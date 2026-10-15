La Guardia Civil desarticula tres puntos de droga en Noia (A Coruña): siete detenidos, a prisión

La Guardia Civil ha desarticulado tres puntos de venta de droga en Noia (A Coruña) y ha detenido a diez personas como presuntas integrantes de una red dedicada al tráfico de estupefacientes al menudeo. Siete de los arrestados han ingresado en prisión provisional por orden judicial, tras una investigación que se prolongó durante más de cinco meses y que permitió destapar el funcionamiento coordinado de los establecimientos investigados.

La operación, denominada FALCONE, fue desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Noia después de detectar un incremento de la criminalidad en la zona y localizar varios puntos de venta de sustancias estupefacientes. Aunque inicialmente parecían funcionar de manera independiente, las pesquisas permitieron comprobar que los tres establecimientos estaban interconectados y mantenían una actividad continuada, con clientes tanto de Noia como de municipios próximos.

La investigación también permitió identificar el origen del suministro de cocaína. Según la Guardia Civil, dos personas asentadas en Cambados (Pontevedra) abastecían periódicamente a los vendedores de Noia, lo que permitió a los agentes reconstruir la estructura de la red y determinar el papel de sus presuntos integrantes.

Dos fases y diez detenidos

El dispositivo policial se desarrolló en dos fases. Durante la primera, los agentes detuvieron a tres personas en una actuación relacionada con el transporte de droga desde Cambados hasta Noia. En esa intervención se incautaron de aproximadamente 200 gramos de cocaína y 1.900 euros en efectivo. Además, durante un registro domiciliario localizaron otras cantidades de esta sustancia preparadas para su distribución, junto con diverso material relacionado con la actividad investigada.

Dos días después, la Guardia Civil llevó a cabo la segunda fase, que se saldó con otras siete detenciones y tres registros domiciliarios en Noia. En ellos se encontraron distintas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, marihuana y hachís, así como materiales destinados a la manipulación y distribución de la droga y numerosos dispositivos electrónicos.

Uno de los aspectos más llamativos de la operación fue el uso de drones para entregar dosis de droga a los consumidores. Según la investigación, los presuntos integrantes de la red recurrían a estos dispositivos para realizar las entregas e intentar dificultar la detección de su actividad por parte de las fuerzas de seguridad.

Preocupación vecinal por la actividad de los puntos de venta

La actividad de los tres puntos de venta había generado una notable preocupación social en Noia, en un contexto de incremento de la criminalidad que motivó el inicio de las pesquisas. Con la explotación de la operación FALCONE, la Guardia Civil da por desmantelados los establecimientos identificados y por detenidos a los presuntos responsables de la distribución de droga y del abastecimiento de cocaína.

En el dispositivo participaron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y del Servicio Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, junto con agentes de seguridad ciudadana e investigación de la Compañía de Noia.

La investigación está dirigida por el Tribunal de Instancia de Noia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza número 1, que ha decretado el ingreso en prisión provisional de siete de los diez detenidos. La operación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones.