Corte de tráfico en el Ensanche de Santiago: así afecta a la circulación del bus urbano

La calle do Doutor Teixeiro de Santiago de Compostela está cerrada al tráfico hoy jueves desde las 08:30 horas, aunque abrirá de nuevo a las 19:30 horas. Será, sin embargo, algo temporal, ya que los trabajos de aglomerado que se están realizando en la vía obligan a restringir el tránsito de nuevo tanto mañana como el lunes.

Este 21 de agosto, esta calle ubnicada en pleno Ensanche estará cortada de 07:30 a 16:30 horas, mientras que el lunes no estará permitido circular con los vehículos de 08:30 a 19:30 horas. El ayuntamiento concreta que en el resto del horario sí está permitido conducir por la vía.

El estacionamiento en superficie en la calle estará prohibido hasta que concluyan los trabajos.

Las obras afectan, además, al transporte urbano. Las líneas 5, 6, 6A, 7, 12, 13, 15, C5, C11, P3 y P6 se desviarán en las fechas y horarios en los que no está permitido circular por la calle, aunque el resto del tiempo harán su recorrido habitual.

La línea 5 se desviará por Fte. S. Antonio – Senra – Xoán Carlos I –pza. Vigo – avda. Vilagarcía y tendrá como paradas alternativas (599) Senra 14, st. Sur y (95) avda. Vilagarcía 26. Se suprimirán, por otro lado, (410) pza. Galicia, st. Sur, (433) Rep. do Salvadory (263) Frei R. Salvado

se desviará por Fte. S. Antonio – Senra – Xoán Carlos I –pza. Vigo – avda. Vilagarcía y tendrá como paradas alternativas (599) Senra 14, st. Sur y (95) avda. Vilagarcía 26. Se suprimirán, por otro lado, (410) pza. Galicia, st. Sur, (433) Rep. do Salvadory (263) Frei R. Salvado Las líneas 6, 15, C5, P3 y P6 se desviarán por Fte. S. Antonio – Senra – Xoán Carlos I –pza. Vigo – Rep. Arxentina – rúa da Rosa, con parada alternativa en (599) Senra 14, st. Sur. La parada (410) pza. Galicia, st. Sur no estará operativa

se desviarán por Fte. S. Antonio – Senra – Xoán Carlos I –pza. Vigo – Rep. Arxentina – rúa da Rosa, con parada alternativa en (599) Senra 14, st. Sur. La parada (410) pza. Galicia, st. Sur no estará operativa La línea 6A tiene como itinerario de desvío Fte. S. Antonio – Senra – Xoán Carlos I – pza. Vigo – Romero Donallo – Hórreo estación Intermodal, con paradas temporales en (599) Senra 14, st. Sur y (691) Hórreo estación. Se suprimen tres: (410) pza. Galicia, st. Sur, (479) rúa da Rosa y (591) Stgo. León de Caracas

tiene como itinerario de desvío Fte. S. Antonio – Senra – Xoán Carlos I – pza. Vigo – Romero Donallo – Hórreo estación Intermodal, con paradas temporales en (599) Senra 14, st. Sur y (691) Hórreo estación. Se suprimen tres: (410) pza. Galicia, st. Sur, (479) rúa da Rosa y (591) Stgo. León de Caracas La línea 7 se modifica para pasar por Pza. Galicia – cambio de sentido – Fte. S. Antonio – Patio de Madres – Castrón Douro, con parada alternativa en (516) Sar de Afora 90. Se suprime (462) Curros Enríquez (c. Castrón Douro)

se modifica para pasar por Pza. Galicia – cambio de sentido – Fte. S. Antonio – Patio de Madres – Castrón Douro, con parada alternativa en (516) Sar de Afora 90. Se suprime (462) Curros Enríquez (c. Castrón Douro) La línea 12 pasará por Pza. Galicia – cambio de sentido – Senra – pza. Vigo – Romero Donallo – Amor Ruibal, parando en (410) pza. Galicia, Sur y (41) Amor Ruibal, Pintor Laxeiro. Se suprimen (479) rúa da Rosa y (591) Stgo. León de Caracas

pasará por Pza. Galicia – cambio de sentido – Senra – pza. Vigo – Romero Donallo – Amor Ruibal, parando en (410) pza. Galicia, Sur y (41) Amor Ruibal, Pintor Laxeiro. Se suprimen (479) rúa da Rosa y (591) Stgo. León de Caracas La línea 13 pasa por Pza. Galicia – cambio de sentido e inicio de trayecto a Belvís, con parada en (409) Pza. Galicia Norte. En este caso, se suprimen (673) Xeneral Pardiñas 35 y (674) Xeneral Pardiñas 7

pasa por Pza. Galicia – cambio de sentido e inicio de trayecto a Belvís, con parada en (409) Pza. Galicia Norte. En este caso, se suprimen (673) Xeneral Pardiñas 35 y (674) Xeneral Pardiñas 7 La línea C11 circula por Stgo. De Guayaquil – Hórreo – pza. Galicia st. Norte y para en (409) Pza. Galicia Norte. Se suprimen (673) Xeneral Pardiñas 35 y (674) Xeneral Pardiñas 7

Cortes en Santa Marta

El concello, por otro lado, ha comunicado que el viernes 21 de agosto la calle do Escultor Ferreiro estará cortada al tráfico en el tramo que va entre la calle de Antonio Rama Seoane y la calle de Varela Montes.

El cortes se prolongará dos horas, entre las 08:30 y las 10:30, y se debe al arreglo de una arqueta de saneamiento que realizará Veolia.