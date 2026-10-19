Santiago multa con 99.082 euros a la adjudicataria de las obras en García Lorca por los retrasos

El Concello de Santiago multará con 99.082,74 euros a la adjudicataria de las obras en la calle García Lorca por "incumplimientos graves". El ayuntamiento ha impuesto la sanción a la empresa por paralizar los trabajos sin causa suficientemente acreditada y por incumplir de forma reiterada las órdenes municipales para la ejecución del contrato.

Así lo ha dado a conocer este lunes el Gobierno local a través de un comunicado, en el que ha explicado los asuntos aprobados el pasado viernes y hoy lunes en sendas Xuntas de Goberno Local (XGL).

El primero de ellos hace referencia a la multa a Marconsa por incumplir el contrato de reurbanización de la calle de García Lorca (Fase I) que le fue adjudicado en 2025. Los retrasos son un auténtico quebradero de cabeza para los vecinos y obligaron a retrasar la finalización de las obras al 22 de abril de 2027.

Así, Marconsa deberá hacer frente a dos multas: una de 49.541,37 euros por paralizar las obras sin causa suficientemente acreditada desde el reinicio del plazo contractual y otra por 49.541,37 euros por incumplir de forma reiterada las órdenes del ayuntamiento para la ejecución del contrato.

El Concello de Santiago explica en el comunicado que ya había advertido a la empresa de las consecuencias contractuales de los retrasos de esta obra.

Otros asuntos en contratación

En la sesión ordinaria de la XGL celebrada este lunes se tomaron varios acuerdos en el ámbito de la contratación.

El ingeniero técnico José Manuel Becerra Mayo ha sido designado como responsable del contrato para el servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios de los edificios y locales municipales, adjudicado a Jomar Seguridad S.L.

También recibió luz verde la cancelación del aval en concepto de fianza definitiva constituida por la empresa Alcomte Galicia S.L. para responder del contrato de las obras de acondicionamiento del entorno del CSC da Gracia, accesibilidad y mejora del área de juegos y circuito biosaludable.

La XGL validó, además, la omisión de la función interventora de las facturas de alquiler de vehículos de la Policía Local, lotes I e II, de la empresa Grupivazgle correspondientes a los meses de abril y mayo de 2026 (5420,80 euros).

La reunión aprobó una orden de continuidad para la empresa Garaje Cervantes, S.L. que gestiona el aparcamiento de la plaza de Vigo por el tiempo estrictamente necesario para el final del expediente de municipalización que se está tramitando.

El último asunto en esta materia fue la solicitud a la Deputación da Coruña para que prorrogue el plazo de vigencia del convenio de cooperación para la financiación de la obras en el Estadio Verónica Boquete de San Lázaro.

Licencias y convenios

La Xunta de Gobierno Local también concedió este lunes licencias para la rehabilitación de una vivienda familiar en la calle de López Ferreiro, 10; para la rehabilitación de una vivienda unifamiliar en calle de la Pedra Albeira, 10; y la reparación de fachada y cubierta en el edificio ubicado en calle de la Angustia, 28A.

También recibió luz verde la modificación de la licencia de obra nueva para edificio de oficinas y estacionamiento de la sede central de Cogami en calle de Vicente Risco; la rehabilitación energética de las fachadas y de la cubierta en el edificio ubicado en calle de Arzúa, 15; y la instalación de sistema de aislamiento en las fachadas del edificio situado en la avenida de Salamandra, 21.

La XGL aprobó convenios de colaboración con cuatro entidades sociales por un importe total de 65.500 euros: con la Federación Galega de Baloncesto (20.000 euros); con el Club de Atletismo Fontes do Sar (30.000 euros); con Special Olympics Galicia (3.500 euros); y con la Federación Galega de Teatro Afeccionado (12.000 euros).

Por otro lado, se amplió hasta el 11 de noviembre del plazo para justificar las ayudas a asociaciones vecinales.

La XGL, por último, aprobó el nombramiento y la convocatoria del jurado de la V edición de los Premios á Excelencia Empresarial Axenda Urbana 2030 del Concello de Santiago de Compostela, que estará presidido por la concejala responsable de Promoción Económica, María Rozas.