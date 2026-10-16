La alcaldesa de Santiago asumirá las competencias de Facenda mientras Saleta Chao no tome posesión

La alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, asumirá las competencias de Facenda mientras la nueva concejala Saleta Chao, no tome posesión del cargo. La previsión es que esto se produzca en el próximo pleno ordinario, el último jueves de mes. Chao, además, mantendrá su acta en el Parlamento de Galicia, que compaginará con sus nuevas funciones municipales.

Así lo han explicado ambas en una rueda de prensa celebrada esta mañana después del pleno extraordinario en el que Manuel César se despidió. El ya exedil de Facenda anunció el pasado martes 13 que dejaba la concejalía por "cuestiones personales y familiares" que le impiden compatibilizar su situación con la intensa dedicación que exige la gestión municipal.

Manuel César, sin embargo, continuará colaborando con el Ejecutivo local. "Este Goberno é un goberno en equipo, un goberno sólido que traballa de maneira colaborativa, coordinada e que ten unha visión global dos intereses, das realidades, dos obxectivos e das prioridades do concello", señaló a ese respecto la regidora esta mañana.

Sanmartín aprovechó su intervención para introducir a Saleta Chao, de la que aseguró que tiene un "perfil óptimo" para asumir la concejalía gracias a su experiencia como trabajadora de la administración local, a su formación, a su conocimiento del concello y a su trayectoria política, tanto en su militancia y su activismo como con cargos políticos. Chao es, desde hace un año, diputada en el Parlamento de Galicia.

Un cargo al que no renunciará una vez asuma las competencias de Facenda, tal y como señaló Sanmartín, que indicó que la decisión se debe a que siga "levando a voz de Santiago" a la Cámara. La regidora, además, explicó que Saleta Chao asumirá las competencias de Manuel César para continuar con la transformación de la administración local escuchando, al mismo tiempo, las necesidades de la vecindad.

"Ilusionada"

"Estou ilusionada e diría que incluso un poco nerviosa por volver á casa", comenzó Saleta Chao su intervención, en la que se mostró "agradecida" y "honrada" por poder servir a los vecinos del municipio en el que reside desde la responsabilidad del gobierno.

La próxima concejala de Facenda reconoció el esfuerzo hecho por Manuel César desde 2023 y reivindicó que el área que ahora dirigirá es una de las "menos agradecidas" por la percepción que se tiene de ella pese a ser fundamental para garantizar el funcionamiento de la administración y facilitar cambios y transformaciones en la vida de las personas.

Chao señaló que quiere consolidar la colaboración con la representación sindical del personal municipal, "o maior activo que ten esta administración", y afrontar los retos pendientes en materia de transparencia y modernización para mejorar la relación con la vecindad.

En cuanto a la gestión, la futura concejala de Facenda señaló como prioritario terminar los cambios introducidos para mejorar y agilizar la tramitación de expedientes económicos, así como poner todos los mecanismos a su alcance al servicio de los vecinos (por ejemplo, en lo que respecta a la emergencia habitacional) y obtener más recursos como capital de Galicia y municipio en crecimiento.

Saleta Chao agradeció por último la confianza depositada por la alcaldesa y el BNG en ella para asumir esta responsabilidad: "Nada vai mudar porque entre eu a pesar de que intentarei achegar a miña visión máis persoal e unha metodoloxía propia. Pero somos un proxecto consolidado, firme e que pensa no Santiago do futuro. Soñamos e imaxinamos o Santiago da próxima década, e é un orgullo contribuir a construilo".

La despedida de Manuel César

Manuel César, concejal de Facenda de Santiago durante tres años y cuatro meses, deja el cargo por motivos personales y se ha despedido esta mañana en un pleno extraordinario. El ya exedil comenzó su intervención hablando de sus abuelos de San Lázaro, que ayudaron a esconder durante la dictadura al pintor Manuel Fandiño, hermano de Coralia y Maruxa, conocidas como As Dúas Marías.

"O día anterior a comunicar a miña renuncia podíamos ver nos telexornais como xente nova e non tan nova usaban a palabra 'rojo' para increpar a persoas acampadas na Puerta del Sol. Foi este feito o que me recordou a Manuel Fandiño e ao meu avó, e me fixo reflectir da gran desmemoria dunha parte da sociedade", señaló Manuel César.

El exconcejal apeló, en un momento en el que el clima de crispación va en aumento, a erradicar el odio dando ejemplo desde las administraciones y por parte de aquellos con responsabilidad pública.

Manuel César nombró a las personas con las que ha trabajado a lo largo de estos más de tres años, incluido a los miembros de la oposición: "Por enriba das diferencias políticas, o factor humano acábase impondo. Quero agradecervos todo o voso apoio e desexarvos o mellor no eido persoal, sabendo que non poido facer o mesmo no político".

Un emotivo adiós

Las palabras de Manuel César estuvieron seguidas por las palabras de los concejales de la corporación.

El edil no adscrito Gonzalo Muíños reconoció su compromiso con Santiago, deseándole lo mejor. "O positivo de que deixes de ser concelleiro é que na poxa das unllas de San Lázaro na que fas de anfitrión non nos subirás máis o prezo dos lotes", señaló Muíños con retranca, antes de compartir en redes: "Por enriba da política sempre están as persoas. Fronte os que deshumanizan, máis empatía, comprensión e retranca".

La portavoz de Compostela Aberta, María Rozas, le deseó suerte al exedil y agradeció su trabajo: "Case todas as que estamos neste pleno sabemos a intensidade, o traballo e o esforzo que lle dedicamos".

El socialista Sindo Guinarte, por su parte, destacó el tono "respetuoso" de Manuel César en los debates celebrados a lo largo de los últimos tres años, indicando que es algo muy importante en política, sobre todo en los tiempos actuales: "Un defende a súa razón pero deixa a porta aberta a que a razón do outro teña algún espazo".

Míriam Louzao habló como portavoz del BNG, señalando que la política local es "moi intensa" y reconociendo la dedicación "absoluta" de Manuel César a lo largo de los últimos años. "A política local é intensa e ingrata", señaló Louzao, agradeciendo las palabras dichas con anterioridad por los representantes de los grupos municipales y de su compañero de partido.

El portavoz municipal del PP, Borja Verea, calificó al exconcejal como "buena persona" y "sincero en la discrepancia". El 'popular' señaló que ser claro y contundente dignifica a un político, agradeciéndole los servicios prestados a Manuel César sin entrar a valorar su gestión.

Goretti Sanmartín fue la encargada de cerrar el pleno, reconociendo la dedicación y el esfuerzo de su compañero en estos tres años para poder sacar el trabajo adelante "con unha vocación de servizo público intachable". "Vas continuar a traballar de distintas maneiras, axudando a este Goberno pero sobre todo, pola veciñanza. Iso vai no teu ADN, na túa esencia picheleira", concluyó la regidora.