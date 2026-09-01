Tres personas resultan heridas tras ser atropelladas por un coche en Santiago

Tres personas tuvieron que ser trasladadas este lunes por la tarde al Hospital Clínico Universitario de Santiago tras resultar heridas en un atropello ocurrido en la rúa dos Concheiros.

El accidente se produjo unos diez minutos antes de las 20:00 horas, a la altura del número 44 de esta calle. Según informaron varios particulares al 112 Galicia, un coche se salió de la vía y terminó impactando contra un banco en el que se encontraban varias personas sentadas.

El 112 Galicia movilizó al 061 y a la Policía Local de Santiago tras recibir el aviso. Una vez en el lugar, los servicios de emergencias confirmaron que había tres personas heridas, todas ellas trasladadas al Hospital Clínico Universitario de Santiago para recibir atención médica.