El PSOE de Santiago lanza una iniciativa para conocer las necesidades del comercio de barrio

El PSOE compostelano ha iniciado este lunes de la mano de su candidato a la Alcaldía, Pedro Blanco, la iniciativa #CompostelaéComercio con el objetivo de conocer las necesidades, preocupaciones y oportunidades de los establecimientos de la capital gallega de cara a preparar un Plan Específico con medidas concretas que permita darles vida.

"El comercio es el corazón de Compostela y vamos a trabajar para que vuelva a latir con fuerza", destacó Blanco durante su visita a la Xoiería José Antonio, donde conversó con su gerente, Vanessa Alvite, sobre la situación del sector y los retos que afronta. El candidato socialista estuvo acompañado por la concejala Marta Abal.

Pedro Blanco explicó que la iniciativa busca conocer la realidad de los comercios: "Hay mucho del que hablar, pero, sobre todo, hay mucho que escuchar". El candidato socialista insistió en que es importante conocer las particularidades de cada zona y actividad antes de concretar las propuestas, ya que aunque hay necesidades comunes, las respuestas no deben ser iguales para todos.

El objetivo final es elaborar un Plan Específico para el Comercio con medidas concretas, plazos definidos y un presupuesto determinado que permita responder a las necesidades reales de los negocios y facilite el desarrollo de su actividad. "Queremos escuchar para acertar con las medidas que aplicaremos desde nuestro gobierno", indicó el candidato socialista a la Alcaldía.

El comercio como pilar

Pedro Blanco reivindicó el papel del comercio de proximidad como uno de los pilares de la economía compostelana y como parte esencial de la identidad y de la vida de los barrios: "Queremos empresas, queremos industria, queremos tecnología e innovación, pero también queremos un comercio fuerte y vital, que sea un pilar de la economía de Santiago".

El candidato socialista puso en valor la capacidad del sector para adaptarse a los nuevos tiempos sin perder el trato personal, la calidad del producto y la relación directa con la vecindad. "El comercio de barrio tiene que tener presente y tiene que tener futuro. Somos positivos y confiamos en el trabajo de los miles de comerciantes que cada día levantan la persiana de sus negocios", añadió Blanco.

El socialista se comprometió a situar el comercio entre las prioridades de su proyecto para la ciudad, trabajando "mano a mano" con los comerciantes. A este respecto, Blanco indicó que el ayuntamiento debe ser un apoyo efectivo para quien sostiene cada día la actividad comercial, facilitando su trabajo y contribuyendo a que los negocios puedan consolidarse, crecer y seguir generando actividad económica y vida en los barrios.

Esta iniciativa sigue la misma filosofía de las #ConversasDeBarrio, con la que Pedro Blanco está recorriendo los barrios y las parroquias de Santiago y hablando con asociaciones vecinales, colectivos sociales y entidades para conocer sus demandas de cara a construir de manera compartida un proyecto de ciudad.