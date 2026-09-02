Noche de robos en Santiago: entran en Sandine y destrozan la puerta de una heladería con una alcantarilla

Una persona fue detenida esta madrugada por robar en una heladería en Santiago de Compostela a la que entró tras reventar la puerta con la tapa de una alcantarilla. El hombre, que cuenta con múltiples antecedentes, había intentado acceder con el mismo método poco antes en otro negocio de la zona.

La Policía Local vio los cristales rotos del establecimiento, ubicado en la praza do Toural, sobre las 02:40 horas. Muy cerca, se encontraba la tapa de la alcantarilla que el varón había usado alrededor de medianoche para destrozar la puerta de acceso.

Los agentes identificaron al supuesto autor, que fue detenido pasadas las dos de la madrugada por la Policía Nacional. El propietario del establecimiento denunció que se había llevado una cámara de fotos y dinero en efectivo, entre 50 y 100 euros.

Poco antes de irrumpir en la heladería, el hombre había intentado acceder a La Garita (en la rúa do Preguntoiro) usando el mismo método. Pese a lograr estallar el cristal, no pudo entrar, por lo que en este caso no consumó el robo.

El hombre permanece ahora en dependencias policiales a la espera de que pase a disposición judicial. La previsión es que esto suceda mañana jueves.

Fotos Sandine

Julia López lleva toda una vida detrás del mostrador de Fotos Sandine. Tras sufrir un robo el pasado mes de abril, la mujer ha denunciado que esta madrugada entraron en el local de nuevo para llevarse las monedas que había en la caja registradora y una cámara.

"Se llevaron la máquina de fotos del estudio y abrieron la registradora para llevarse lo que había dentro. Tuvieron que pasar tres puertas", explica la mujer, que señala que el vecino del tercero escuchó ruidos sobre las dos de la madrugada, algo que ahora piensan que pueden estar vinculado con el robo.

El ladrón dejó la registradora "forzada" en el suelo, junto al despacho, mientras que en el portal había cristales de la vidriera de la entrada, que el autor o los autores de los hechos rompieron. Además, la fotógrafa explica a Quincemil que también quedó destrozado un trípode con el que realiza su trabajo.

Julia López concreta que ya ha interpuesto la denuncia y que también ha dado parte al seguro. "Esto fue peor que lo otro (en referencia al robo de abril) porque hicieron más daño. Forzaron, rompieron...", lamenta la mujer, disgustada tras lo ocurrido.

Este mítico negocio de la rúa do Vilar ya había sido objeto de un robo el pasado mes de abril, cuando una persona entró en el establecimiento a última hora de la tarde con la mujer todavía dentro para llevarse una cámara de fotos. No fue hasta el día siguiente cuando Julia se percató de lo ocurrido.

La fotógrafa hizo una foto sobre las 19:30 horas del lunes 13 y el martes, cuando regresó, notó la falta. "Cerré todo bien cerrado y a la mañana siguiente la máquina ya no estaba", lamentaba Julia López el pasado mes de abril, un evento que recuerda con tristeza este miércoles tras lo ocurrido de madrugada.

Fuentes vecinales explican que existe "preocupación" a raíz de los robos, y aunque no quieren "alarmar", sí exigen mayor seguridad en la zona para evitar que este tipo de sucesos se repitan. Los vecinos piden más presencia policial y, si es preciso, la colocación de cámaras para disuadir a los ladrones.