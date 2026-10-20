Las obras de García Lorca, en Santiago, continúan desde mañana en el tramo central: cortes de tráfico

Los trabajos de reurbanización del segundo tramo de la calle García Lorca de Santiago de Compostela comenzarán mañana miércoles. La intervención, que se prolongará hasta febrero, incluirá la creación de aceras para darle continuidad a los itinerarios peatonales e implicará cortes de tráfico y una reorganización del transporte urbano.

La noticia se produce un día después de que el ayuntamiento diese a conocer que había multado a la empresa concesionaria con 99.082,74 euros por "incumplimientos graves". El concello ha impuesto la sanción a la empresa por paralizar los trabajos sin causa suficientemente acreditada y por incumplir de forma reiterada las órdenes municipales para la ejecución del contrato.

Las obras que comenzarán mañana en García Lorca abarcan el segundo tercio del ámbito, el tramo central y más estrecho de la calle. Esta zona no tiene continuidad de las aceras, por lo que la actuación permitirá crear los itinerarios peatonales necesarios para favorecer los desplazamientos a pie y mejorar la seguridad de las personas que van caminando.

Los trabajos comenzarán por la renovación de las redes de agua, saneamiento, alumbrado y telecomunicaciones, para continuar con la renovación de pavimentos y las aceras. El ayuntamiento informa de que, al igual que en el resto de la calle, está prevista la instalación de nuevo mobiliario urbano y la mejora de las zonas verdes.

El tramo afectado por la segunda fase de las obras, que comenzarán mañana. Concello de Santiago

"La reurbanización de la calle García Lorca incluye la mejora de la accesibilidad y de la funcionalidad en todo el ámbito, la mejora de la calidad del espacio urbano con nuevas zonas verdes y de estancia y socialización, y la renovación de forma integral de las redes de servicios", informa el Concello de Santiago en una nota.

Las obras han permitido crear en el primer tramo de la calle las conexiones de los bloques de viviendas con las nuevas redes. En la zona sigue avanzando la pavimentación en la superficie.

Cambios en el tráfico

El inicio de los trabajos en el segundo tercio de la calle implica cambios en la movilidad.

Los residentes podrán acceder desde la avenida de Castelao hasta la calle de Guadalupe y desde la calle dos Irmandiños hasta Celso Emilio Ferreiro. La calle de Guadalupe, donde está ubicada la capilla homónima, también estará cortada.

El Concello de Santiago, además, advierte que está prohibido aparcar en toda la zona de las obras durante su ejecución.

La ciudadanía, en todo caso, puede pedir información en el teléfono gratuito de información 900 839 652 o contactando con la empresa adjudicataria en el correo electrónico info@marconsa.es, así como presencialmente en las oficinas provisionales de la caseta de obra instalada en la propia calle de García Lorca.

Transporte urbano

El corte de tráfico también afectará al transporte urbano. La línea 8 sufrirá los siguientes desvíos:

L8 sentido Vilares / Tanatorio: desde la plaza da Paz se desviará por San Caetano, plaza España e Irmandiños, retomando en la Travesa do Cendal

L8 sentido centro / Vidán: después de la Travesa do Cendal se desviará por la calle dos Irmandiños, plaza España y San Caetano, retomando su itinerario habitual en la plaza da Paz

El ayuntamiento ha informado, además, de que varias paradas estarán suprimidas mientras duren las obras:

238 + 239, Federico García Lorca nº20 y nº21

237 + 240, Federico García Lorca nº8 y nº14

60 + 61, avenida de Castelao (cruce García Lorca y parque Pablo Iglesias)

Los autobuses harán, por último, dos paradas alternativas por cada sentido de circulación. Una de ellas en Travesa do Cendal antes de llegar al cruce con García Lorca y la otra en la calle San Caetano, en el parque y en la iglesia.