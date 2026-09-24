Santiago de Compostela incorporará a finales de octubre 15 policías locales para su unidad operativa, por lo que la capital gallega sumará un total de 137 agentes. Así lo ha anunciado este jueves en el pleno municipal el concejal de Movilidade, Xan Duro, durante su respuesta a una proposición del PP que exigía garantizar los efectivos mínimos después de que en verano hubiese turnos con solo seis.

La proposición salió adelante con los votos a favor del PP, el PSOE y los concejales no adscritos, mientras que BNG y Compostela Aberta se abstuvieron. El portavoz municipal del PP, Borja Verea, fue el encargado de defender el texto, indicando que existe una norma del concello según la cual los fines de semana debe haber 12 agentes en los turnos de la mañana y la tarde y 11 en el de la noche.

"Este verano hubo turnos con solo seis policías locales para toda la ciudad. La mitad de los efectivos necesarios para garantizar la seguridad en Santiago", señaló Verea, concretando que hubo servicios en los que "no se garantizó" la presencia de un oficial. Así, el PP ha exigido saber qué ocurrió para que se diera esta situación, así como si la alcaldesa, Goretti Sanmartín, estaba al tanto.

El concejal no adscrito Gonzalo Muíños, por su parte, señaló que el Gobierno local está "paralizado por el negacionismo" que llevó a un "vacío absoluto de gestión" al mismo tiempo que criticó al PP por construir un "relato alarmista, a golpe de titular".

Muíños continuó diciendo que el problema actual precisa una respuesta "integral, transversal y coordinada" entre varias instituciones, calificando la iniciativa del PP como "un parche" que carga la responsabilidad en el Gobierno local. El edil no adscrito, además, ha señalado que decir que no ocurre nada en las calles de la ciudad es equivalente a "vivir en una realidad paralela".

"Incapacidad para cubrir los cuadros mínimos fijados por turnos, dejando turnos enteros con solo dos patrullas, agentes patrullando con dispositivo de comunicación interna estropeados y policías más veteranos teniendo que intervenir en situaciones críticas mientras actúan, a la vez, de tutores de los agentes en prácticas", lamentó Muíños, que añadió: "Ni se cuida a los trabajadores ni se protege a los vecinos".

La concejala del PSOE Marta Abal insistió por su parte en que los servicios mínimos están para cumplirse: "No se pueden normalizar situaciones, aunque sean puntuales, de incumplimiento". "Esto no puede producirse nunca, porque el personal de la Policía Local, con estos incumplimientos, está asumiendo un riesgo innecesario", señaló la edil socialista.

Abal, además, indicó que hubo turnos sin una estructura mínima de mando exigida, algo con "especial relevancia" teniendo en cuenta que hubo 15 nuevos efectivos que estuvieron en prácticas. La socialista indicó que, si se tarda mucho tiempo en recuperar los agentes necesarios, habrá que "modificar la forma de trabajar".

La edil del PSOE ha propuesto la organización de los mandos en el fin de semana, analizar si la regulación actual de especial dedicación facilita que los inspectores puedan cubrir bajas o necesidades puntuales de coordinación y estudiar la participación de los inspectores principales en la rotación de fines de semana.

La respuesta del concello

Xan Duro indicó que Santiago debería contar con 200 agentes frente a los 123 actuales, lo que supone 50 menos que hace 20 años. Una situación de la que ha responsabilizado a la "Ley Montoro, que impidió cubrir las jubilaciones y afecta a todas las ciudades". De los 123 efectivos de la ciudad, 10 están de baja y 12 tienen una adaptación al puesto de trabajo por diversos motivos.

El edil de Movilidade concretó que la ratio "más usada" para dimensionar los policías locales suele ser de 1,8 agentes por cada mil habitantes, lo que equivaldría a que en Santiago hubiese 180. En todo caso, el decreto de servicios mínimos firmado por el anterior concejal responsable en 2022 estaba basado en una plantilla de 134 efectivos; actualmente hay 12 menos.

"Esta situación genera, evidentemente, la necesidad de cubrir los servicios mediante la realización de horas extras voluntarias, ya que son servicios ordinarios", indicó Duro. A este respecto, el ayuntamiento ya había explicado que no siempre había agentes dispuestos a realizar estas horas extras voluntarias.

Algo que el edil ejemplificó con lo ocurrido en agosto: de 50 policías que componen la sección operativa, ocho estuvieron de baja laboral y 19 disfrutaron de un periodo vacacional de 15 días. Una situación con la que había que cubrir tres turnos.

Xan Duro, en todo caso, avanzó que a finales de octubre Santiago sumará 15 nuevos policías que han terminado de hacer sus prácticas. De esta forma, la ciudad sumará 137 efectivos, de los que 65 serán de la unidad operativa. "La concejalía está haciendo todo lo posible, dentro del marco legal, para mejorar la operatividad de la Policía Local de Santiago", concluyó el concejal.