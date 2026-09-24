Incendio de O Porto do Son. Agostime - Europa Press

Extinguido el incendio de O Porto do Son (A Coruña) tras quemar más de 57 hectáreas

La Consellería do Medio Rural ha dado por extinguido el incendio forestal de O Porto do Son (A Coruña), en la parroquia de Ribasieira. El fuego quedó extinguido a las 19:11 horas de este jueves, después de permanecer activo desde el pasado lunes.

El incendio se inició a las 14:42 horas del lunes y afectó finalmente a una superficie de 57,24 hectáreas. De ellas, 50,24 corresponden a monte raso y las siete restantes a terreno arbolado.

El balance definitivo eleva así la superficie afectada respecto a las estimaciones provisionales comunicadas durante los últimos días.

Un amplio dispositivo de extinción

Para combatir las llamas se movilizaron, de forma acumulada, dos técnicos, 34 agentes, 46 brigadas, 29 motobombas, dos palas, dos unidades técnicas de apoyo, siete helicópteros y cinco aviones.

Medio Rural recuerda que la ciudadanía puede alertar de cualquier incendio forestal a través del teléfono gratuito 085 o mediante la aplicación ALume. Asimismo, mantiene habilitado el número gratuito y anónimo 900 815 085 para comunicar sospechas o información sobre posibles actividades incendiarias delictivas.