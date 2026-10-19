La rúa das Rodas de Santiago recuperará el doble sentido el miércoles tras los retrasos del bus

La rúa das Rodas de Santiago de Compostela recuperará el miércoles 21 de octubre el doble sentido de circulación para evitar retrasos en el transporte público. El ayuntamiento ha explicado este lunes que el periodo de prueba en la nueva configuración del tráfico constató que los buses no podrían cumplir con las frecuencias, por lo que ha decidido eliminar la circulación en sentido único.

El periodo de prueba comenzó el pasado mes de septiembre tras los trabajos para instalar un nuevo paso de peatones en la rúa das Rodas, con el que se busca mejorar la seguridad peatonal, y terminó el jueves de la semana pasada. Durante este periodo, el ayuntamiento comprobó que el sentido único provoca retrasos en las líneas 1, 4, 5, 6 y P1 del autobús urbano.

El concello ha informado de que el retraso está vinculado con la necesidad de instalar un semáforo para garantizar la seguridad en el giro de los buses desde la calle Valle Inclán, ya que los vehículos necesitan invadir el carril contrario para realizar la maniobra mientras no se efectúe una intervención de mayor calado en la vía.

El departamento de Tráfico entiende que estos retrasos no son asumibles, por lo que procederá a retirar los semáforos y a repintar la zona para que el doble sentido de circulación pueda hacerse efectivo desde el miércoles 21 de octubre.