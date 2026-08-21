Muere en Santiago de Compostela el subteniente del Ejército del Aire José Ángel Fernández

José Ángel Fernández, subteniente del Ejército del Aire, falleció ayer en Santiago de Compostela. Así lo comunicó esta mañana el Ejército del Aire y del Espacio en un comunicado en X, donde aclara que la muerte se produjo por causas naturales ayer jueves en su jornada de descanso.

El subteniente del Ejército del Aire, con una amplia trayectoria a sus espaldas, estaba destinado en la capital gallega con motivo de la campaña contraincendios. "Nos unimos al dolor de su familia, amigos y compañeros", recoge el comunicado.

El Ministerio de Interior, por otro lado, ha compartido en la red social X un mensaje de cariño destinado a los familiares y amigos de José Ángel Fernández, así como a sus compañeros del Ejército del Aire.



"Nuestro reconocimiento y gratitud a todos los profesionales que arriesgan su vida cada día para combatir los incendios forestales y proteger a los demás", indica el comunicado del Ministerio del Interior.

El 43 Grupo, al que pertenecía José Ángel Fernández, ha alabado en la red social 'Instagram' sus más de 30 años y 4.000 horas de vuelo en la unidad: "Se quedan pequeñas en comparación con su compañerismo, su carisma y su profundo amor a su profesión".



El fallecimiento del subteniente ha generado un hondo pesar y han sido muchas las personas e instituciones que han lamentado lo ocurrido.

"Desde la UME queremos transmitir nuestro más sincero pésame. Un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo en estos difíciles momentos a la familia, amigos y compañeros del subteniente Ángel. Descansa en paz, compañero", compartía esta mañana la Unidad Militar de Emergencias.

El Ejército de Tierra también se unió a las condolencias: "Nos unimos al dolor de su familia, amigos y compañeros del Ejército del Aire". "Desde el Estado Mayor de la Defensa nuestras condolencias a la familia, amigos y compañeros del subteniente José Ángel Fernández. Descanse en paz", compartía por su parte el Estado Mayor de la Defensa.