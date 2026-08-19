Dos detenidos en Ordes (A Coruña) tras intervenirles 360 dosis de cocaína

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos autores de sendos delitos contra la salud pública en Ordes (A Coruña). Las dos actuaciones permitieron intervenir un total de 360 dosis individuales de cocaína.

Las detenciones se produjeron en el marco de los dispositivos de seguridad ciudadana y orden público desplegados por la Guardia Civil de Santiago de Compostela y la Policía Local de Ordes con motivo de las fiestas patronales de la localidad.

La primera actuación fue desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de Santiago durante la fase de explotación de la denominada operación Crioulo. La investigación se inició después de tener conocimiento del reiterado incumplimiento de una resolución judicial que prohibía a uno de los ahora detenidos permanecer en el casco urbano de Ordes por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa.

Tras las investigaciones realizadas, los agentes tuvieron conocimiento de la posible presencia del hombre en la localidad durante las fiestas. Finalmente, consiguieron localizarlo después de que abandonase un domicilio situado en el casco urbano.

Durante el registro de sus pertenencias, los agentes encontraron 200 dosis de cocaína preparadas para su supuesta venta al menudeo. El hombre fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro delito continuado de quebrantamiento de condena. También se le atribuye un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca el permiso o licencia de conducción.

Otras 160 dosis en una riñonera

La segunda intervención tuvo lugar durante un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana realizado por efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Ordes.

Los agentes detectaron un vehículo que circulaba sin el seguro obligatorio y con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada. Tras interceptarlo, observaron un elevado nerviosismo en el conductor, que era además el único ocupante del turismo.

Los guardias civiles registraron el vehículo y las pertenencias del hombre y localizaron 160 dosis individuales de cocaína en una riñonera.

Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública. Entre las dos actuaciones fueron intervenidas 360 dosis de cocaína.