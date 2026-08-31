Una persona resulta herida tras salirse de la vía con su vehículo en Ames (A Coruña)

Una persona ha resultado herida leve este lunes después de sufrir una salida de vía cuando circulaba por el municipio de Ames (A Coruña).

El accidente se produjo alrededor de las 08:00 horas en la carretera que comunica Ortoño con Bertamiráns, según informa el 112 Galicia. Tras el siniestro, la persona que conducía el vehículo manifestó dolor en uno de sus brazos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Protección Civil de Ames, movilizados por la central de emergencias.