porque puede que te lleve lejos, justo a donde quieres llegar. Septiembre es un gran momento para acercarte a tus sueños así que deja que la curiosidad te guíe sin olvidar que la gente que te apoya también necesita tu atención. ¿Por qué no das ese paso ya? Ya sabes: si no dejas de pensarlo, hazlo. Morra o conto!

Piscis: 19 de febrero - 20 de marzo

Septiembre te traerá reencuentros inesperados que te pillarán desprevenido/a. Estate preparado/a y no dudes ni titubees con tus decisiones. Pon el móvil en modo avión de vez en cuando, por suerte para ti no eres tan imprescindible y la gente que pasa tiempo contigo lo agradecerá. Malo será que ocurra algo que no se pueda solucionar. Recuerda que a los bebés les gusta que les cojan en el colo y a los perros que les des agarimos tras las orejas; hazlo siempre que puedas y recibirás el cariño de vuelta y por duplicado. No compres lotería de Navidad aun.