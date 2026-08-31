Santiago adjudica la instalación de una cubierta textil en el parque infantil de As Fontiñas

La Xunta de Goberno Local de Santiago de Compostela ha adjudicado este lunes el suministro e instalación de una cubierta textil en el parque infantil situado en la confluencia de las calles Berna y Lisboa, en As Fontiñas. Arquitectura Textil SL dispondrá de cinco meses para realizar los trabajos por un importe de 174.143,20 euros con IVA. La actuación forma parte de los Presupuestos Participativos.

Esta adjudicación se corresponde con la del Lote 1 del contrato mixto de suministro e instalación de cubiertas textiles en los parques infantiles calle de Berna y plaza da Constitución, que fue licitado el pasado 13 de abril por 397.407,87 euros. El contrato del Lote 2 fue declarado desierto al no presentar oferta ningún licitador.

La cubierta del parque de As Fontiñas da respuesta a una demanda vecinal para que el espacio pueda usarse cuando "el clima lo dificulta".

El pliego técnico requiere suministrar e instalar cubiertas de estructura metálica y formadas por una membrana de alta resistencia en tejido de poliéster con recubrimiento de PVC por ambas caras en color blanco translúcido, con una garantía para diez años, además de su mantenimiento preventivo y correctivo. Los materiales tendrán que ser eficaces frente a la incidencia de la radiación solar, impermeables, resistentes a las rachas de viento, ligeros e ignífugos.

El parque infantil de la calle de Berna tiene una superficie total de 500 metros cuadrados y vegetación en su entorno. La cubierta deberá armonizarse con esta vegetación y, por lo tanto, podrá cubrir total o parcialmente la superficie del parque siempre y cuando garantice que todos los elementos de juego están protegidos de la lluvia.

Monte dos Postes

Santiago, por otro lado, ha adjudicado las obras de reparación de las instalaciones contra incendios del polideportivo Monte dos Postes por un importe de 63.946,18 euros a la empresa Diseño Ingeniería y Gestión de Obras SL. Estas obras de adecuación permitirán que cumpla con las normas de seguridad y de accesibilidad y que pueda recuperar su capacidad, que volverá a ser de 930 personas frente a las 100 actuales.

El pabellón vio reducido el número máximo de personas que podrían hacer uso de las instalaciones en 2020 debido a un estudio que detectó varias deficiencias, principalmente en cuanto a las vías de evacuación y a las carencias del sistema de protección contra incendios.

El proyecto, con un plazo de ejecución de dos meses, podrá compatibilizarse con el funcionamiento de la escuela e incluye las siguientes mejoras:

Un sistema de detección automática de incendios y de aviso

Una instalación de extinción mediante bocas de incendio equipadas

La mejora de la instalación de extintores portátiles para que se cumplan las coberturas exigidas

La mejora de la iluminación de emergencia

La modificación de alguna de las puertas interiores para dotarlas del ancho y de los mecanismos de apertura necesarios para la evacuación

La apertura de una nueva puerta de evacuación al exterior

Otros asuntos

La XGL también dio luz verde al reajuste de anualidades y la prórroga del contrato de "Servizo de conservación, mantemento, reposición e nova instalación da sinalización horizontal, sinalización vertical e elementos de balizamento de tráfico nas vías públicas do termo municipal de Santiago de Compostela", firmado con Aceinsa Movilidad SA por el plazo adicional de dos años, hasta el 1 de septiembre de 2028. El importe total de la prórroga del contrato es de 1.300.024,10 euros.

Santiago, además, autorizó la puesta en servicio de las plantas 2ª y 3ª del Pazo de Raxoi (una vez finalizadas las obras) para la realización de visitas turísticas de carácter histórico, arquitectónico y artístico. Está previsto que las visitas guiadas, que permitirán conocer el interior del edificio y su memoria, como la antigua cárcel de A Falcona, comiencen antes de final de año.