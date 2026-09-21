Unas 600 personas se concentran en Santiago y bloquean el acto de inicio de curso de Vox

Unas 600 personas, según los últimos datos confirmados por la Delegación del Gobierno, se concentran este lunes frente al Centro Sociocultural de Santa Marta, en Santiago de Compostela, impidiendo que se celebre el acto público de inicio de curso de Vox en Galicia.

El acto estaba previsto para las 19:30 horas y contaba con la participación de Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en la Unión Europea, y María Ruiz, vicesecretaria nacional de Organización de la formación. Buxadé tenía previsto atender a los medios de comunicación antes del inicio del evento.

La protesta comenzó con una concentración convocada por más de una veintena de entidades a las puertas del centro. Lo que en un principio parecía que iba a reunir a apenas unas 40 personas fue creciendo a lo largo de la tarde hasta alcanzar las 600.

Horas antes del inicio del acto, un grupo de personas accedió al centro sociocultural y obstaculizó las puertas para evitar que los integrantes de Vox pudieran entrar al edificio. Finalmente, los miembros de la formación no han podido acceder al interior, que permanece cerrado por dentro.

Coordinadora da Mocedade Socialista de Compostela compartió un vídeo en sus redes sociales en el que se puede ver las puertas cerradas con cadenas.

Freemos o avance do fascismo! pic.twitter.com/CxLYUIo7od — CMS Compostela (@CMS_Compostela) September 21, 2026

Entre los colectivos convocantes se encuentran Fervenza, Galiza Nova, Erguer, Compostela por Palestina o la Asemblea Antiimperialista, entre otros. En el manifesto difundido con motivo de la concentración defienden la "unidade popular antifascista" y llaman a la clase trabajadora gallega a movilizarse para "paralizar este evento" y evitar nuevos actos de Vox que, según señalan, atenten contra sus derechos y libertades.

El texto también reclama una respuesta conjunta de trabajadores y estudiantes frente al avance de los discursos que los colectivos califican de reaccionarios. En concreto, señalan cuestiones como el machismo, el racismo, la LGBTIfobia o el "supremacismo español" y critican especialmente el discurso contra las personas migrantes.

Panfleto de la convocatoria Cedido

"Non nos equivoquemos de inimigo", apuntan en el manifesto, en el que también relacionan la precariedad y la pobreza con el sistema económico actual y defienden la necesidad de mantener una movilización conjunta frente a los discursos de odio.

También ponen el foco en cuestiones como el racismo, el machismo, la LGBTIfobia o el "supremacismo español", además de criticar las políticas de Vox respecto a la inmigración.

Vox echa la culpa a la alcaldesa de Santiago y a Sánchez

Mientras tanto, desde Vox han denunciado lo ocurrido, llamando "radicales" a quienes se concentran ante las puertas del Centro Sociocultural. Así lo han reflejado en sus redes sociales, donde Vox Galicia culpa a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, de no poder ejercer su derecho "con libertad y seguridad".

A escasos minutos de empezar nuestro acto, los radicales siguen a las puertas del Centro Sociocultural tratando de impedir su celebración.



La alcaldesa de Santiago, @GorettiSRei, tiene la responsabilidad de garantizar que podamos ejercer nuestro derecho con libertad y seguridad. https://t.co/VG7lDVf64p pic.twitter.com/EdwO0WzdfC — VOX Galicia (@VOXGalicia_) September 21, 2026

Por su parte, Jorge Buxadé también se pronunció en redes sociales y señaló directamente a la alcaldesa, a la que responsabilizó de que el acto pudiera desarrollarse con normalidad. El dirigente de Vox reclamó además la intervención de la Policía Local para desalojar a los concentrados.

La alcaldesa de Santiago de Compostela @GorettiSRei es la directa responsable de que el acto de VOX pueda desarrollarse con normalidad. Ella ha permitido la ocupación de espacios públicos que alteran gravemente el orden público, la paz y la seguridad, y con ello la comisión de… https://t.co/4rINsc3LXO — Jorge Buxadé (@Jorgebuxade) September 21, 2026

Además, en declaraciones a los medios, Buxadé aseguraba que “ayer Pedro Sánchez amenazaba a VOX y decía que no va a perdonar hayan interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo para impedir la alteración y el fraude electoral". Por eso, señalan al presidente del Gobierno como responsable de que "colectivos antifas" estén hoy ahí.

Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en la Unión Europea, ante los medios VOX

En ese sentido pide que la delegación del Gobierno de la orden de "echarlos" del lugar y de desocupar el edificio.