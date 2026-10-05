El Ayuntamiento de Santiago da luz verde al cambio de uso de una parcela en Volta do Castro para construir 36 viviendas públicas

La portavoz del gobierno municipal, Míriam Louzao, ha anunciado la aprobación de la propuesta de ordenación de una parcela de 1.214m2 en la calle Ildefonso Sánchez Mera. El proyecto tiene como objetivo la construcción de 36 viviendas de promoción pública con cualificación permanente. Incluirá viviendas protegidas, en régimen tanto de venta como de alquiler, y alojamientos compartidos que únicamente podrán ser alquilados.

El terreno de la Volta do Castro es propiedad del Instituto Galego da Vivenda, que en 2006 fue adjudicado a Portos de Galicia para la construcción de un edificio administrativo que no llegó a ejecutarse. En consecuencia, en 2025, el IGVS volvió a adquirir la parcela para darle uso público. Esta es una de las iniciativas del Concello compostelano para promover el acceso a la vivienda y mejorar la oferta pública habitacional.

“A mudanza principal é o cambio de uso,(...) do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, segundo o cal os terreos cualificados no planeamento como usos dotacionais para equipamentos públicos ou terciarios de titularidade pública poden destinarse a vivendas protexidas ou aloxamentos compartidos promovidos por entidades do sector público autonómico sen necesidade de modificar o planeamento nin adoptar acordo plenario ningún” ha explicado Míriam Louzao.

Aprobación de recarga del IBI a viviendas vacías

Además, según informa el consistorio en nota de prensa, la Xunta de Goberno ha aprobado varios decretos para declarar como viviendas vacías de carácter permanente 16 inmuebles propiedad de entidades bancarias con el objetivo de aplicárseles una recarga en la cuota del IBI. Estas viviendas se suman a tres expedientes previos llegando a sumar 19 inmuebles que verán aumentado su pago en el impuesto de bienes inmuebles.

Otras medidas aprobadas

En lo referente a la contratación, la Junta de Gobierno autorizó además el expediente para licitar una obra de mejora del drenaje en la avenida del Cruceiro da Coruña, con un plazo de ejecución de 2 meses y un presupuesto base de licitación de 66.257,26 € (IVA incluido).

También se aprobó el expediente para contratar la construcción de una rotonda en la intersección de las calles de Londres y de Lisboa, en As Fontiñas, con un presupuesto base de licitación de 140.000 € (IVA incluido) y tres meses de plazo de ejecución.

La Xunta de Goberno ha dado luz verde a diez convenios por un importe total de 441.000 euros con las siguientes entidades sociales:

Federación Galega de Judo e Disciplinas Asociadas: 6.000 euros.

Federación de Kárate e Disciplinas Asociadas: 5.000 euros.

Obradoiro Club de Amigos do Baloncesto S.A.D.: 120.000 euros.

Sociedade Deportiva Compostela: 50.000 euros.

Asociación ITÍNERA de Voluntarios en Saúde Mental: 15.000 euros.

Asociación de Familiares e Persoas con enfermidade mental: 60.000 euros.

Triatlón Santiago: 20.000 euros.

Arteal de tenis de mesa: 12.000 euros.

Xunta de Confrarías de Semana Santa: 3.000 euros.

Asociación Área Empresarial do Tambre: 150.000 euros.

Igualmente, el gobierno local ha concedido diversas licencias para la rehabilitación de viviendas y reformas de fachadas en toda la ciudad.

Por último, ha dado el visto bueno a la propuesta del jurado para la XVII Edición de los Premios Educacompostela de recursos didácticos en favor de la innovación, de la calidad educativa y de la renovación pedagógica.